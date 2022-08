La crise des soins de santé est sur le point de s’aggraver sur l’île de Vancouver, selon des documents divulgués

Une crise des soins de santé en cours dans le nord de l’île de Vancouver ne devrait s’aggraver que cet automne, selon des informations divulguées lors d’une réunion entre des médecins de Port Hardy et Island Health.

L’hôpital de Port Hardy connaît une grave pénurie de médecins qui met en danger la sécurité des patients et des médecins, selon le procès-verbal fourni à l’Observateur national du Canada d’une réunion du 17 août entre un certain nombre de médecins de la ville et Island Health.

Six quarts de travail d’urgence à l’hôpital restent découverts en septembre malgré les efforts importants des médecins locaux pour trouver des médecins de relève, selon les notes de la réunion animée par la section de l’île du Nord de la Division de médecine familiale rurale et éloignée.

En septembre – en raison de démissions imminentes et de postes vacants prolongés – on s’attend à ce que seuls trois médecins continuent de travailler à Port Hardy à la salle d’urgence de l’hôpital et à la clinique médicale de la ville, qui desservent une communauté de 4 000 habitants ainsi que des habitants des zones rurales périphériques.

Il devrait y avoir l’équivalent de sept médecins à temps plein dans la communauté, mais seuls deux médecins restent à la clinique communautaire, tandis que le troisième se déplace pour couvrir les soins aigus ou d’urgence, indique le document.

“Les médecins sont très préoccupés par la sécurité des patients et leur propre santé et bien-être tout en essayant d’équilibrer la couverture des services d’urgence avec les besoins en soins primaires, la sensibilisation et les soins de longue durée”, indique le document de la réunion.

Dans certains cas, les médecins de la communauté ont été de garde pour les urgences tous les trois jours, voire tous les jours. En août, 19 équipes d’urgence ont dû être couvertes avec un préavis minimal, selon le document.

Les médecins fournissent aux patients des prescriptions de médicaments pendant une durée pouvant aller jusqu’à un an, ce qui est contraire aux meilleures pratiques mais nécessaire en raison des exigences de capacité des médecins, a-t-il ajouté.

La région de l’île du Nord a subi des fermetures répétées de salles d’urgence dans les hôpitaux de Port McNeill et de Port Hardy, et les urgences desservant la communauté voisine d’Alert Bay, dépendante du ferry, ont été fermées du jour au lendemain pendant tout le mois d’août.

Island Health a déclaré à l’Observateur national du Canada qu’il n’envisageait pas la fermeture ou la consolidation d’aucune des salles d’urgence desservant l’île du Nord.

Les médecins sont convaincus qu’il est nécessaire de coordonner les fermetures programmées des urgences régionales afin de mieux conseiller le public sur l’endroit où accéder aux services d’urgence, selon le procès-verbal. Cela empêcherait les patients des communautés éloignées qui ne sont pas au courant du dernier avis de fermeture d’Island Health de se présenter aux urgences en cas d’urgence médicale potentiellement mortelle pour trouver les portes fermées.

Les fermetures de dernière minute sont également stressantes et chronophages pour les médecins, a-t-il ajouté.

“Les fermetures non planifiées (des services d’urgence) ne sont pas sûres pour les patients et les médecins recommanderaient d’avoir une conversation franche avec le public et de communiquer toute fermeture prévue”, indique le document. “Un soutien au transport est également nécessaire pour faire sortir les gens de la communauté si l’hôpital est fermé.”

Les fermetures seraient une solution à court terme jusqu’au recrutement de nouveaux médecins, note le document.

Cependant, la réunion a impliqué des discussions sur la façon de créer un changement systémique autour des soins de santé pour la région de l’île du Nord.

Island Health reconnaît qu’il est possible de consolider les ressources et examine la meilleure ligne de conduite, indique le document.

“La discussion d’un hôpital pour la région est une option … mais le problème est complexe”, a-t-il noté.

Les contrats du personnel et la résistance autour de l’endroit où les employés sont prêts à travailler sont un facteur de complication, ainsi que les infirmières ayant une expérience limitée en salle d’urgence.

Un groupe de travail comprenant des médecins a également été proposé pour élaborer une stratégie autour des préoccupations immédiates, en mettant l’accent sur l’élaboration d’un calendrier impliquant des fermetures planifiées de salles d’urgence associées à des communications avec le public, indique le document.

Port McNeill est également aux prises avec une grave pénurie de médecins, mais Island Health a récemment annoncé une nouvelle clinique médicale de soins primaires détenue et exploitée par l’autorité sanitaire, plutôt que par un médecin de famille. La clinique devrait accueillir de nouveaux médecins et fournir des services de travail social et de sage-femme.

Ni Island Health ni la Division rurale et éloignée de la médecine familiale n’ont répondu à une demande de commentaires avant la date limite de publication de l’Observateur national du Canada.