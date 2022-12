La crise d’extinction de la Terre s’aggrave et un million d’espèces sont au bord du gouffre

La nature est en crise, et ça ne fait qu’empirer. Alors que les espèces disparaissent à un rythme jamais vu depuis 10 millions d’années, plus d’un million d’espèces sont actuellement au bord du gouffre.

Les humains sont à l’origine de cette crise d’extinction par le biais d’activités qui envahissent les habitats des animaux, polluent la nature et alimentent le réchauffement climatique, selon les scientifiques. Un nouvel accord mondial pour protéger la nature convenu le 19 décembre a le potentiel d’aider, et les scientifiques exhortent les nations du monde à faire en sorte que l’accord soit un succès.

Lorsqu’une espèce animale est perdue, tout un ensemble de caractéristiques disparaît avec elle – des gènes, des comportements, des activités et des interactions avec d’autres plantes et animaux qui peuvent avoir mis des milliers ou des millions, voire des milliards – d’années à évoluer.

Quel que soit le rôle joué par cette espèce dans un écosystème, il est également perdu, qu’il s’agisse de polliniser certaines plantes, de brasser des nutriments dans le sol, de fertiliser des forêts ou de contrôler d’autres populations animales, entre autres. Si cette fonction était cruciale pour la santé d’un écosystème, la disparition des animaux peut entraîner la transformation d’un paysage.

Si vous perdez trop d’espèces, les résultats pourraient être catastrophiques, entraînant l’effondrement de tout un système.

PARTI POUR TOUJOURS

Au cours des cinq derniers siècles, des centaines d’animaux uniques ont disparu à travers le monde, comme l’oiseau Dodo incapable de voler, tué sur l’île Maurice à la fin des années 1600.

Dans de nombreux cas, les humains étaient à blâmer – d’abord par la pêche ou la chasse, comme ce fut le cas avec la sous-espèce de zèbre d’Afrique du Sud Quagga chassée jusqu’à sa fin à la fin du 19e siècle – et plus récemment par des activités qui polluent, perturbent ou envahissent les habitats sauvages.

Avant qu’une espèce ne disparaisse, elle peut déjà être considérée comme “fonctionnellement éteinte” – avec trop peu d’individus pour assurer la survie de l’espèce. Des extinctions plus récentes ont permis aux humains d’interagir avec les derniers individus connus de certaines espèces, connus sous le nom de “endlings”. Quand ils partent, c’est la fin de ces lignes évolutives – comme cela s’est produit dans ces cas emblématiques :

“Toughie” était le dernier individu connu de la grenouille arboricole de Rabb’s Fringe-Limbed. Toutes ses espèces, sauf quelques dizaines, avaient été anéanties par le champignon chytride à l’état sauvage au Panama. Dans son enclos au Jardin botanique d’Atlanta, il appelait en vain pour un compagnon qui n’existait pas. Il est décédé en 2016.

L’histoire de la tourte voyageuse “Martha” est un récit édifiant pour la conservation : dans les années 1850, il y avait encore des millions de tourtes voyageuses, mais elles ont finalement été chassées jusqu’à l’extinction car des mesures de conservation n’ont été prises qu’après que l’espèce ait dépassé le point de non-retour. Martha, la dernière, est décédée en 1914 au zoo de Cincinnati.

“Lonesome George”, trouvé en 1971, était la dernière tortue de l’île Pinta d’Équateur. À partir du XVIIe siècle, quelque 200 000 individus ont été chassés pour leur viande. Plus tard, ils ont eu du mal à se disputer la nourriture après l’arrivée de chèvres sur l’île dans les années 1950. Les scientifiques ont tenté de sauver l’espèce grâce à l’élevage en captivité avant la mort de George en 2012.

“Ben” ou “Benjamin” était le dernier thylacine connu au monde, un carnivore marsupial également connu sous le nom de tigre de Tasmanie. L’animal n’a obtenu le statut de protection que deux mois avant la mort de Benjamin en 1936 au zoo de Beaumaris en Tasmanie.

SUR LE BORD

Certaines espèces pourraient bientôt être réduites à leurs propres fins. Le plus petit marsouin du monde – le vaquita mexicain en danger critique d’extinction – ne compte plus que 18 individus à l’état sauvage, car les populations ont été ravagées par les filets de pêche.

La sous-espèce de rhinocéros blanc du Nord, le deuxième plus grand mammifère terrestre après les éléphants, n’a aucun espoir de rétablissement après la mort du dernier mâle en 2018. Il ne reste qu’une femelle et sa fille.

Ces histoires d’endlings sont importantes, disent les scientifiques, précisément parce que tant d’extinctions se produisent hors de vue.

