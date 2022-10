La crise du Brexit pousse l’Irlande du Nord au bord de nouvelles élections

LONDRES (AP) – Les politiciens d’Irlande du Nord feront une dernière tentative jeudi pour sortir d’une impasse politique déclenchée par le Brexit qui a stoppé la formation d’un gouvernement fonctionnel à Belfast. S’ils échouent, le gouvernement britannique annonce qu’il convoquera vendredi de nouvelles élections pour l’Irlande du Nord.

Les membres de l’Assemblée d’Irlande du Nord se réuniront pour tenter d’élire un président – ​​la première étape vers la restauration d’un gouvernement de partage du pouvoir qui est gelé depuis les élections de mai. Le principal organe unioniste britannique, le Democratic Unionist Party, a déclaré qu’il opposerait son veto à cette décision dans le cadre de sa protestation contre les contrôles douaniers post-Brexit.

Si aucun exécutif n’est en place vendredi matin, il y aura une élection, ce qui pourrait sortir de l’impasse politique mais apporterait certainement plus d’incertitude.

“J’ai toujours été clair sur le fait que si l’exécutif n’est pas formé d’ici le 28 octobre, je déclencherai des élections”, a déclaré le secrétaire britannique d’Irlande du Nord, Chris Heaton-Harris. “Le temps presse et les habitants d’Irlande du Nord méritent des décideurs élus localement et un exécutif capable de répondre aux problèmes auxquels sont confrontés les personnes, les familles et les communautés à travers l’Irlande du Nord en cette période difficile.”

La crise survient à un moment de changement en Irlande du Nord, qui est dirigée par des syndicalistes protestants fidèles au Royaume-Uni depuis sa formation en 1921. Lors des élections de mai, le Sinn Fein – qui souhaite l’union de l’Irlande du Nord avec l’Irlande – est devenu le plus grand parti du Royaume-Uni. l’assemblée de 90 sièges, droit au poste de premier ministre. Le DUP est arrivé deuxième.

L’Irlande du Nord est la seule partie du Royaume-Uni qui partage une frontière avec un membre de l’UE – l’Irlande. Lorsque la Grande-Bretagne a quitté le bloc en 2020, les deux parties ont convenu de maintenir la frontière irlandaise exempte de postes de douane et autres contrôles, car une frontière ouverte est un pilier clé du processus de paix qui a mis fin à des décennies de violence en Irlande du Nord. Au lieu de cela, certaines marchandises entrant en Irlande du Nord depuis le reste du Royaume-Uni sont contrôlées.

Cette solution s’est transformée en crise politique, les politiciens unionistes refusant de former un gouvernement parce qu’ils considèrent que les chèques portent atteinte à leur identité britannique et à la place de l’Irlande du Nord au Royaume-Uni.

Le DUP affirme que les règles commerciales, connues sous le nom de Protocole d’Irlande du Nord, déstabilisent l’accord de paix de l’Irlande du Nord, qui repose sur le soutien des communautés unionistes et nationalistes. Alors que le DUP veut que le protocole soit supprimé, la plupart des autres partis d’Irlande du Nord veulent le conserver, avec des ajustements pour alléger le fardeau des entreprises.

Plus tôt cette année, le gouvernement britannique du Premier ministre de l’époque, Boris Johnson, a présenté une législation visant à suspendre les contrôles et à déchirer une partie de son traité juridiquement contraignant sur le Brexit avec l’UE. Cette décision unilatérale a entraîné une action en justice de l’UE et le risque d’une guerre commerciale totale.

Après le départ de Johnson le mois dernier, le Royaume-Uni a refusé d’abandonner le projet de loi contraire au traité, qui est en cours d’examen au Parlement. Mais la Grande-Bretagne et l’UE ont également repris les pourparlers sur une solution négociée. La nomination cette semaine du Premier ministre Rishi Sunak a fait naître l’espoir d’un dégel dans les relations.

Sunak s’est entretenue mercredi avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans ce qu’elle a qualifié de “très bon” appel téléphonique. Le bureau de Sunak a également émis une note positive, affirmant que les deux dirigeants “ont souligné l’importance qu’ils accordent tous les deux aux relations entre le Royaume-Uni et l’UE, et à travailler ensemble en tant qu’amis et alliés”.

Jill Lawless, l’Associated Press