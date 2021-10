La crise du carburant signifie que Vigil 2 finira sur un pédalo

Le PAUVRE vieux James Nesbitt a eu quelques coups de pied cette semaine après que sa société de production ait fermé une station-service afin de pouvoir filmer une scène pour une nouvelle série dramatique.

Naturellement, les gens sautaient de haut en bas et avaient de l’écume à la bouche, disant qu’ils étaient incapables de remplir leurs pots de plantes et leurs sacs de transport avec de l’essence et qu’il avait été incroyablement égoïste.

Attendez-vous à ce que la prochaine série de Vigil soit filmée sur un pédalo Crédit : BBC

Oui, mais attendez une minute. Avez-vous envisagé la possibilité que James ait dû filmer cette scène dans la station-service parce qu’il n’y avait pas d’alternative ?

Aujourd’hui, la demande de télévision de très haute qualité est énorme. C’est pourquoi vous avez Netflix et Amazon et la BBC et Sky et ITV et Disney et d’innombrables autres se précipitent pour essayer de garder les horaires remplis de choses que nous voulons regarder. Et cela pose des problèmes.

L’année dernière, alors que voyager à l’étranger était presque impossible, j’ai décidé de faire le Grand Tour dans les Hébrides extérieures. Cela semblait être une bonne idée.

Mais quand nous sommes arrivés, nous avons découvert que Joanna Lumley était également là pour faire son spectacle.

Cabine téléphonique

Et il en était de même pour Paul Whitehouse et ces gars de A League Of Their Own.

Comme l’île que nous avions tous choisie était assez petite, nous avons dû nous relayer pour tourner des scènes. Et le soir, le bar du coin ressemblait au Green Room des Baftas*.

Plus récemment, nous avons essayé de filmer dans le Derbyshire, mais c’était plein de Tom Cruise faisant Mission : Impossible 975, alors nous sommes passés à Kent, où nous avons dû attendre que Fiona Bruce finisse un article sur les garde-robes avant de pouvoir commencer.

Et même alors, nous devions nous taire car Chris Packham était dans un buisson voisin, en train de filmer des castors.

Pour aggraver les choses, les sociétés de production télévisée ont maintenant un problème encore plus grave, car tout le carburant du pays est actuellement stocké dans de vieilles bouteilles de vaisselle dans les caves des gens.

Cela signifie qu’il n’y en a plus pour les gens de la télévision, ce qui signifie qu’ils sont obligés de filmer près de leurs bureaux.

Les lieux de tournage à la télévision se sont récemment raréfiés, semble-t-il Crédit : Shutterstock

C’est pourquoi la prochaine série du drame sous-marin Vigil sera tournée dans un pédalo sur le Manchester Ship Canal et la prochaine série de voyages de Michael Palin se déroulera dans une cabine téléphonique au large d’Edgware Road à Londres.

C’est aussi, vraisemblablement, pourquoi James Nesbitt était dans cette station-service la nuit.

Parce que pendant la journée, ils l’utilisaient pour faire la prochaine série de Call The Midwife.

Et nous ne devrions vraiment pas nous plaindre, car nous ne pouvons aller nulle part non plus.

Ce qui signifie que nous sommes tous coincés à la maison sans rien faire d’autre que regarder la télé.

* Je suppose. Je n’ai jamais été invité.

Au dessus de la loi

Les AVOCATS cherchant à clouer le prince Andrew ont soumis des documents aux tribunaux américains cette semaine, qui ont déclaré: «Dans ce pays, personne, qu’il soit président ou prince, n’est au-dessus des lois et personne, aussi impuissant ou vulnérable, ne peut être privé de la protection de la loi.

Droit. Je vois. Alors si c’est le cas, comment se fait-il que les Américains continuent de protéger Anne Sacoolas, qui était censée conduire la voiture qui a heurté et tué le motard britannique Harry Dunn ?

Pourquoi, si personne n’est au-dessus des lois, ne la renvoient-ils pas en Grande-Bretagne pour y être jugée ?

Fesses qui grattent

Comme nous le savons, les symptômes du Covid-19 sont nombreux.

Une perte d’odorat. Fatigue. Essoufflement. Une éruption cutanée. Une température. Et maintenant vient un nouveau. Syndrome anal sans repos.

Ouais. Les médecins au Japon disent qu’une personne souffrant de Covid a développé un symptôme qui signifiait qu’il ressentait le besoin de se secouer et de se gratter constamment le bas du dos.

Hmmm. Je viens de commencer à faire pousser des piments, et après avoir goûté à un Colorado Reaper cette semaine, j’ai eu exactement la même chose.

