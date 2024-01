La crise des superbactéries menace de tuer 10 millions de personnes par an d’ici 2050. Les scientifiques pourraient avoir une solution

CNN

—



Les maux d’oreilles de Cynthia Horton sont de véritables cauchemars.

«Je peux me réveiller avec une douleur horrible, comme si j’avais un canal radiculaire sans anesthésie», a-t-elle déclaré. “Quand je m’assois, mon oreille pleure souvent à cause d’une infection, voire même du sang suintant.”

Déjà affaibli par une bataille de toute une vie contre le lupus, le système immunitaire de Horton a été dévastée par des séries de radiothérapie et de chimiothérapie après une opération chirurgicale en 2003 pour une tumeur cancéreuse à l’oreille.

Les otites sont devenues la norme, généralement soulagées par une série d’antibiotiques. Mais au fil des années, les bactéries présentes dans l’oreille de Horton, 61 ans, sont devenues résistant aux antibiotiquesla laissant souvent avec peu ou pas de soulagement.

« Ces superbactéries multirésistantes peuvent provoquer des infections chroniques chez les individus pendant des mois, des années, voire des décennies. C’est ridicule à quel point certaines de ces bactéries deviennent virulentes avec le temps », a déclaré Dwayne Roach, professeur adjoint de bactériophages, de maladies infectieuses et d’immunologie à l’Université d’État de San Diego.

L’année dernière, les médecins ont proposé de traiter l’infection de Horton avec l’un des plus anciens prédateurs naturels : de minuscules virus ressemblant à des trépieds, appelés phages, conçus pour trouver, attaquer et engloutir les bactéries.

Ces créatures microscopiques ont sauvé la vie de patients mourant d’infections par des superbactéries et sont utilisées dans des essais cliniques comme solution potentielle au problème croissant de la résistance aux antibiotiques. Aux États-Unis seulement, plus de 2,8 millions d’infections résistantes aux antimicrobiens surviennent chaque année.

De telles infections constituent une « menace urgente pour la santé publique mondiale », tuant 5 millions de personnes dans le monde, selon statistiques 2019 des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

“On estime que d’ici 2050, 10 millions de personnes par an – soit une personne toutes les trois secondes – mourront d’une infection par un superbactérie”, a déclaré l’épidémiologiste des maladies infectieuses Steffanie Strathdee, codirectrice du premier centre dédié à la phagothérapie en Amérique du Nord. le Centre d’applications et de thérapeutiques innovantes des phagesou IPATH, à la faculté de médecine de l’UC San Diego.

Désireuse de trouver une solution différente à ses otites récurrentes, Horton était partante. Des échantillons de ses bactéries résistantes aux médicaments ont été expédiés du cabinet de son médecin en Pennsylvanie à l’IPATH de l’UC San Diego dans l’espoir que les chasseurs de phages pourraient y trouver une correspondance. Ce que les scientifiques ont découvert ensuite était cependant inattendu.

Les bactéries cultivées dans l’oreille de Horton correspondaient parfaitement à une superbactérie rare trouvée dans certaines marques de gouttes oculaires en vente libre qui privaient les gens de leur vision et de leur vie.

Soudain, la recherche d’une solution au problème de Horton prit un nouveau sens. Les bactéries de son oreille aideraient-elles les scientifiques à trouver des phages qui traiteraient également les infections oculaires ?

Durable et contagieux



Des cas graves d’infections oculaires résistantes aux antibiotiques ont commencé à apparaître en mai 2022. En janvier suivant, le CDC a déclaré à au moins 50 patients dans 11 États avaient développé des infections par des superbactéries après avoir utilisé des larmes artificielles sans conservateur. En mai 2023, l’épidémie s’était étendue à 18 États : quatre personnes sont mortes, quatre autres ont perdu leurs yeux, 14 ont souffert d’une perte de vision et des dizaines d’autres ont développé des infections dans d’autres parties du corps.

« Seule une fraction des patients souffraient d’infections oculaires, ce qui a rendu l’épidémie incroyablement difficile à résoudre », a déclaré l’épidémiologiste Dr Maroya Walters, qui a dirigé l’enquête sur les larmes artificielles du CDC.

“Nous avons vu des personnes colonisées par cet organisme développer des infections des voies urinaires ou respiratoires des mois plus tard, même si elles n’utilisaient plus ces gouttes”, a déclaré Walters. « Un patient a transmis l’infection à d’autres personnes dans l’établissement de santé. »

Le coupable était une souche rare de Pseudomonas aeruginosa résistante aux médicaments. jamais été identifié aux États-Unis avant l’épidémie, a indiqué le CDC.

Horton n’avait jamais utilisé de gouttes pour les yeux, mais les bactéries cultivées dans son oreille étaient de la même souche rare. En utilisant ces bactéries et d’autres échantillons envoyés par le CDC, les scientifiques de l’IPATH se sont immédiatement mis au travail et ont identifié plus de une douzaine de phages qui a réussi à attaquer l’agent pathogène mortel.

Les scientifiques du CDC ont été intrigués par cette découverte, à tel point qu’ils ont mentionné la disponibilité d’un traitement phagique contre la superbactérie. sur le site du CDC.

« Cela a soulevé cette idée : lorsque nous avons une épidémie causée par des bactéries avec des options de traitement si limitées, devrions-nous penser à ces thérapies alternatives ? » » dit Walters.

Quelle est cette petite créature capable de renverser des bactéries capables de résister à tous les médicaments que la science moderne peut rassembler ? Et plus important encore, le traitement par les phages pourrait-il devenir un acteur majeur dans la lutte pour mettre fin à la crise des superbactéries ?