“Quelque part au cœur de notre humanité, nous reconnaissons ces créatures, nous sommes touchés par leur histoire, et nous ressentons de la compassion – et peut-être aussi une contrainte morale – pour aider”, a déclaré Paula Ehrlich, présidente et chef de la direction de l’EO Wilson Biodiversity. Fondation.

Le rhinocéros blanc du Nord n’est pas seulement une partie du monde, a-t-elle déclaré. C’est un monde en soi – son propre écosystème – fauchant les champs à travers les pâturages, fertilisant les terres où il marche, faisant atterrir des insectes sur sa peau, puis avec des oiseaux se nourrissant de ces insectes.

“Comprendre tout ce qu’un animal est et fait pour le monde nous aide à comprendre que nous aussi, nous faisons partie de la nature – et nous avons besoin de la nature pour survivre”, a déclaré Ehrlich.

EXTINCTION DANS LE TEMPS

Contrairement aux endlings, la plupart des espèces disparaissent simplement dans la nature sans que les gens ne s’en aperçoivent.

Les scientifiques comptent 881 espèces animales comme ayant disparu depuis environ 1500, datant des premiers enregistrements détenus par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) – l’autorité scientifique mondiale sur l’état de la nature et de la faune. Il s’agit d’une estimation extrêmement prudente de l’extinction des espèces au cours des cinq derniers siècles, car elle ne représente que les cas résolus avec un degré élevé de certitude.

Si nous incluons les espèces animales que les scientifiques soupçonnent d’être éteintes, ce nombre grimpe à 1 473. La barre est haute pour déclarer une espèce éteinte – une tâche qui donne à réfléchir que les scientifiques hésitent déjà à faire.

“Il est difficile de prouver le négatif, de prouver que vous ne pouvez pas le trouver”, a déclaré Sean O’Brien, un écologiste qui dirige l’organisation à but non lucratif NatureServe travaillant à établir des données définitives sur les espèces nord-américaines. “Et c’est émouvant. Un botaniste ne Je ne veux pas le déclarer éteint parce que cela ressemble à un échec.”

Parmi les vertébrés terrestres, ou animaux terrestres dotés d’une colonne vertébrale, 322 espèces ont été déclarées éteintes depuis 1500. Ajoutez le nombre d’espèces peut-être éteintes et le décompte s’élève à 573.

Pour les amphibiens qui aiment l’humidité, vulnérables à la fois à la pollution et à la sécheresse, les choses semblent particulièrement sombres avec le taux d’extinction qui s’est accéléré au cours des dernières décennies. Seules 37 espèces ont été déclarées éteintes avec un haut degré de certitude depuis 1500. Mais les scientifiques soupçonnent que plus de 100 autres ont disparu au cours des 30 à 40 dernières années, selon une étude de 2015 dans la revue Science Advances.

Les dernières observations enregistrées augmentent avec le temps, en particulier depuis le début de la révolution industrielle au milieu du XIXe siècle. Cela montre que les animaux sont de plus en plus menacés, mais aussi que notre connaissance de la nature s’est améliorée à mesure que nous étudions et étudions davantage d’espèces.

Il existe de nombreuses espèces notables parmi celles qui ont disparu depuis 1500. Le dodo a été vu pour la dernière fois en 1662, moins de 65 ans après son enregistrement. La tortue de l’île Pinta a été vue pour la dernière fois à l’état sauvage en 1972.

Certaines disparitions ont suscité un tollé public, comme la déclaration d’extinction de 2016 de la minuscule espèce de chauve-souris pipistrelle de l’île Christmas, vue pour la dernière fois en 2009. Il s’agissait de la première extinction de mammifère enregistrée en Australie en 50 ans.

La perte de centaines d’espèces sur environ 500 ans peut sembler négligeable alors qu’il y en a encore des millions sur la planète. Mais la vitesse à laquelle les espèces disparaissent maintenant est sans précédent au cours des 10 derniers millions d’années.

“Nous perdons des espèces maintenant plus vite qu’elles ne peuvent évoluer”, a déclaré O’Brien.

EXTINCTIONS DE MASSE

De nombreux animaux ont disparu naturellement ou pour des causes sans rapport avec l’activité humaine. Dans un environnement sain, à mesure que les espèces meurent naturellement, de nouvelles espèces évoluent et un équilibre évolutif est maintenu.

Ce chiffre d’affaires repose sur ce que les scientifiques considèrent comme un taux d’extinction normal ou de fond.

Mais lorsque le taux d’extinction grimpe si haut que plus de 75% des espèces du monde disparaissent dans un laps de temps relativement court de moins de 2 millions d’années, cela est considéré comme un événement d’extinction de masse.

