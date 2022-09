Cette chronique est l’opinion de Dan Scheuerman, un pompier à la retraite de Calgary. Pour plus d’informations sur Section Opinion de CBC veuillez consulter le FAQ .

Une réponse au 911 en cas de surdose d’opioïdes commence lorsqu’une personne est retrouvée inconsciente et respire à peine. Si vous avez pris régulièrement les transports en commun ou vous êtes promené dans le centre-ville, vous en avez sans doute déjà été témoin.

En tant que pompier de Calgary, je suis allé dans plusieurs de ces que je ne pouvais compter. Généralement plusieurs fois par quart de travail. C’est ce qui arrive.

Les ambulances entièrement équipées sont souvent retardées, de sorte que des unités de services médicaux d’urgence uniques avec un seul médecin sont envoyées juste pour avoir des soins médicaux techniques sur place.

Dans le même temps, les répartiteurs envoient un camion de pompiers complet avec quatre pompiers. Les pompiers de Calgary sont essentiellement là pour fournir des soins médicaux non techniques. Une unité de police est également sur place.

Un barrage ininterrompu d’appels de surdose sature le temps de nos premiers intervenants et entrave la capacité de nos systèmes médicaux.

La souffrance est soutenue à tous les niveaux : ceux qui luttent contre leurs dépendances et leurs démons, leurs proches, les professionnels de la santé mentale de première ligne sous-financés qui perdent constamment leurs patients à cause de la drogue, les Calgariens qui ne se sentent pas en sécurité transit ou au centre-ville, déjà salles d’urgence tendues avec nos infirmières les plus performantes poussées à leurs limites et les premiers intervenants qui sont témoins de ces suicides au ralenti en temps réel.

Personne ne veut s’attaquer de front à ce problème parce que ce n’est pas politiquement opportun. Alors que les institutions politiques pointent du doigt, les ressources coûteuses des premiers intervenants et des salles d’urgence ont du mal à maintenir la couverture.

Si les Calgariens connaissaient le véritable coût de la crise et les lacunes critiques qui se creusent dans notre couverture des services d’urgence, la situation serait traitée comme la crise sociale catastrophique qu’elle est.

Cet article est ma façon de montrer aux contribuables à quoi ressemble une réponse typique à une surdose, ce qu’elle coûte et le risque pour votre sécurité personnelle. C’est ma façon, après avoir été en première ligne, de communiquer les coûts extrêmes et les manières cachées que cela affecte les services d’urgence que vous tenez pour acquis.

911 : Il y a eu une overdose à…

Étant donné que notre système EMS est étiré au point où les ambulances sont généralement indisponibles, les ambulances sont souvent les dernières à arriver à un appel de surdose. Au moment où ils le font, il y a généralement deux ou trois médecins, quatre pompiers et deux policiers présents lors d’une surdose d’une seule personne.

Lorsqu’un camion de pompiers est envoyé, il dispose de trois pompiers avec les salaires plus de 100 000 $ chacun et un capitaine gagnant 129 000 $, sans parler des coûts du camion lui-même.

Ajoutez les ambulanciers paramédicaux et la police, et il est courant d’avoir plus de 800 000 $ de salaire de premiers intervenants sur place, alors que ce problème pourrait être abordé plus tôt dans la voie de la dépendance avec plus d’effet et moins de coûts.

Les gens de la station Chinook LRT aident un homme lors d’une surdose apparente de drogue en juin. L’homme survit. (Lucie Edwardson/CBC)

Et lorsqu’une ambulance n’est pas immédiatement disponible, les protocoles stipulent que le camion de pompiers doit s’asseoir sur les lieux pour surveiller le patient jusqu’à l’arrivée des ambulanciers, même après que les intervenants ont administré de la naloxone et que le patient “revient”.

Les équipes de pompiers doivent également le faire pour les autres appels médicaux mineurs. J’ai attendu plus d’une heure pour de tels appels, et depuis que j’ai pris ma retraite, j’ai entendu des collègues dire que la situation ne faisait qu’empirer.

Cela ouvre des lacunes dans la couverture des incendies à travers la ville. Lorsque plusieurs appels de surdose arrivent en même temps ou que des camions sont assis sur des examens médicaux mineurs en raison de protocoles de répartition, cela peut entraîner des temps de réponse plus longs et une protection contre les incendies moins efficace.

Le service d’incendie de Calgary comble les lacunes de l’incapacité des services de santé de l’Alberta à exploiter un service d’ambulance efficace dans la région de Calgary, qui a été massivement exacerbée par la crise des opioïdes.

Plusieurs centaines fois par mois, Calgary passe en alerte rouge, ce qui signifie qu’aucune ambulance n’est disponible pour un appel au 911. Si vous ou votre proche avez un événement médical catastrophique, les soins médicaux avancés ne sont pas disponibles pour vous.

AHS devrait rendre publiques les alertes rouges, pour tenir l’agence responsable devant les contribuables.

Résoudre ce problème

Nous devons mettre fin aux discours politiques vides et aux rejets de responsabilité. La crise ne peut être résolue que par un effort concerté à tous les niveaux de gouvernement et en impliquant tout le monde, des travailleurs de la santé mentale, des premiers intervenants et du personnel des urgences aux toxicomanes récupérés, dans un changement de politique créatif et progressif.

Intervenir avant que quelqu’un ne devienne un usager de la rue pris dans le cycle, traiter plus tôt les personnes à risque et améliorer la sensibilisation. En investissant dans des professionnels de la santé mentale en première ligne, nous réduirons le nombre de personnes qui progressent dans le système.

Pousser ce problème aux premiers intervenants et aux urgences est littéralement le moyen le plus coûteux de faire face à cette crise, et n’est qu’une solution de fortune.

Une once de prévention vaut mieux que guérir. Et dans ce cas, cela peut se mesurer en millions de dollars et en capacité réduite dans notre système de santé déjà affaibli.