La crise du carburant est une « bonne leçon » sur la nécessité d’agir sur le climat, selon le ministre de l’Environnement

La crise du pétrole est une « bonne leçon » sur la nécessité de mettre fin à notre dépendance aux combustibles fossiles et d’accélérer le passage aux véhicules électriques, a déclaré le ministre de l’Environnement Zac Goldsmith.

Alors que les chauffeurs font la queue pour faire le plein et que de nombreux garages sont à sec, Lord Goldsmith a déclaré que les pénuries avaient contribué à souligner comment la Grande-Bretagne et le monde devaient «se décrocher» de notre dépendance à ces carburants.

Dans une interview avec L’indépendant, Lord Goldsmith a rejeté les craintes que la situation ne rende plus difficile l’obtention d’un soutien politique et public en faveur d’un accord pour lutter contre l’urgence climatique lors du sommet imminent de la Cop26.

Il a reconnu que la situation représente « une crise et a des implications dans le monde réel pour de très nombreuses entreprises et personnes », mais a ajouté : « Je ne pense pas que cela nuise à l’élan que nous observons en matière de climat.

« C’est une assez bonne leçon sur la nécessité de se libérer de la dépendance aux combustibles fossiles. Vous ne voyez pas les mêmes problèmes avec les gens qui ont des véhicules électriques.

Le ministre international de l’Environnement a également dénoncé les sceptiques – y compris ceux « du parti conservateur » – en organisant une « riposte » contre la campagne pour des émissions nettes de carbone avant le rassemblement de Glasgow.

À l’approche de la Cop26, les luttes intestines des conservateurs ont semblé freiner les plans de réduction des émissions de CO2 pour remplacer les chaudières à gaz et isoler les maisons – qui n’ont pas encore fait leur apparition, à seulement quatre semaines du sommet.

Les anciens ministres Steve Baker et Esther McVey font partie d’un groupe de députés conservateurs rebelles, dirigés par Craig Mackinlay, s’opposant aux mesures coûteuses, tandis que l’ex-chancelier Nigel Lawson les a qualifiées d' »invraisemblables ».

Lord Goldsmith n’a critiqué personne, mais a déclaré : « Il y a des gens dans la société, il y a des gens dans le Parti conservateur, des gens en politique, qui sont sceptiques et qui ne soutiennent pas les efforts du gouvernement pour assurer cette transition.

«Je pense qu’ils sont très minoritaires et je pense que la science leur donne tort. Des événements extraordinaires, au jour le jour, leur donnent tort.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait eu une campagne concertée pour saper la Cop26, ou même un complot avec des journaux de droite, il a répondu : « Je ne suis pas sûr de savoir quelle est la définition du complot.

« Mais, sans aucun doute, il y a des gens qui se réunissent pour discuter de la façon de lutter contre cet engagement, que le gouvernement a, et que toutes les parties partagent d’une manière ou d’une autre. »

Dans l’interview, avant la conférence des conservateurs à Manchester, qui commence aujourd’hui, Lord Goldsmith a également :

* A admis que le gouvernement n’avait pas encore trouvé de moyens d’éviter que les gens n’aient à payer les coûts initiaux de la transition, après l’échec du programme de subventions Green Homes ;

* A révélé que le gouvernement n’autorise pas l’expression « urgence climatique » dans la législation – tout en insistant sur le fait que cela n’a aucun impact sur sa détermination à lutter contre la crise ;

* A loué « l’autorité et la passion » de Boris Johnson dans la préparation de la Cop26 – arguant que les initiatives clés « n’auraient pas eu lieu sans le Premier ministre » ;

* A exigé le même radicalisme que celui observé dans la réponse à Covid – qui a vu les dirigeants mondiaux s’accorder sur des changements extraordinaires dans la vie quotidienne – affirmant que la crise climatique se situait dans « un cosmos différent » de la pandémie ;

* A appelé la Banque mondiale et des institutions similaires à injecter des milliards pour réduire les émissions de CO2 en protégeant la nature, comme l’Amazonie et le bassin du Congo – ainsi qu’en changeant notre façon de vivre – sinon « ils font partie du problème ».