Cela s’est produit cinq fois au cours du dernier demi-milliard d’années, ce que nous savons grâce à l’étude des archives fossiles de la Terre – avec des couches et des couches de sédiments ayant enterré les restes d’animaux au fil du temps. Lorsqu’une couche avec un nombre important et diversifié d’animaux est découverte, les scientifiques peuvent voir qu’une mortalité massive s’est produite.

Les scientifiques avertissent que nous sommes entrés dans une sixième extinction de masse.

Dans un scénario de taux d’extinction normal, il aurait fallu au moins 800 ans et jusqu’à 10 000 ans pour le nombre élevé d’extinctions de vertébrés que nous avons vues au cours du siècle dernier, selon l’article de 2015 dans Science Advances.

“Malgré tous nos efforts, le taux d’extinction est toujours estimé à 1 000 fois plus élevé qu’avant l’entrée en scène des humains”, a déclaré Ehrlich. “A ce rythme, la moitié aura disparu d’ici la fin du siècle.”

INCONNU ET TOUJOURS MENACÉ

Aussi mauvais que cela puisse paraître, les scientifiques disent que la réalité est probablement encore pire. Regarder uniquement les extinctions d’espèces ne donne pas une image complète, en partie parce que les scientifiques sont si conservateurs en disant qu’une espèce a disparu. Par exemple, même si Toughie était le dernier individu connu de son espèce, l’UICN répertorie toujours son espèce comme “en danger critique d’extinction, peut-être éteinte”.

Plus important encore, il existe un vaste réservoir d’espèces que nous n’avons pas encore découvert. Les scientifiques ont identifié quelque 1,2 million d’espèces dans le monde, mais estiment qu’il y en a environ 8,7 millions. Cela laisse environ 7,5 millions d’espèces dont nous pensons qu’elles existent mais dont nous ne savons rien, y compris si elles sont en difficulté ou non.

“Sachant ce que nous faisons à propos de l’impact du changement climatique et de la perte d’habitat, il est difficile d’imaginer que des milliers, voire des millions d’espèces ne sont pas en train de disparaître en ce moment”, a déclaré O’Brien.

LA CONSERVATION DONNE DE L’ESPOIR ALORS QUE LES POPULATIONS DÉCLINENT

L’UICN utilise une gamme de catégories pour décrire l’état d’une espèce, comme un moyen d’identifier qui est en difficulté et quand aider. Mais le fait qu’une espèce soit classée « moins préoccupante » ou « quasi menacée » ne signifie pas que ses populations sont stables.

Les lions d’Afrique, par exemple, sont répertoriés depuis des décennies comme «vulnérables», mais leur nombre a chuté de 43% en 1993-2014, lorsque les dernières données sur la population étaient disponibles. Les dugongs, les mammifères marins potelés également connus sous le nom de vaches marines, sont répertoriés mondialement comme “vulnérables” alors même que leurs populations en chute libre en Afrique de l’Est et en Nouvelle-Calédonie ont été mises à jour comme “en danger” en décembre.

Le déclin d’une ou plusieurs populations d’une espèce peut marquer le début d’une tendance à l’extinction.

Aussi inquiétante que puisse paraître la situation à l’échelle mondiale, il y a des raisons d’espérer. Le cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, récemment adopté en décembre, guidera les efforts mondiaux de conservation tout au long de la décennie jusqu’en 2030. Entre autres choses, l’accord envisage de mettre 30 % des zones terrestres et marines de la planète sous protection d’ici la fin de la décennie.

“C’est tellement écrasant de penser qu’il y a ces espèces juste à la limite”, a déclaré O’Brien. “Mais ensuite, les défenseurs de l’environnement avec lesquels je travaille me rappellent à quel point les gens s’en soucient.”

Entre 1993 et ​​2020, des mesures de conservation telles que la restauration de l’habitat ou l’élevage en captivité ont contribué à prévenir l’extinction de jusqu’à 32 espèces d’oiseaux et jusqu’à 16 mammifères dans le monde, selon des estimations prudentes d’une étude de 2020 publiée dans la revue Conservation Letters.

“La science démocratise l’information pour que chaque pays sache ce qu’il doit faire où”, a déclaré Ehrlich de la Fondation Wilson, qui travaille à identifier les meilleurs endroits au monde pour protéger la biodiversité et donner la priorité à la nature. Avant sa mort l’année dernière, Edward O. Wilson a préconisé de mettre la moitié de la planète sous conservation et a estimé que cela sauverait 85% des espèces du monde.

“Nous devons humblement faire de notre mieux pour les protéger maintenant”, a déclaré Ehrlich. “Nous comprenons mieux le réseau complexe de la vie qui soutient la nature – et nous, en tant que partie de la nature.”

