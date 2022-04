La crise des réfugiés ukrainiens est la dernière mission d’un héros de CNN, qui dirige des équipes de médecins mobiles répondant aux catastrophes mondiales

Plus d’un quart de la population ukrainienne a été déracinée depuis le 24 février et plus de 4,6 millions de personnes ont quitté le pays, selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Il s’agit de la crise des réfugiés qui connaît la croissance la plus rapide au monde depuis la Seconde Guerre mondiale, selon l’ONU.

À plus de 4 500 milles de là, à Anchorage, en Alaska, Teresa Gray, paramédicale devenue infirmière, s’est mobilisée pour aider. À la fin du mois dernier, par l’intermédiaire de son organisation à but non lucratif Mobile Medics International, elle et plusieurs bénévoles se sont rendus à Galati, en Roumanie, où ils ont prodigué des soins – et du réconfort – à des centaines d’Ukrainiens.

“Ces gens ont tout perdu – leurs maisons, les membres de leur famille, leur pays. Je connaissais les difficultés qu’ils traversent”, a déclaré Gray. “Parce que nous avons déjà fait cela auparavant, dans d’autres pays, je savais que nous (pouvions) faire une différence pour eux.”

Après avoir créé son organisation à but non lucratif il y a six ans, Gray a envoyé des équipes médicales lors de catastrophes naturelles et de crises de réfugiés aux États-Unis et dans le monde. Le travail de son organisation est entièrement effectué par des bénévoles, les déplacements et les fournitures étant financés par des dons et l’aide d’autres organisations à but non lucratif.

Gray dit que le groupe a fourni des soins médicaux gratuits à plus de 30 000 personnes sur les cinq continents.

Gray se spécialise dans l’envoi de petites équipes mobiles de quatre à huit bénévoles médicaux autorisés capables de se rendre dans des régions éloignées – un besoin qu’elle a reconnu après avoir travaillé avec d’autres groupes.

“Il y a des gens incroyables qui font un travail incroyable là-bas, mais ils sont très stationnaires. Ils entrent, ils s’installent et les patients viennent vers eux. J’ai vraiment vu le besoin d’une réponse de type ambulance”, a-t-elle déclaré.

Lorsque les membres de son groupe se déploient, ils sont prêts à être entièrement autonomes. Cela garantit qu’ils peuvent travailler pendant des jours sans surcharger l’infrastructure locale.

“Nous pouvons apporter notre propre nourriture, notre propre eau, nos propres dortoirs”, a-t-elle déclaré. “Nous essayons de prendre essentiellement une ambulance dans un sac à dos.”

Lorsqu’ils se déploient, il faut normalement moins de 72 heures après une catastrophe pour combler le vide avant que des groupes plus importants ne soient pleinement opérationnels. Leurs missions durent généralement de 7 à 10 jours.

Mais la crise ukrainienne a exigé un autre type de réponse. Quatre jours après l’invasion, l’un de ses volontaires d’Angleterre a commencé à conduire le long de la frontière ouest de l’Ukraine pour évaluer où son aide serait la plus nécessaire. Finalement, ils ont déterminé que la Roumanie était submergée par les réfugiés mais manquait d’infrastructures dans d’autres pays, comme la Pologne.

Se rendre à la frontière d’une zone de guerre soulevait d’autres préoccupations.

“C’est la mission la plus dangereuse que nous ayons jamais faite”, a déclaré Gray à CNN avant son départ des États-Unis. “Nous prenons les médicaments nécessaires pour la guerre chimique, au cas où des armes chimiques seraient déployées. Mais honnêtement, les héros sont mes volontaires qui suppliaient d’y aller.”

L’équipe de Gray a été informée de centaines de réfugiés sur un campus universitaire qui avaient des soins médicaux très limités. Lorsqu’ils sont arrivés sur le campus de Galati le 26 mars, Gray a été surpris.

“Ce que nous nous attendions à voir, c’était de grands groupes de personnes hébergées dans des villes de tentes ou dans de grands bâtiments, et en fait, ils hébergent ces réfugiés dans des dortoirs individuels”, a-t-elle déclaré. “Ils ont de la nourriture, ils ont un abri, mais c’est toujours un grand groupe de réfugiés. Le traumatisme est le même.”

L’équipe de Gray s’est occupée d’une clinique ouverte 24 heures sur 24 et est allée de pièce en pièce, soignant les 300 réfugiés avec l’aide d’interprètes. Les problèmes qu’ils ont traités allaient d’une épidémie de grippe chez les enfants à des problèmes de santé chroniques chez les personnes âgées, ce qui représentait un défi particulier.

