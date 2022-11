La crise des opioïdes en Virginie-Occidentale transcende la politique partisane

CHARLESTON, W.Va. (AP) – Le Dr Frank Annie voit le désespoir dans son hôpital, où des personnes de 30 et 40 ans arrivent avec une défaillance organique après s’être injectées des opioïdes avec des aiguilles sales. Joe Solomon le trouve dans les visages de ceux qui font la queue dans les gymnases et les parkings de l’église où il distribue des médicaments d’inversion de surdose. Sheena Griffith le rencontre dans les rues où elle navigue avec une voiture remplie de kits de test du VIH et de désinfectant pour désinfecter les seringues.

Annie est républicaine, Solomon démocrate et Griffith indépendant. Tous trois se présentent au conseil municipal de la capitale de la Virginie-Occidentale, meurtrie par les combats, où le bilan dévastateur de la crise des opioïdes transcende la politique des partis.

“Il y a tellement de douleur incontrôlée, et c’est épuisant”, a déclaré Griffith, une coach de récupération qui a elle-même lutté contre la toxicomanie. « Si nous sommes un État craignant Dieu, un pays craignant Dieu, où est Dieu dans la ville de Charleston ?

Plus d’un an après que les Centers for Disease Control and Prevention aient déclaré Charleston le théâtre de «l’épidémie de VIH la plus préoccupante» du pays en raison de l’utilisation de drogues intraveineuses, les trois candidats disent que peu de choses ont changé. Et avec des millions de dollars provenant de règlements juridiques avec des fabricants d’opioïdes et des pharmacies en route spécifiquement pour le traitement et la récupération, ils ressentent également l’urgence de faire les choses correctement localement, là où cela compte le plus.

Mais les gens sont divisés, même s’ils ne sont pas partisans. Contre les conseils du CDC, les autorités étatiques et locales ont voté l’année dernière pour criminaliser les programmes qui donnent aux personnes qui s’injectent des drogues des seringues propres pour prévenir la propagation du VIH et de l’hépatite C. Une proposition d’abri à faible barrière utilisant l’argent de secours COVID-19 qui permettrait aux résidents en situation d’itinérance pour recevoir un traitement pour troubles liés à la consommation de substances – initialement approuvé par le maire démocrate de la ville – a été déposé après que les gens se sont plaints de l’impact potentiel sur les écoles et les entreprises à proximité.

Charleston, qui penche plus libéral que le reste de la Virginie-Occidentale, a investi plusieurs millions de dollars dans des fonds de secours COVID pour soutenir un refuge pour femmes, un programme qui aide les gens à accéder à un logement permanent et un camion de nourriture géré par une soupe populaire locale, mais la majeure partie de l’argent est allée à des initiatives de développement économique.

Annie a déclaré que la ville se concentrait davantage sur la tentative de changement de marque et de reconstruction après le déclin de l’industrie du charbon et la douleur de l’épidémie d’opioïdes, et qu’elle n’avait pas encore vraiment résolu les problèmes sous-jacents, y compris les besoins des personnes qui ont longtemps été exploitées.

“Nous traversons une ère de transition très inconfortable en Virginie-Occidentale, essentiellement pour l’âme de la Virginie-Occidentale”, a déclaré le chercheur spécialisé en santé cardiovasculaire au Charleston Area Medical Center Memorial Hospital. « Ce niveau de douleur et de méfiance n’a rien de nouveau. La question est de savoir ce que nous en faisons maintenant. L’ignorons-nous continuellement, ou essayons-nous d’être proactifs et de faire enfin confiance à la science ? »

Solomon, un travailleur social qualifié, co-dirige l’organisation à but non lucratif Solutions Oriented Addiction Response. Il a déclaré que les membres de son organisation ont ressenti un sentiment d’urgence en 2020 lorsqu’ils ont commencé à installer des tentes dans les parkings de l’église et à distribuer des seringues stériles.

Les programmes d’accès aux seringues sont des méthodes recommandées par les CDC et scientifiquement prouvées pour prévenir la transmission des maladies. Aux salons de la santé de SOAR – situés dans la partie de Charleston avec le pourcentage le plus élevé d’appels d’urgence pour surdose – ils ont effectué des tests de dépistage du VIH et distribué de la naloxone, un médicament d’inversion de surdose. Ils ont également aidé à mettre les gens en contact avec des ressources de rétablissement.

Mais certaines personnes dans la ville étaient méfiantes. Ils se sont plaints des déchets d’aiguilles et ont déclaré que le programme permettait aux personnes qui consomment de la drogue de continuer à consommer. Ils ont déclaré que les salons de la santé introduisaient de nouveaux défis, tels que l’itinérance et les problèmes de santé mentale, dans les quartiers résidentiels.