C’est un och ‘n’ un high Comme nous le savons, tout le monde en Écosse consomme de l’héroïne, à l’exception de Nicola Sturgeon, qui prend autre chose. Je ne sais pas quoi exactement, mais cela vous rend petit, grinçant et ennuyeux. Quoi qu’il en soit, le plus grand juriste du pays, M. Chase McDragon, a décidé qu’à partir de maintenant, la police devrait arrêter les personnes surprises en train de vendre de la drogue, mais seulement avertir ceux qui les consomment. S’adressant aux journalistes, il a déclaré: «Je veux dire, vous ne pouvez pas entrer dans un restaurant, rouler un joint et commencer à souffler. Mais vous pouvez fumer dans votre maison ou dans certains endroits désignés. « Ça se décompose comme ça, OK : c’est légal de l’acheter, c’est légal de le posséder mais c’est illégal de le porter. « Mais cela n’a pas d’importance parce que – prenez-en beaucoup – si vous vous faites arrêter par un flic en Écosse, il est illégal pour eux de vous fouiller. « Je veux dire, c’est un droit que les flics en Ecosse n’ont pas. » Je me demande d’où lui vient l’idée.

Beaucoup de caca

Des « éco-manifestants » ont ciblé la ferme de Clarkson cette semaine…

…mais le fumier était loin de trois tonnes

IL y a eu des rapports cette semaine selon lesquels des éco-manifestants avaient ciblé mon magasin agricole et utilisé un chariot télescopique pour déverser trois tonnes de fumier sur ma voiture.

Pas vrai.

Comme l’a dit mon conducteur de tracteur Kaleb : « Vous ne pouvez pas obtenir trois tonnes de fumier dans le seau d’un chariot télescopique ».

De plus, les plus perspicaces auront remarqué que deux des « manifestants » étaient Ant et Dec.

Un maniaque de Lego

Keir Starmer essaie de gagner le plus d’électeurs possible Crédit : Getty Images – Getty

SIR Starmer a tenté de gagner les faveurs lors de la conférence idiote du parti travailliste cette semaine en disant que son père était un humble outilleur et que sa belle-mère était juive. Oui en effet.

Et sa tante était un alpaga, son cousin était une baleine, tous ses meilleurs amis à l’école étaient des Africains et il n’a eu sa première paire de chaussures qu’à l’âge de 32 ans.

Étrangement, il n’a jamais pensé à mentionner que son grand-père était fait de Lego.

Et qu’il a hérité de ses cheveux.

Voyez-vous une ressemblance avec Keir Starmer ?

Charlize est mon affaire de roue

Dans une enquête ridicule pour trouver la meilleure voiture de cinéma de tous les temps, la lourde Aston Martin DB5 de James Bond est arrivée en première place, suivie de cette stupide DeLorean de Retour vers le futur et de la camionnette Ford Transit ailée dans Chitty Chitty Bang Bang.

Déchets. Ce ne sont là que les voitures auxquelles les non-automobilistes pouvaient penser lorsqu’ils ont reçu le questionnaire.

Charlize Theron a-t-elle conduit la meilleure voiture de cinéma de tous les temps ? Crédit : Rex

En fait, la meilleure voiture de cinéma de tous les temps était l’Alfa Romeo Giulietta Spider utilisée par Edward Fox dans The Day Of The Jackal.

Ou peut-être la Dodge Challenger de Vanishing Point. Qui a été conduit par Charlize Theron. Dans mon esprit . . .

S’il vous plaît, pas les beebies de PC Les journalistes de plus en plus déséquilibrés de la BBC ont décidé cette semaine qu’ils devraient faire un reportage sur la façon dont les coûts de location de propriété exorbitants signifient que les jeunes des régions rurales de Grande-Bretagne ne peuvent plus se permettre de mettre un toit sur leur tête. Alors le journaliste s’est rendu dans le Devon, où il a trouvé – surprise, surprise – un couple de lesbiennes qui a beaucoup sangloté et a dit que tout ce qui arrivait sur le marché avait été immédiatement récupéré à un prix qu’ils ne pouvaient pas se permettre. Et puis, presque immédiatement, ils ont dit qu’ils avaient trouvé un endroit au bon prix et qu’ils étaient très heureux. Un journaliste normal se rendrait compte que cela rendait son histoire un peu inutile et trouverait quelqu’un d’autre à interviewer. Mais bizarrement il ne l’a pas fait. Probablement parce qu’ils étaient les seuls gays du village. Et sur la BBC, les avis des hétéros ne comptent plus.