“Ils existent maintenant dans un pays qui ne parle pas votre langue et n’utilise pas la même médecine”, a-t-elle déclaré. “Donc, nous essayons de déterminer quelle est votre condition sous-jacente, quels médicaments preniez-vous en Ukraine et quel est l’équivalent en Roumanie.”

Le groupe a également aidé à organiser un entrepôt de biens donnés, a livré des fournitures et s’est occupé d’autres réfugiés à proximité. Lorsqu’une femme, dont la mère âgée avait été traitée pour des problèmes de santé, a demandé de l’aide, les bénévoles de Gray ont littéralement fait un effort supplémentaire.

“Elle nous a demandé si nous pouvions la conduire à la frontière afin que (elle) et son fils puissent voir l’Ukraine, peut-être pour la dernière fois”, a déclaré Gray. “Elle nous a demandé de l’aide, alors nous le lui avons donné.”

Cette interaction incarne l’approche de Gray dans son travail.

“Il ne s’agit pas seulement de réparer le bras cassé ou de vous donner des médicaments. Il s’agit d’établir ce lien humain”, a-t-elle déclaré. “La souffrance humaine n’a pas de frontières. Les gens sont des gens… et l’amour est l’amour.”

Kathleen Toner de CNN a parlé avec Gray de son travail. Vous trouverez ci-dessous une version modifiée de leur conversation.

CN : Comment avez-vous trouvé votre chemin dans le domaine médical?

Thérèse Gray : Ayant grandi dans le Michigan, ma marraine était une instructrice paramédicale, et elle me traînait jusqu’à la caserne des pompiers et faisait de moi une fausse victime. Je devrais être bandée et attelle et toutes sortes de choses pendant qu’ils pratiquaient leurs compétences. Je l’ai aimé. Après le lycée, je suis tombé sur une annonce pour un EMT, et je me suis dit : « Je vais essayer », et tout a eu un sens pour moi. J’ai su à ce moment-là que j’avais trouvé ma carrière.

J’ai commencé comme ambulancier, puis je suis devenu ambulancier. Finalement, j’ai déménagé en Alaska et j’ai fini par devenir ambulancier paramédical en soins intensifs. Nos villes sont à des centaines de kilomètres l’une de l’autre, donc nos ambulances sont des Lear jets. Nous volons vers les villages, ramassons les gens et les ramenons dans les grandes villes. J’ai récupéré des patients dans des traîneaux à chiens, sur des motoneiges – quoi que nous devions faire pour y arriver, j’ai essayé toutes les différentes avenues de paramédecine. Je les ai tous aimés. Maintenant, je suis infirmière autorisée, mais je détiens également toujours ma licence d’ambulancier paramédical.

CN : Qu’est-ce qui vous a amené à vous impliquer dans le travail d’intervention en cas de catastrophe?

Gris: Fin 2015, j’étais en semi-retraite. J’étais une mère au foyer, et je regardais la télé et j’ai vu l’enfant syrien de 3 ans sur la plage de Lesbos face contre terre dans l’eau. Je n’avais pas vraiment été au courant de ce qui se passait en Grèce ou de la crise des réfugiés syriens. Et donc j’ai juste décidé que j’allais aller en Grèce et voir si je pouvais aider. Cela a changé la vie. Ces gens descendaient des bateaux, trempés, hypothermiques. C’était déchirant. Mais j’ai fait une différence pour les gens.

CN : En plus des catastrophes naturelles et humanitaires, votre groupe effectue également des missions de durabilité médicale.

Gris: Nous trouverons des communautés qui sont chroniquement mal desservies sur le plan médical, et nous leur demandons de s’engager pendant cinq ans pour construire leur propre infrastructure médicale, et nous les soutenons pendant cette période. Nous avons fait cela avec les Philippines avec beaucoup de succès. Nous nous rendons normalement deux fois par année et nous leur donnons l’équipement, les fournitures, les médicaments dont ils ont besoin et la formation continue. Et puis nous les encadrons et les soutenons également grâce à la télémédecine.

Lorsque nous avons commencé à nous rendre sur une île isolée des Philippines, une énorme population de bébés atteints de fente palatine naissait, simplement parce que leur nutrition n’était pas bonne. En trois ans, nous avons éliminé les bébés avec une fente palatine sur cette île en leur donnant des vitamines prénatales. C’est tout ce qu’il a fallu – mais c’est ce qu’il a fallu. C’est donc ce que nous faisons. Peu importe ce dont vous avez besoin, si nous pouvons vous le fournir, nous le ferons.

Vous voulez vous impliquer? Vérifier le site Web de Mobile Medics International et voyez comment vous aider.

Pour faire un don à Mobile Medics International via GoFundMe, cliquez ici