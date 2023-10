La crise des otages israéliens à Gaza, dirigée par le Hamas, devient un piège politique pour Netanyahu

JERUSALEM (AP) — La capture de dizaines de soldats et de civils israéliens – des femmes âgées, des enfants et des familles entières – par des militants du Hamas a suscité les émotions israéliennes plus viscéralement que n’importe quelle crise dans la mémoire récente du pays et a présenté un dilemme impossible au Premier ministre israélien Benjamin. Le gouvernement d’extrême droite de Netanyahu.

La capture par le groupe militant islamiste en 2006 d’un seul jeune conscrit, Gilad Shalit, a consumé la société israélienne pendant des années – une obsession nationale qui a incité Israël à bombarder massivement la bande de Gaza et finalement à libérer plus de 1 000 prisonniers palestiniens, dont beaucoup avaient été reconnus coupables d’attaques meurtrières. contre les Israéliens, en échange de la liberté de Shalit.

Cette fois, les dirigeants du Hamas à Gaza ont enlevé des dizaines de civils et de soldats israéliens dans le cadre d’une attaque choc à plusieurs volets samedi. Le Jihad islamique palestinien, un groupe militant plus petit et plus effronté que le Hamas, a déclaré dimanche avoir capturé à lui seul 30 otages.

Leur captivité fait monter la pression sur Netanyahu et ses alliés bellicistes d’extrême droite, qui subissent déjà d’intenses pressions pour réagir à la mort de plus de 700 Israéliens lors de l’attaque du Hamas jusqu’à présent. La promesse de Netanyahu de déployer toute la force de l’armée israélienne contre le Hamas a fait naître des craintes quant à la sécurité des civils israéliens répartis dans des endroits tenus secret à travers la bande de Gaza, densément peuplée.

« Cela limitera les directions et les zones dans lesquelles Tsahal peut être actif », a déclaré Michael Milstein, ancien chef du département palestinien du renseignement militaire israélien, à propos de la situation des otages. « Cela rendra les choses beaucoup plus compliquées. »

La localisation des otages israéliens à Gaza – ce que les agences de renseignement israéliennes n’ont pas réussi à faire dans le cas de Shalit – pose d’autres défis. Bien que Gaza soit minuscule, soumise à une surveillance aérienne constante et encerclée par les forces terrestres et navales israéliennes, le territoire situé à un peu plus d’une heure de Tel Aviv reste quelque peu opaque pour les agences de renseignement israéliennes, disent les experts.

« Nous ne savons pas où les Israéliens sont hébergés », a déclaré Yaakov Amidror, ancien conseiller à la sécurité nationale de Netanyahu. « L’armée devrait donc tout bombarder. »

Le Hamas a déjà déclaré qu’il cherchait à libérer tous les prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes – quelque 4 500 détenus, selon le groupe israélien de défense des droits B’Tselem – en échange des captifs israéliens.

Le sort des prisonniers pour les Palestiniens est peut-être tout aussi émouvant que pour les Israéliens. Avec environ 750 000 Palestiniens ayant transité par les prisons israéliennes depuis qu’Israël a conquis la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient en 1967, la plupart des Palestiniens ont passé du temps dans les prisons israéliennes ou connaissent quelqu’un qui l’a fait. Israël les considère comme des terroristes, mais les Palestiniens considèrent les détenus comme des héros. Le gouvernement autonome de l’Autorité palestinienne, qui administre une partie de la Cisjordanie occupée, consacre environ 8 % de son budget à leur soutien et à celui de leurs familles.

« La libération de tout prisonnier serait une affaire énorme pour le Hamas », a déclaré Khalil Shikaki, directeur du Centre palestinien de recherche sur les politiques et les enquêtes. « Cela consoliderait la position du Hamas dans la rue palestinienne et diminuerait encore davantage la force et la légitimité » de l’Autorité palestinienne.