Jennifer Pharr, une collègue démocrate qui se présente dans la même course que Solomon pour l’un des six sièges au sens large, a déclaré que SOAR n’avait pas passé suffisamment de temps à obtenir l’adhésion de la communauté et à expliquer ce qu’elle faisait avant de commencer à distribuer des aiguilles. Cela n’a pas aidé que l’organisation à majorité blanche organise également des salons de la santé dans le quartier de Charleston avec la plus forte concentration de résidents noirs, a déclaré Pharr, qui est noir.

Pharr, qui a perdu son frère à cause d’une overdose, a déclaré que le problème est personnel pour beaucoup de gens et qu’elle comprend leur peur.

“Vous devez vraiment aller frapper à la porte des voisins et leur faire savoir ce que vous faites”, a-t-elle déclaré. “Il y aura toujours une circonstance collatérale qui découle de toute bonne intention.”

Les législateurs des États ont réagi à la situation en adoptant de nouvelles réglementations exigeant que les fournisseurs de seringues soient agréés et que les destinataires d’aiguilles présentent une pièce d’identité d’État – ce qui manque à de nombreuses personnes sans logement – ​​et ramènent chaque aiguille après utilisation.

Le conseil municipal a suivi avec une ordonnance faisant de la gestion d’un programme d’échange violant les restrictions un délit pénal, ajoutant des amendes de 500 $ à 1 000 $ par infraction.

SOAR a fermé son échange de seringues ; de nouveaux cas de VIH ont continué d’être signalés.

Voyageant dans la ville pendant trois jours avec un sac à dos, mangeant dans des soupes populaires et dormant sous des ponts et dans des parkings l’été dernier, Solomon a interrogé des habitants sur les changements qu’ils aimeraient voir. Il a déclaré que de nombreuses personnes “ont juste besoin d’une dignité et de services de base”, ce que la ville a une rare opportunité de fournir.

“Ils n’ont jamais eu autant d’argent dans l’histoire de l’argent dans cette ville, et vous pourriez faire valoir qu’il n’y a jamais eu plus de stigmatisation dans l’histoire de la stigmatisation”, a déclaré Solomon. “À quel point la douleur doit-elle s’aggraver jusqu’à ce que la ville dise que nous devons avoir une vision pour une ville de miséricorde, pour une ville de solutions?”

Annie a déclaré qu’il souhaitait que chaque fonctionnaire de la ville puisse passer du temps dans l’unité de soins intensifs de son hôpital.

“Parfois, ils ont l’impression de vivre dans une réalité très différente de ce qui se passe réellement, ou ils choisissent de ne pas le reconnaître”, a-t-il déclaré.

En tant que républicain, il a essayé de souligner le fardeau financier de s’occuper des gens lorsque la dépendance n’est pas traitée. De 2008 à 2015, l’hôpital d’Annie a perdu plus de 13 millions de dollars en traitant des patients souffrant d’endocardite infectieuse, une inflammation cardiaque potentiellement mortelle qui est relativement rare en dehors des utilisateurs de drogues intraveineuses. Beaucoup d’entre eux ne sont pas assurés et doivent rester dans des lits d’hôpital pendant des semaines.

Il souhaite que la ville et le système hospitalier unissent leurs forces dans le cadre d’un programme de réduction des méfaits – ce pour quoi la direction de l’hôpital avait déjà exprimé son intérêt. services de seringues.

Il a dit que cela le frustrait d’entendre des gens dire qu’il fallait plus de données sur le VIH et d’autres problèmes liés aux opioïdes dans la ville, car c’est lui qui les collecte.

“Nous avons les données depuis des années”, a-t-il déclaré. “C’est juste qu’il n’y a pas de volonté.”

Griffith, qui travaille dans le même hôpital qu’Annie, voit comment les gens vivent une fois qu’ils sont partis. Conduisant dans sa Nissan Maxima, elle cherche des gens dans des campements de tentes, dans des maisons abandonnées, dans des ruelles et leur offre de la nourriture, des couvertures et du soutien.

“Chaque jour, je sors et j’essaie d’aider quelqu’un à sauver quelqu’un, à dire quelque chose qui va lui faire changer d’avis, lui sauver la vie et lui donner envie d’être meilleur”, a-t-elle déclaré. “Et chaque jour que je fais ça, je me noie, parce que c’est tellement répétitif.”

Griffith, maintenant en convalescence après des années de lutte contre la toxicomanie et l’itinérance, a déclaré qu’elle serait probablement morte s’il n’y avait pas eu un programme qui offrait des seringues propres. Quand elle a tout perdu, c’est un travailleur qu’elle avait rencontré à l’échange de seringues qui l’a aidée à se faire soigner.

Elle a dit que les gens qui tentent de résoudre le problème en criminalisant la dépendance ne le comprennent tout simplement pas.

“Ils ne savent pas ce qu’il en est de dormir dans la rue et de se demander où vous allez manger ce soir-là”, a-t-elle déclaré. « Que les gens qui ont vécu une vraie vie, qui viennent de la rue, essaient de changer les choses. Notre ville est en train de mourir de la toxicomanie, alors laissez les gens qui se soucient de ce dont notre ville est en train de mourir résoudre le problème.

Leah Willingham, Associated Press