La crise des ressources a entraîné la mort d’un nouveau-né et d’innombrables appels rapprochés au mémorial de Surrey, selon les OBGYN

La liste des médecins qui ont dénoncé une crise des ressources dans les hôpitaux du Lower Mainland de la Colombie-Britannique s’est allongée lundi pour inclure des dizaines de médecins travaillant dans les unités d’obstétricien et de gynécologie du Surrey Memorial Hospital (SMH).

Plus des deux tiers des prestataires de soins de santé pour femmes de l’hôpital ont signé une lettre indiquant que des ressources extrêmement insuffisantes compromettent la sécurité des patients, entraînant un nombre incalculable d’appels rapprochés et le décès d’un nouveau-né en 2021.

« C’est effrayant. J’ai eu beaucoup de collègues qui sont venus me voir et m’ont dit : ‘Tous les jours, j’ai peur. J’ai peur de ce qui va arriver à nos patients. J’ai peur des litiges. J’ai peur pour notre collègues infirmiers », a déclaré le Dr Claudine Storness-Bliss, obstétricienne et gynécologue qui est co-responsable du département.

« C’est une tempête. »

Storness-Bliss a déclaré que son équipe avait été inspirée pour publier sa propre lettre après que plus de 100 médecins urgentistes de plusieurs hôpitaux de Fraser Health se soient manifestés au cours des deux dernières semaines au sujet de la crise dans leurs propres services.

Les médecins des hôpitaux Surrey Memorial, Royal Columbian et Eagle Ridge ont soutenu des lettres qui racontent une histoire similaire: un problème aigu de dotation en personnel a poussé les salles d’urgence tendues au bord du gouffre, laissant les médecins épuisés et les patients recevant des soins médiocres et « indignes » dans des couloirs exigus.

Lundi, l’équipe OBGYN de Surrey a déclaré que ses problèmes provenaient d’un financement disproportionné. La lettre indiquait que l’unité familiale des naissances du SMH dessert plus de personnes que le BC Women’s Hospital et le St. Paul’s Hospital à Vancouver, mais ne dispose que de « la moitié du nombre de lits ».

La Dre Claudine Storness-Bliss, obstétricienne et gynécologue, est photographiée à l’extérieur de l’hôpital Surrey Memorial à Surrey, en Colombie-Britannique, le lundi 29 mai 2023. (Ben Nelms/CBC)

« La pression sur nos ressources empêche notre équipe de fournir les soins requis et attendus, ce qui entraîne directement des résultats médiocres qui sont nettement inférieurs à la norme pour un centre de soins de maternité de niveau tertiaire dans notre province », lit-on dans la lettre, faisant référence au personnel hautement spécialisé. soins disponibles à l’hôpital.

« Cette inadéquation des ressources a entraîné la mort d’un nouveau-né, d’innombrables accidents évités de justesse et des blessures morales à nos prestataires de soins. »

Storness-Bliss a déclaré qu’elle ne pouvait pas parler davantage de la mort du nourrisson, mais a déclaré qu’il était « très évident » que des problèmes de ressources étaient « en jeu ».

CBC News a contacté Fraser Health et le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique pour obtenir des commentaires sur la dernière lettre.

Des gynécologues attendent l’accès à la salle d’opération, selon une lettre

En plus du problème de financement, l’équipe OBGYN a déclaré que « l’accès extrêmement limité » de ses gynécologues à la salle d’opération signifie que les temps d’attente moyens pour ces procédures sont 77% plus longs que la référence établie par la province.

« Je suis l’un des chirurgiens les plus occupés ici … Et je passe la plupart des journées comme aujourd’hui au bureau, à m’excuser auprès des patients pour le temps qu’ils doivent attendre », a déclaré Storness-Bliss. « Ces femmes souffrent, souvent avec beaucoup de douleur. »

La lettre indique que les patientes en attente d’une intervention chirurgicale chez un gynécologue « souffrent d’une maladie pelvienne importante ». Il a déclaré qu’ils avaient souvent besoin de plusieurs transfusions sanguines ou d’analgésiques coûteux pendant qu’ils attendaient et qu’ils étaient parfois obligés de s’absenter du travail pendant de longues périodes.

L’hôpital Surrey Memorial est photographié le 6 mars. (Ben Nelms/CBC)

À une exception près, CBC News a caché l’identité des médecins urgentistes qui ont signé des lettres ces derniers jours parce qu’ils craignaient des répercussions de la part de leur employeur. Storness-Bliss a déclaré qu’elle était fière de se présenter par son nom pour défendre son équipe.

« Je continue de croire que nous avons la meilleure équipe. Nous avons tous les outils pour aider les gens, et nous continuons à déplacer des montagnes pour aider les patients au besoin. Tout patient qui se débat, qui a besoin d’aide, s’il vous plaît venez. Nous allons prends soin de toi », a-t-elle déclaré lors d’une interview lundi.

« Nous avons les outils. Nous avons la technologie. Nous avons le personnel avec les connaissances et la capacité de prendre soin de ces patients.

« Dans un monde parfait, c’est le meilleur hôpital pour avoir un bébé. »

L’hôpital Surrey Memorial est l’un des hôpitaux les plus achalandés de la Colombie-Britannique, servant d’hôpital à domicile pour l’une des communautés à la croissance la plus rapide de la province. Dans leur lettre, les médecins ont déclaré qu’ils surveillaient environ 6 000 accouchements chaque année.