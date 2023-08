La crise des Rubiales plane sur le football européen avant la cérémonie de gala de remise des prix à Monaco

L’instance dirigeante du football européen se rend jeudi à Monaco pour son gala annuel de remise des prix, au milieu de la tourmente créée par son vice-président espagnol.

Luis Rubiales ne sera pas présent à la cérémonie haut de gamme à Monte-Carlo où seront décernés les prix du meilleur joueur et entraîneur car il a été suspendu par la FIFA, l’instance dirigeante ultime du sport. L’Espagne pourrait remporter les prix du football féminin.

La FIFA a suspendu Rubiales, qui est à la fois président de la fédération espagnole de football et vice-président de l’instance européenne du football, l’UEFA, pour au moins 90 jours, le temps d’enquêter sur le baiser qu’il a forcé à la gagnante de la Coupe du monde féminine Jenni Hermoso et sur les conséquences de son classement général. conduite lors de la finale à Sydney, en Australie.

L’UEFA est restée publiquement silencieuse au cours des 10 jours qui se sont écoulés depuis que Rubiales a provoqué un tollé en Espagne et ailleurs, alimenté plus tard par son refus catégorique de démissionner.

Même après que la FIFA a officiellement ouvert une procédure disciplinaire jeudi, l’UEFA n’a pas précisé si elle avait pris des mesures contre Rubiales, qui gagne 250 000 euros (270 000 dollars) par an en tant que vice-président de cette organisation.

« Pas de solidarité », a déclaré l’ancien attaquant anglais Ian Wright à propos de l’UEFA dans un message sur les réseaux sociaux, utilisant un juron pour montrer sa consternation face à la manière dont l’organisation traite le football féminin. « Ce sont les mêmes personnes chargées de diriger l’avenir du football féminin. »

Jeudi, l’Espagnole Aitana Bonmati ou Olga Carmona sera probablement nommée joueuse féminine de la saison en Europe pour 2022-23. L’autre candidat est l’attaquant australien Sam Kerr.

La saison de Bonmati s’est terminée en tant que champion de la Coupe du Monde, vainqueur du Ballon d’Or en tant que meilleure joueuse de la Coupe du Monde Féminine et vainqueur de la Ligue des Champions avec le club de football espagnol de Barcelone. Mais tout a commencé par la signature d’une lettre de 15 joueurs de l’équipe nationale qui déclaraient qu’ils ne voulaient plus jouer pour le sélectionneur espagnol Jorge Vilda parce qu’il était mauvais pour leur santé mentale.

Vilda a conservé son poste avec le soutien de Rubiales mais il risque désormais d’être licencié par la direction intérimaire de la fédération avant la cérémonie de l’UEFA. Il fait partie des trois candidats au prix d’entraîneur de football féminin.

REGARDER | L’équipe féminine d’Espagne ne jouera pas tant que Rubiales n’aura pas démissionné :

L’équipe féminine espagnole de football ne jouera pas tant que le président de la fédération n’aura pas démissionné L’équipe espagnole de football, championne du monde de football féminin, a déclaré qu’elle ne jouerait pas tant que le président de la fédération nationale de football ne démissionnerait pas après avoir embrassé de manière non consensuelle la joueuse Jenni Hermoso.

Le vote pour les prix a été effectué par les entraîneurs des principaux clubs et équipes nationales de football féminin, ainsi que par les médias, et les candidats ont été annoncés vendredi au moment même où Rubiales refusait de démissionner lors d’une réunion d’urgence de la fédération espagnole. La FIFA a suspendu Rubiales le lendemain et lui a ordonné, ainsi qu’à la fédération, de ne pas contacter Hermoso en raison d’inquiétudes concernant leurs tactiques de confrontation, notamment des menaces de poursuites judiciaires.

L’entraîneur de Barcelone Jonatan Giraldez et l’entraîneur de l’Angleterre Sarina Wiegman – la seule femme nominée dans la catégorie – affrontent Vilda pour le prix d’entraîneur de l’UEFA. Le tirage au sort de la Ligue des Champions aura également lieu lors de l’événement.

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, devrait être sur scène lors de la cérémonie et remettra un prix pour l’ensemble de sa carrière à l’ancien grand allemand Miroslav Klose.

Ceferin ne devrait cependant pas répondre aux questions sur la question espagnole. Par ailleurs, la fédération espagnole mène une candidature soutenue par l’UEFA pour accueillir la Coupe du monde 2030 avec le Portugal, le Maroc et éventuellement l’Ukraine.