Mais le gouvernement de Netanyahu – avec ses puissants ministres religieux d’extrême droite, parmi lesquels des colons de Cisjordanie – s’est farouchement opposé à tout geste qu’il considère comme une capitulation devant les Palestiniens. Il n’y a « absolument aucune chance » que le gouvernement actuel accepte la libération des prisonniers palestiniens, a déclaré Gayil Talshir, politologue à l’Université hébraïque de Jérusalem.

« Les radicaux et les extrémistes de ce gouvernement veulent aplatir Gaza », a-t-elle déclaré. Netanyahu a rejeté samedi l’offre de Yair Lapid, chef de l’opposition, de former un gouvernement d’union nationale d’urgence.

C’est un signe clair que Netanyahu « n’a pas abandonné son gouvernement nationaliste extrémiste », a-t-elle déclaré.

Pour remporter les élections de l’année dernière tout en étant jugé pour corruption, Netanyahu s’est appuyé sur la popularité croissante de ses alliés d’extrême droite, qui ont saisi les menaces perçues contre l’identité juive d’Israël.

Le puissant ministre israélien des Finances, le leader des implantations Bezalel Smotrich, a exigé lors de la réunion du Cabinet samedi soir que l’armée israélienne « frappe brutalement le Hamas et ne prenne pas en considération la question des captifs ».

« En guerre comme en guerre, il faut être brutal », aurait-il déclaré. « Nous devons porter un coup qui n’a pas été vu depuis 50 ans et détruire Gaza. »

Mais le risque que des civils israéliens soient victimes des bombardements israéliens incessants ou languissent pendant des années en captivité par le Hamas alors qu’Israël est entraîné dans une campagne à durée indéterminée pourrait également être politiquement ruineux pour Netanyahu.

« Il s’agit d’un sérieux dilemme », a déclaré le commentateur politique israélien chevronné Ehud Yaari. « La crainte est que si et quand une opération terrestre démarre, le Hamas menace d’exécuter des otages toutes les heures, toutes les deux heures, et cela deviendra un débat vraiment houleux. »

L’histoire tumultueuse d’Israël a révélé l’extrême sensibilité de l’opinion publique lorsqu’il s’agit d’otages – et par conséquent à quel point un enlèvement à l’aide d’armes peut être puissant dans un pays où des jeunes de 18 ans sont enrôlés pour le service militaire et où l’armée se targue de ne jamais abandonner son service militaire. propre.

« Si nous permettons que notre peuple soit emmené ainsi, nous n’aurons ni pays, ni gouvernement, ni armée », a déclaré Tali Levy, 58 ans, à Ashdod, dans le sud de la ville, près de la frontière avec Gaza, dont plusieurs amis sont portés disparus.

Les familles des Israéliens disparus après l’attaque du Hamas de samedi ont tenu dimanche soir une conférence de presse retransmise en direct aux heures de grande écoute. Des proches ébranlés, certains retenant leurs larmes ou pleurant, ont appelé le gouvernement à rapatrier les captifs.

Dans le passé, l’incapacité de la société israélienne à résister à la captivité de ses citoyens a déclenché des campagnes de pression publique massives qui ont incité les gouvernements précédents à accepter des échanges disproportionnés. Cela comprenait l’accord Schalit en 2011 et la libération par Israël de 1 150 Palestiniens emprisonnés en échange de trois prisonniers israéliens en 1985.

Alors que les analystes militaires restaient divisés sur la manière dont Netanyahu trouverait une issue à son dilemme politique, la réponse était douloureusement évidente pour les Israéliens dont les proches ont été pris en otage.

« Je veux qu’ils fassent tout leur possible, qu’ils mettent leur politique et toute la situation de côté », a déclaré Adva Adar, dont la mère, Yaffa, âgée de 85 ans, a été filmée alors qu’elle traversait la frontière vers Gaza sur une voiturette de golf pleine à craquer. avec des hommes armés. Sa voix se brisa alors qu’elle commençait à pleurer.

« Il ne lui reste plus beaucoup de temps sans médicaments et elle souffre beaucoup », a-t-elle déclaré.