Grâce à l’évolution, les milliards de bactéries présentes dans le monde ont aujourd’hui un ennemi naturel : de minuscules virus appelés bactériophages, génétiquement programmés pour des missions de recherche et de destruction. Dans ce jeu microscopique de « The Terminator », chaque ensemble de phages est spécialement conçu pour trouver, attaquer et dévorer un type spécifique d’agent pathogène.

“Chaque espèce bactérienne, ou même les génotypes qu’elle contient, peuvent avoir tout un répertoire de phages qui l’attaquent, en utilisant une grande variété de méthodes pour pénétrer et affaiblir la cellule bactérienne”, a déclaré Paul Turner, professeur d’écologie et de biologie évolutive à l’Université de New York. Université de Yale et membre du corps professoral de microbiologie à la Yale School of Medicine de New Haven, Connecticut.

Pour contrer l’attaque, les bactéries emploient diverses manœuvres d’évitement, telles que la perte de leur enveloppe extérieure pour éliminer les ports d’accueil que le phage utilise pour pénétrer, ravager et finalement faire exploser l’agent pathogène en morceaux de substance bactérienne.

C’est une bonne nouvelle, car les bactéries nouvellement nues pourraient perdre leur résistance aux antibiotiques et redevenir vulnérables à l’élimination. Le phage, cependant, est mis hors de combat, ne pouvant plus se battre.

Pour maximiser le succès, les spécialistes recherchent une variété de phages pour lutter contre une superbactérie particulièrement méchante – créant parfois un cocktail de guerriers microscopiques qui, espérons-le, pourront poursuivre l’attaque une fois l’un d’entre eux neutralisé.

C’est ce qui est arrivé en 2016 au mari de Strathdee, Tom Patterson, professeur de psychiatrie à la retraite à l’UC San Diego. En raison d’une infection par « Iraqibacter », une bactérie résistante aux médicaments trouvée dans les sables irakiens, Patterson était en défaillance multiviscérale et dangereusement proche de la mort. Dans une course contre la montre, Strathdee a surmonté d’incroyables obstacles pour trouver et livrer plusieurs cocktails de phages purifiés aux médecins de Patterson.

L’un de ces cocktails contenait un phage qui « a tellement effrayé la bactérie qu’il a laissé tomber sa capsule externe », a déclaré Strathdee, doyen associé des sciences de la santé mondiale à l’UC San Diego et co-auteur de «Le prédateur parfait : la course d’une scientifique pour sauver son mari d’une superbactérie mortelle.»

« Il avait plus peur du phage, si vous voulez, que de l’antibiotique, et cela a permis à l’antibiotique de fonctionner à nouveau. C’était le coup de poing dont Tom avait besoin », a déclaré Strathdee. «Trois jours plus tard, Tom a levé la tête de l’oreiller pour sortir d’un profond coma et a embrassé la main de sa fille. C’était tout simplement miraculeux.

Dans les laboratoires de tout le pays, les scientifiques spécialisés dans les phages font passer la recherche et la découverte à un niveau supérieur, ou ce que Strathdee appelle le « phage 3.0 ». Les scientifiques du laboratoire Turner de Yale sont en train de cartographier quels phages et antibiotiques sont les plus symbiotiques dans la lutte contre un agent pathogène. Le laboratoire de l’État de San Diego de Roach étudie la réponse immunitaire du corps aux phages tout en développant de nouvelles techniques de purification des phages pour préparer des échantillons destinés à une utilisation intraveineuse chez les patients.

Actuellement, des essais cliniques sont en cours pour tester l’efficacité des phages contre les infections réfractaires des voies urinaires, constipation chronique, infections articulaires, pied diabétique les ulcères, les amygdalites et les infections persistantes et récurrentes qui surviennent chez les patients atteints de mucoviscidose. Les infections chroniques courantes dans la mucoviscidose sont généralement dues à diverses souches de Pseudomonas aeruginosa résistantes aux médicaments – le même agent pathogène responsable de l’infection de l’oreille de Horton et de l’épidémie de larmes artificielles.

Un certain nombre de laboratoires développent des bibliothèques de phages, constituées de souches trouvées dans la nature et connues pour être efficaces contre un agent pathogène particulier. Au Texas, une nouvelle installation va encore plus loin en accélérant l’évolution en créer des phages en laboratoire.

“Plutôt que de simplement extraire de nouveaux phages de l’environnement, nous disposons d’un bioréacteur qui crée en temps réel des milliards et des milliards de phages”, a déclaré Anthony Maresso, professeur agrégé au Baylor College of Medicine de Houston.

« La plupart de ces phages ne seront pas actifs contre les bactéries résistantes aux médicaments, mais à un moment donné, il y aura une variante rare qui aura été entraînée, pour ainsi dire, à attaquer les bactéries résistantes, et nous l’ajouterons à notre programme. arsenal », a déclaré Maresso. “Il s’agit d’une approche de nouvelle génération en matière de bibliothèques de phages.”

Le laboratoire de Maresso a publié une étude l’année dernière sur le traitement de 12 patients avec des phages adaptés au profil bactérien unique de chaque patient. Ce fut un succès mitigé : les bactéries résistantes aux antibiotiques chez cinq patients ont été éradiquées, tandis que plusieurs autres patients ont montré des améliorations.

« De nombreuses approches sont actuellement mises en œuvre en parallèle », a déclaré Roach. « Est-ce que nous concevons des phages ? Faire…