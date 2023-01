La crise du carburant en Syrie plonge le pays dans le noir

Commentez cette histoire Commenter

BEYROUTH – Dans la troisième plus grande ville de Syrie, il faut une semaine à la famille de Mohammed pour faire une lessive. “Il n’y a pas de moment précis pour l’arrivée de l’électricité”, a déclaré Mohammed, parlant par téléphone depuis Homs, dans l’ouest du pays. «Parfois, ça vient pendant une heure, parfois ça vient pendant deux heures, parfois ça vient pendant 10 minutes. Parfois, ça ne vient pas du tout, de toute la journée.

La mère de Mohammed lave la plupart des vêtements à la main, laissant ceux qui ont besoin d’un lavage intensif dans la machine, qui reprend vie dès que le courant revient.

Déjà battus par des années de guerre et de privations, les Syriens souffrent maintenant d’une crise de carburant paralysante. Des coupures d’électricité prolongées ont plongé la majeure partie du pays dans une panne d’électricité quasi constante. Dans la capitale, Damas, certains quartiers reçoivent à peine 15 minutes d’électricité toutes les 24 heures ; dans les zones plus centrales, plus proches du palais présidentiel, les lumières restent allumées plus longtemps. L’essence étant également rare, les principales artères sont souvent dépourvues de trafic et la frontière syro-libanaise est devenue un marché noir florissant pour le carburant.

À Homs – et dans tout le pays – la vie s’est pratiquement arrêtée. “C’est une ville de fantômes”, a déclaré Mohammed, s’exprimant à condition que seul son prénom soit utilisé, craignant des représailles du gouvernement pour avoir parlé à des médias étrangers.

La plupart des Syriens comptent sur des générateurs pour l’électricité, mais ceux-ci ont également besoin de carburant. Les familles qui peuvent se le permettre se sont tournées vers de grosses batteries coûteuses reliées à des panneaux solaires. Beaucoup n’ont pas cette chance.

«Les gens brûlent des pantoufles, du nylon, des bouteilles en plastique pour se chauffer. Cela me donne envie de pleurer », a déclaré Mohammed. “Vous pouvez voir des gens dans la rue, ramasser du plastique dans des sacs poubelles, même les sacs poubelles eux-mêmes, et les brûler.”

Ces dernières années, pendant les mois les plus froids, des enfants sont morts asphyxiés après que leurs parents aient brûlé du plastique et des tissus pour rester au chaud. Jusqu’à présent, cet hiver a été pour le moins doux.

La famille de Mohammed a une batterie, mais elle n’est assez puissante que pour les lumières LED. Il recharge son téléphone sur une banque d’alimentation, qu’il recharge chez un parent qui a économisé pour acheter quelques panneaux solaires. Lorsqu’il est allé voir un médecin, elle l’a facturé le double – une fois pour l’examen et une autre fois pour avoir allumé le générateur.

Pour faire fonctionner les batteries encombrantes, les hommes de la famille les descendent et les connectent à la voiture pour les recharger.

« La plupart des gens utilisent [the car] de cette façon », a déclaré Mohammed, plaisantant en disant que le véhicule lui-même avait à peine bougé en raison d’une autre pénurie connexe : l’essence.

Fin novembre, le ministre syrien du Pétrole, Bassam Tohme, a imputé la crise au retard des expéditions d'”amis”, une référence à l’Iran, qui fournit du pétrole au gouvernement du président Bachar al-Assad depuis 2013. Ce mois-là, l’Iran devait augmenter sa production pétrolière. exporte vers la Syrie de 2 à 3 millions de barils par mois, a rapporté le journal syrien al-Watan.

“Ce qui était importé était uniquement en fonction des besoins”, a déclaré Tohme à la télévision d’État, affirmant que le pays à court d’argent importait désormais 90% de son carburant.

Au cours d’une guerre civile de 12 ans, Damas a perdu la majeure partie de son nord-est riche en pétrole – y compris le plus grand champ pétrolifère du pays, al-Omar – au profit de militants de l’État islamique, puis de groupes armés kurdes soutenus par les États-Unis.

Sa dépendance vis-à-vis de l’Iran pour le pétrole, acheté à crédit que peu d’autres étendront à un pays encore sous sanctions occidentales, met la Syrie à la merci de forces qui échappent à son contrôle. Tohme a évoqué un incident en avril dernier, lorsque la Grèce a arrêté un navire battant pavillon iranien et qu’une partie de sa cargaison de pétrole a été temporairement confisquée par les États-Unis.

Les Syriens se tournent vers le Liban voisin, où le gaz peut être cher mais est au moins facilement disponible. La bande de terre qui relie les deux pays est devenue un marché informel où des bouteilles en plastique poussiéreuses remplies du liquide jaune verdâtre fluorescent sont librement achetées et vendues.

Ce carburant du marché noir “a soulagé les gens”, a déclaré un chauffeur syrien qui transporte des personnes entre les deux pays. Il a décrit des voitures portant des plaques d’immatriculation libanaises alignées le long de la route dans ce no man’s land ; les conducteurs siphonnent ouvertement l’essence de leurs réservoirs et la revendent à ceux qui conduisent en Syrie.

« Si vous traversez la Syrie [border] le prix change et votre profit s’améliore », a-t-il déclaré.

Le chauffeur, qui a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter des transactions illicites, a déclaré que les douaniers libanais, connus depuis longtemps pour ne pas accepter de pots-de-vin, gagnent désormais de l’argent grâce au commerce.

Les chauffeurs de taxi syriens, qui reçoivent toujours de l’essence subventionnée, ont commencé à en vendre aux coins des rues. Les magasins accumulent secrètement des conteneurs et les vendent à ceux qui savent demander – comme un article exclusif hors menu.

Sur Facebook, le site de médias sociaux préféré des Syriens, les groupes dédiés à la recherche de stations-service ouvertes sont désormais bondés d’offres de vente d’essence dans de vieux bidons d’huile de tournesol et des gallons d’eau. Le gaz libanais rapporte un peu plus que le carburant syrien. Les vendeurs affichent le grade et le prix, ainsi que leur emplacement – la livraison n’est naturellement pas offerte.

En signe de colère publique palpable, les médias pro-gouvernementaux diffusent de plus en plus d’informations sur la crise. “Paralysie totale due au manque de carburant… pas de vie dans les rues de la capitale syrienne”, lit-on dans un titre ce mois-ci. Le reportage d’Al Mayadeen, une chaîne libanaise qui couvre largement la Syrie, a déclaré que les arrêts de microbus à Damas étaient surpeuplés alors que les gens se précipitaient pour prendre le seul moyen de transport abordable. “Damas semblait presque dépourvu de voitures, même au plus fort [rush] heures pendant la journée », indique le rapport.

Le gouvernement a été contraint de reconnaître les pénuries de carburant et de mettre en œuvre une série de mesures palliatives. La Fédération générale des sports du pays a reporté indéfiniment tous les matchs de football et de basket-ball. Le mois dernier, les fonctionnaires ont bénéficié de deux jours de congé supplémentaires par semaine. En octobre, les responsables ont annoncé qu’ils rendraient l’heure d’été permanente dans le but d’économiser l’énergie, ce qui a conduit les Syriens à les ridiculiser sur les réseaux sociaux.