M. Johnson a admis sa propre conversion dramatique du scepticisme climatique, suscitant le cynisme quant à son engagement envers la question au-delà des opportunités qui font les gros titres offertes par le prochain sommet.

Mais Lord Goldsmith a déclaré que le Premier ministre était intervenu après ses propres « disputes » avec des ministres (non nommés) et que des progrès avaient été garantis « grâce à son intervention ».

« Il est au courant de ce que nous faisons, appelle régulièrement pour des mises à jour et pousse à plus d’ambition dans certains domaines. Il parle avec autorité à ce sujet et avec une vraie passion », a déclaré Lord Goldsmith, ministre du Pacifique et de l’environnement depuis 2019.

Au cours des dernières semaines, les critiques conservateurs des plans dramatiques visant à amener le Royaume-Uni enfin sur la voie du zéro net sont devenus plus virulents, avertissant que les nouveaux électeurs du mur rouge du parti n’accepteront pas des coûts plus élevés pour les ménages.

Mme McVey, une ancienne ministre du cabinet, a affirmé que les mesures pourraient « mettre le pays en faillite », tandis que M. Baker est devenu administrateur de la Global Warming Policy Foundation, sceptique pour le climat.

Lord Goldsmith est un ami proche de Carrie Johnson, l’épouse du Premier ministre, qui a convaincu M. Johnson de prendre la crise climatique au sérieux.

Lors de la Cop26, qui débutera le 1er novembre, les dirigeants mondiaux tenteront de « maintenir en vie » l’ambition, énoncée dans l’Accord de Paris de 2015, de maintenir la hausse de la température mondiale à 1,5 °C afin d’éviter un changement climatique incontrôlable.

Cela nécessite de réduire de près de moitié les émissions de carbone d’ici 2030 – pourtant, un rapport des Nations Unies le mois dernier a déclaré que la planète était sur la bonne voie pour une augmentation de 16%.

Néanmoins, Lord Goldsmith est optimiste, soulignant la décision de la Chine de mettre fin au financement des centrales électriques au charbon à l’étranger, un fonds de financement climatique en pleine croissance et les efforts pour mettre fin à «l’utilisation des terres hautement destructrice» par les producteurs de denrées alimentaires.

Les solutions fondées sur la nature relèvent du domaine de responsabilité de chaque pays, ce qui a conduit au Royaume-Uni, le premier objectif juridiquement contraignant au monde, à stopper le déclin des espèces d’ici 2030.

Pour souligner l’importance du défi, Lord Goldsmith a déclaré que « 30 terrains de football en forêt » auraient été perdus au cours de la seule interview de 20 minutes.

« C’est juste stupéfiant à quelle vitesse nous détruisons cette planète », a-t-il déclaré, ajoutant: « Si ce n’est pas une urgence, et si cela ne mérite pas toute l’attention du gouvernement et de la société, il est très difficile d’imaginer ce qui le fera.

« C’est une transition massive, c’est la révolution industrielle fois 20. Tout va être affecté par la nécessité de réconcilier notre relation avec le monde naturel.

« C’est soit ça, soit nous rendons cette planète de plus en plus inhabitable, et perdons des choses… ce qui signifie que nous ne retrouverons jamais la magie du monde naturel, qui a été pillé. »

Le ministre a reconnu le « fossé énorme entre où nous en sommes, ce que nous faisons et où nous savons que nous devons être » pour freiner le réchauffement climatique.

« Nous n’allons pas le fermer complètement, évidemment, d’ici la Cop26 – j’aimerais que nous le fassions, mais nous n’allons pas le faire – mais je pense que nous allons faire de très grands pas en avant », a-t-il insisté.