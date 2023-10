La crise des otages s’empare d’Israël après l’attaque du Hamas

Une crise des otages – ponctuée de vidéos graphiques et sanglantes montrant des militants enlevant des Israéliens – a continué de se dérouler dimanche alors que l’attaque du Hamas contre Israël entrait dans une deuxième journée.

Israël n’a pas encore indiqué exactement combien de personnes avaient été prises en otage lors de l’attaque sans précédent contre Israël depuis la bande de Gaza, l’ambassade israélienne aux États-Unis ayant déclaré dimanche matin que des dizaines avaient été kidnappées.

Le Jerusalem Post a rapporté que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a nommé un ancien commandant militaire pour diriger les efforts de coordination autour des otages et des personnes disparues.

Des femmes, des enfants et des personnes âgées feraient partie des personnes capturées, et certaines listes de personnes disparues circulent en ligne. NBC News n’a pas vérifié ces listes.

« Parfois ce sont des mères avec leurs enfants, parfois ce sont des personnes de plus de 70 ans. Ils sont emmenés dans la bande de Gaza et sont désormais détenus dans la clandestinité par des terroristes », a déclaré par téléphone l’auteur israélien et chroniqueur principal Nadav Eyal à NBC News.

Quelques Israéliens ont heureusement échappé à un enlèvement alors qu’ils se cachaient dans des sous-sols. Journaliste israélien Amir Tibon posté que ses enfants devaient garder le silence pendant que sa famille restait accroupie pendant des heures dans l’obscurité du sous-sol.

Noa Argamani est emportée à l’arrière d’une moto. via télégramme

Dans une vidéo largement diffusée, une jeune femme nommée Noa Argamani hurle alors qu’elle est emmenée à l’arrière d’une moto tandis que son petit ami est dépassé par un autre groupe d’hommes.

Dans une autre vidéo qui semble avoir été tournée à Gaza, on peut voir un homme brandissant une arme de poing tout en tenant une femme par les cheveux et en la poussant dans un véhicule. Ces deux vidéos ont été analysées par NBC News et semblent authentiques.

Les médias israéliens ont rapporté qu’un certain nombre de jeunes femmes avaient été kidnappées lors d’un festival de musique qui se déroulait à la frontière de Gaza, une liste de photos et de noms circulant sur les réseaux sociaux au fur et à mesure des attaques.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré à NBC News qu’il s’efforçait de vérifier les informations selon lesquelles des Américains figuraient parmi les otages.

« Nous avons des informations selon lesquelles plusieurs Américains pourraient figurer parmi les morts. Nous travaillons très activement pour vérifier ces rapports », a déclaré Blinken. « De la même manière, nous avons vu des informations concernant des otages et, là encore, nous essayons très activement de les vérifier et de les mettre au clair. »

L’ambassadeur israélien auprès des Nations Unies, Gilad Erdan, a déclaré dimanche par téléphone à NBC News que lui et son équipe vérifiaient les chiffres et qu’ils incluaient « quelques » Américains.

Les otages deviennent immédiatement un élément particulièrement sensible de ce qui pourrait être un conflit de longue haleine. Toute frappe militaire israélienne sur Gaza sera bien plus compliquée si des otages y sont détenus.

« Le fait qu’il y ait certainement eu des Israéliens et peut-être d’autres ramenés d’Israël à Gaza va rendre les choses plus compliquées d’un point de vue opérationnel », a déclaré Jon Finer, conseiller adjoint à la sécurité nationale de l’administration Biden, à NBC News. « Nous nous coordonnerons étroitement et travaillerons avec nos partenaires israéliens pour faire tout notre possible pour ramener ces personnes en toute sécurité. »

Les otages font depuis longtemps partie des tensions entre Israël et le Hamas. En 2011, Israël a libéré plus de 1 000 Palestiniens en échange de Gilad Shalit, un soldat israélien qui a passé plus de cinq ans en captivité dans la bande de Gaza.