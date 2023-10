La crise croissante des punaises de lit en France a déclenché une querelle politique lorsque la mairie de Paris a déclaré que l’invasion des insectes hématophages devait être combattue avant les Jeux olympiques de l’année prochaine et que le ministre des Transports a convoqué les opérateurs de trains et de bus pour empêcher les insectes de se multiplier sur les sièges.

Une vague de panique et de dégoût s’est propagée à travers le pays alors que les voyageurs ont publié des photos et des vidéos montrant prétendument les insectes dans les transports locaux parisiens, dans les trains à grande vitesse et à l’aéroport Charles de Gaulle.

Certains voyageurs du métro parisien ou des trains locaux ont insisté sur le fait qu’ils se lèveraient désormais, car ils craignaient de s’asseoir sur leurs sièges. Au cours de l’été, lorsqu’un cinéphile parisien a publié sur les réseaux sociaux un article sur les punaises de lit, les sociétés de cinéma ont publié des déclarations sur la manière dont elles traitaient les sièges. Parallèlement, les entreprises de fumigation ont signalé une demande croissante de nettoyage des habitations privées.

Le ministre des Transports, Clément Beaune, a déclaré qu’il réunirait les opérateurs de transports publics la semaine prochaine “pour les informer des contre-mesures et de la manière de faire davantage pour la protection des voyageurs”. Il a posté sur X, anciennement Twitter, que son objectif était de « rassurer et protéger ».

Des représentants de la mairie de Paris ont écrit cette semaine au Premier ministre, Élisabeth Borne, pour plaider en faveur d’un groupe de travail national dédié pour lutter contre ce qu’ils ont appelé un « fléau » des insectes.

L’adjoint au maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a déclaré à la télévision française : « Personne n’est en sécurité. Vous pouvez les attraper n’importe où et les ramener à la maison, sans les détecter à temps tant qu’ils ne se sont pas multipliés et se sont propagés.

Il a déclaré que les autorités parisiennes avaient reçu une augmentation des appels à l’aide et que les entreprises privées avaient reçu un niveau inhabituellement élevé de demandes de fumigation ces dernières semaines. Il a déclaré que le gouvernement doit coordonner l’action à tous les niveaux de l’État « aussi rapidement et efficacement que possible ».

Grégoire a déclaré : « C’est l’enfer quand quelqu’un se retrouve confronté à cela », ajoutant que c’était pire pour les ménages à faible revenu qui ne pouvaient pas payer les coûts élevés des entreprises privées de fumigation.

Les punaises de lit, qui avaient largement disparu de la vie quotidienne dans les années 1950, ont réapparu ces dernières décennies et sont devenues de plus en plus résistantes aux traitements chimiques.

Ils peuvent être présents dans les matelas mais aussi dans les vêtements et les bagages et sortir la nuit pour se nourrir de sang humain. Ils provoquent aussi souvent une détresse psychologique, des problèmes de sommeil, de l’anxiété et de la dépression. Le journal Le Parisien a publié vendredi un article en première page sur la panique suscitée par les punaises de lit, qualifiant le problème de forme de « terreur domestique ».

L’Anses a constaté qu’entre 2017 et 2022, 11 % des logements français avaient été infestés.

Cette semaine, un conducteur de train de la ligne 8 du métro parisien a déclaré avoir aperçu des punaises de lit dans son wagon. Les autorités des transports ont déclaré qu’il n’y avait aucun cas confirmé de punaises de lit, mais que le train avait été mis hors service par mesure de précaution et qu’il serait traité. Les opérateurs ferroviaires ont déclaré que les wagons et les sièges étaient régulièrement traités pour prévenir les infestations.

Mathilde Panot, présidente du parti de gauche La France Insoumise au Parlement, a déclaré que les punaises de lit avaient « causé l’enfer à des millions de familles dans ce pays » et que le gouvernement devait agir.

Elle a déclaré qu’on s’était moqué d’elle lorsqu’elle avait appelé à un plan national d’urgence pour lutter contre les punaises de lit dès 2019. Elle a déclaré à la radio française : « Nous voulons que cela soit reconnu par le gouvernement comme un problème de santé publique. Ils doivent arrêter de dire aux gens de s’en occuper eux-mêmes comme s’il s’agissait d’un problème individuel, tandis que les entreprises imposent des tarifs exorbitants pour pulvériser des produits chimiques auxquels les punaises de lit sont résistantes. C’est un problème de santé, mais aussi un problème de santé mentale, avec des gens qui n’arrivent pas à dormir, qui sont traumatisés ou qui doivent prendre des antidépresseurs.

Elle a déclaré que le gouvernement devrait coordonner l’action des différents organismes publics, fixer le prix des traitements et interdire certains produits chimiques qui ne fonctionnent pas.