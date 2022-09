La crise des soins de santé – première partie – Kelowna Capital News

~BW Uzelman

La pénurie de médecins et d’infirmières a atteint des proportions de crise en 2022, alors que les hôpitaux ont été contraints de fermer des services d’urgence partout au Canada. Des fermetures ont touché plusieurs petits centres urbains de la Colombie-Britannique, ainsi que des villes et des villages à travers le pays. Le district de Clearwater, en Colombie-Britannique, au nord de Kamloops, a connu des arrêts intermittents. Encore une fois, en août, il a fermé pendant huit nuits d’affilée.

La Dre Katherine Smart, présidente de l’Association médicale canadienne, a averti en juin : « Ce qui s’annonce clairement, c’est l’effondrement du système de santé actuel… ». Elle a bien résumé les pressions qui se chevauchent entraînant une augmentation du nombre de patients dans les hôpitaux : une variété de virus, du personnel malade avec Covid, d’énormes arriérés de patients non traités pendant Covid et des médecins quittant leur cabinet, forçant davantage de personnes à se faire soigner aux urgences.

La crise mérite un de ces dessins animés de Nero. Dans ce cas, Nero – PM Justin Trudeau – joue du violon alors qu’un hôpital signé « Système de santé canadien » s’enflamme. Un tel dessin animé est banal, mais il est approprié. Les provinces ont demandé une rencontre avec le gouvernement fédéral pour discuter du financement, et elles sont MIA.

Le gouvernement Trudeau, bien sûr, n’est pas seul responsable du gâchis des soins de santé. Les provinces forment depuis des années un nombre insuffisant d’infirmières et de médecins. La crise imminente n’était que trop évidente il y a une décennie et plus.

L’Association des infirmières et infirmiers du Canada, en 2009, a prédit que d’ici 2022, le Canada connaîtrait une pénurie de 60 000 IA. Plus récemment, en 2021, le programme de soins infirmiers de l’UBC avait moins de places financées qu’il n’avait de candidats « stellaires ». Un an plus tard, la province de la Colombie-Britannique a ajouté un financement pour 600 sièges aux 2 000 existants. Trop peu, trop tard? À l’heure actuelle, alors que les pressions en matière de dotation se multiplient, de plus en plus d’infirmières quittent le système public.

De même, la crise des soins primaires était tout aussi claire, en Colombie-Britannique et dans tout le pays. Juste un exemple : dans un rapport de 2011, Nadeem Ismail, Senior Fellow de l’Institut Fraser, a averti : « Si vous pensez que c’est mauvais maintenant, attendez. Au cours de la prochaine décennie, la pénurie de médecins deviendra grave. Et Ismail a attribué la pénurie à “une formation insuffisante au Canada”.

Cinq millions de Canadiens et 900 000 résidents de la Colombie-Britannique n’ont pas de médecin de famille. Le gouvernement de la Colombie-Britannique ne forme toujours pas suffisamment de médecins et n’a pas suffisamment accéléré l’accréditation des médecins étrangers. De plus, les médecins choisissent de quitter la pratique familiale et les nouveaux médecins ne choisissent pas la pratique familiale. Les causes incluent des demandes croissantes, une faible rémunération et des coûts plus élevés.

Les médecins demandent depuis longtemps une réforme du modèle de rémunération à l’acte. Il ne satisfait ni les besoins du patient ni les exigences de revenu du médecin. Le premier ministre John Horgan, en avril 2022, a admis : « Nous avons un problème ici », faisant référence à la pénurie de médecins et de travailleurs de la santé. « Notre système est chroniquement sous-financé… » Il s’est engagé, dit-il, à obtenir plus de financement fédéral pour nous permettre, entre autres, « de changer notre modèle de rémunération à l’acte ». C’est audacieux et essentiel si l’on veut éviter une pénurie permanente de médecins de famille et un effondrement du système hospitalier.

Cependant, le gouvernement Trudeau refuse de discuter du financement des soins de santé. Pourtant, il introduit des soins dentaires nationaux et s’engage à assurer des soins pharmaceutiques nationaux. S’il ne peut pas honorer ses engagements historiques envers un système de santé désormais défaillant, il ferait mieux de retarder l’engagement de fonds ailleurs.

Bruce W. Uzelman

J’ai grandi à Paradise Hill, un village du nord-ouest de la Saskatchewan. Je viens d’une famille nombreuse. Mes parents nous ont inculqué de bonnes valeurs, mais nous ont quand même accordé, à mes sept frères et sœurs et moi, beaucoup de liberté pour faire les choses que nous souhaitions faire. J’ai passé mes premières années à explorer les collines, les forêts et les champs entourant le village, une excellente façon de devenir adulte. Mes parents possédaient un magasin général prospère. Mes frères et sœurs et moi étions tenus d’aider dans l’entreprise, aucun choix n’était autorisé là-bas !

J’ai fréquenté l’Université de la Saskatchewan à Saskatoon. J’ai envisagé d’étudier le journalisme à un moment donné, mais je ne l’ai finalement pas poursuivi. Cependant, j’ai obtenu un baccalauréat ès arts, avancé avec une majeure en économie et en sciences politiques en 1982.

Ma carrière a consisté exclusivement dans les petites entreprises, principalement la restauration et la vente au détail. J’étais à l’origine basé en Alberta, puis en Colombie-Britannique, d’abord à Summerland, puis à Victoria et enfin à Kelowna (pendant plus de 20 ans). Je me suis marié en Alberta et nous avons deux filles qui sont retournées en Alberta à l’âge adulte pour des raisons professionnelles, tout comme mon ex-femme. Mes filles ont du succès et ont maintenant leur propre famille.

J’ai maintenu un intérêt sain pour la politique tout au long de mes années d’adulte et je souhaite mettre cela et mes compétences en recherche au service de la chronique politique.

Contact : urbangeneral@shaw.ca

