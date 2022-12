La crise des migrants pourrait payer 62 000 infirmières supplémentaires – il est temps de limiter le nombre et de quitter la Convention européenne des droits de l’homme

LA crise des migrants dans la Manche devient incontrôlable – et avec elle, les coûts de notre système d’immigration et d’asile.

Depuis le début des traversées en 2018, environ 83 000 migrants ont débarqué ici.

Environ 83 000 migrants sont arrivés en Grande-Bretagne depuis le début des traversées en 2018 Crédit : PA

La facture annuelle d’asile de 2,1 milliards de livres sterling pourrait couvrir les salaires de 62 000 infirmières Crédit : Getty

C’est plus de migrants que de soldats réguliers dans l’armée britannique.

S’occuper d’eux pendant que notre système incroyablement lent s’acharne à traiter leurs demandes d’asile n’est pas bon marché.

En fait, depuis le début des traversées en 2018, la facture annuelle d’asile a plus que triplé pour atteindre 2,1 milliards de livres sterling.

Pour mettre cela en perspective, cela suffit pour couvrir les salaires de 62 000 infirmières.

Alternativement, étant donné les grèves imminentes dans le NHS, les 1,5 milliard de livres sterling supplémentaires que nous dépensons actuellement pour les demandeurs d’asile auraient pu financer une augmentation de salaire supplémentaire de 5 à 6 % pour chaque infirmière du pays.

Et les coûts continuent d’augmenter.

Nous n’avons pas encore les chiffres complets pour l’exercice 2022/23, mais avec 5,6 millions de livres sterling dépensés chaque jour uniquement pour l’hébergement à l’hôtel des demandeurs d’asile, la prochaine série de chiffres officiels sera vraiment époustouflante.

Pourtant, désespéré de trouver des économies et de redresser les finances publiques, le gouvernement semble impuissant face à la crise de la Manche.

Traités avec la France, accord avec l’Albanie, déploiement de la Royal Navy. . . mais 44 000 migrants ont encore fait le voyage jusqu’à présent cette année.

C’est en partie pourquoi, dans un nouveau rapport publié par le Center for Policy Studies, l’ancien chef d’état-major n ° 10 Nick Timothy et moi appelons à une refonte radicale de notre système d’immigration et d’asile défaillant.

Notre vision est fondée sur le principe de dissuasion et repose sur trois piliers principaux.

Premièrement, aucun migrant qui arrive illégalement ne devrait jamais être autorisé à s’installer ici.

La délocalisation des demandeurs d’asile doit devenir la règle par défaut.

Cela signifie mettre en œuvre l’accord avec le Rwanda à grande échelle et signer des accords similaires avec deux autres pays.

Nous devons être prêts, si nécessaire, à délocaliser des dizaines de milliers de demandeurs d’asile.

Nous devrons peut-être quitter la Convention européenne des droits de l’homme pour y parvenir. Si oui, qu’il en soit ainsi.

Économies de 8 milliards de livres sterling sur cinq ans

Notre analyse, s’inspirant de l’exemple australien extrêmement réussi de l'”Opération Souveraine Frontières”, montre que la délocalisation pourrait potentiellement générer des économies de 8 milliards de livres sterling sur cinq ans et réduire considérablement le nombre de traversées de la Manche.

Deuxièmement, nous devons renforcer et doter correctement l’application des lois sur l’immigration, notamment par la détention à durée indéterminée des demandeurs d’asile dans des installations de type caserne et l’utilisation du marquage GPS.

Cela mettra fin aux factures d’hôtel exorbitantes.

Cela impliquera d’annuler les coupes budgétaires dans l’Immigration Enforcement (16 % en termes réels depuis 2013), mais avec le nombre de passages de migrants qui continue d’augmenter, faire autrement serait une fausse économie.

Nous devons également renforcer un système qui fuit et qui permet aux demandeurs d’asile déboutés de se glisser dans l’économie souterraine et d’échapper à la détection pendant des années.

Cela signifie des sanctions plus sévères pour les employeurs et les propriétaires qui facilitent l’immigration illégale, et une bien meilleure utilisation des données afin que nous sachions exactement qui entre et sort du pays.

Troisièmement, les futurs octrois d’asile devraient être gérés exclusivement par le biais de programmes dédiés, comme nous l’avons fait lors de la crise des réfugiés syriens.

De cette façon, nous pourrons choisir qui vient ici et comment, avec des nombres annuels plafonnés par la loi à un maximum de 20 000.

Le public en a marre de bafouer nos lois

Ce faisant, nous pouvons également cibler correctement nos ressources rares sur les plus vulnérables en utilisant cinq critères que nous avons définis dans le rapport : vulnérabilité, géographie, urgence, disponibilité d’un soutien alternatif et capacité nationale.

Mais nous devons d’abord réduire les traversées de la Manche à zéro, ce qui signifie une délocalisation et une application plus stricte de l’immigration.

Rien de tout cela ne devrait être difficile à vendre pour le gouvernement.

Un sondage exclusif réalisé pour notre rapport montre que 74 % des électeurs pensent que le gouvernement gère mal les passages à niveau.

De plus, 59 % des électeurs pensent que l’immigration a été trop élevée au cours des dix dernières années — seulement 9 % pensent qu’elle a été trop faible.

Sur six mesures suggérées sur dix, le public pense que l’immigration au cours des dix dernières années a eu un impact négatif global, y compris sur les salaires et les emplois.

Dans une crise du coût de la vie, à un moment où tout le monde doit se serrer la ceinture, on ne peut pas permettre que l’on dépense toujours plus d’argent des contribuables pour les demandeurs d’asile.

Comme l’écrit le ministre de l’Intérieur dans l’avant-propos du rapport : « Le public britannique est impartial, tolérant et généreux d’esprit. Mais nous en avons assez de continuer à bafouer nos lois et nos règles d’immigration pour tromper notre système d’asile.

Les recommandations que nous avons formulées mettraient le Royaume-Uni sur la bonne voie pour arrêter les traversées de la Manche, réduire la facture d’asile sans cesse croissante et permettre au gouvernement de dépenser l’argent des contribuables sur les choses qui comptent vraiment pour une majorité d’électeurs.

Karl Williams est chercheur principal au Center for Policy Studies.