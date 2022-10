La crise des migrants ne fera qu’empirer, Suella Braverman, à moins que vous n’agissiez maintenant

Une autre semaine. Un autre premier ministre.

Et une autre révélation alarmante sur la réalité et l’ampleur de la crise des migrants dans la Manche qui doit figurer en tête de liste des choses à faire de Rishi Sunak.

À moins que Suella Braverman n’agisse maintenant, la crise des migrants ne fera qu’empirer Crédit : AP

Des migrants débarquent à Dungeness, dans le Kent, après avoir été interceptés par le canot de sauvetage Dungeness Crédit : PA

Le commandant de la menace de la chaîne clandestine du ministère de l’Intérieur, Dan O’Mahoney, a déclaré à la commission des affaires intérieures de la Chambre des communes qu’il y avait eu une augmentation “exponentielle” des passages illégaux depuis l’Albanie, facilitée par des gangs criminels.

Il a décrit le système d’asile comme étant « submergé » par le nombre de personnes essayant d’atteindre le Royaume-Uni, ce qui, selon lui, équivaut à « entre 1 et 2 % » de l’ensemble de la population masculine adulte d’Albanie se rendant au Royaume-Uni dans de petits bateaux.

Et à un moment où le pays est à genoux, le gouvernement dépense 7 millions de livres sterling par jour pour héberger des demandeurs d’asile et d’autres migrants dans des hôtels – un coût qui ne fera qu’augmenter à moins que des mesures sérieuses ne soient prises.

Parmi les autres faits alarmants du comité, citons le fait que cette année, un record de 38 000 personnes se sont rendues en Grande-Bretagne après avoir traversé la voie de navigation la plus fréquentée du monde dans de petits bateaux.

Quelque 12 000 ressortissants albanais sont déjà arrivés en Grande-Bretagne depuis le début de 2022, contre seulement 50 en 2020.

Et, bien que la France ait payé 54 millions de livres sterling par la Grande-Bretagne l’année dernière pour endiguer la marée, la proportion de migrants arrêtés par des autorités françaises a en fait diminué.

Le ministère de l’Intérieur n’a traité que 4% des demandes d’asile des migrants qui ont traversé la Manche l’année dernière.

Il faut entre cinq et huit ans pour traiter une seule demande, période pendant laquelle ils doivent tous être logés et nourris, de sorte que le centre de traitement de Manston, dans le Kent, est complètement submergé.

Tout cela souligne un fait frappant : le système n’est pas submergé — il est en panne. C’est une crise.

Pour être clair, j’ai une entière sympathie pour les véritables immigrants qui demandent l’asile dans une situation dangereuse et qui ont besoin d’un refuge et d’aide.

Mais ces personnes arrivent d’un refuge sûr, la France. Beaucoup d’entre eux ne fuient pas la guerre ou la persécution.

Il n’y a pas de guerre en Albanie. Il est difficile de voir combien de ces personnes pourraient être décrites avec précision comme des réfugiés comme nous l’avons toujours compris.

Ce sont des migrants économiques.

À une époque où les gens ont du mal à se permettre de vivre, cela met le pays en colère.

Nous avons déjà du mal à obtenir un rendez-vous chez le médecin généraliste.

Les demandeurs d’asile ajoutent à la pression et sollicitent encore plus nos ressources.

Mettre le pays en colère

En tant que pays, nous devrions accueillir tous ceux qui veulent venir et contribuer — pour donner aussi bien que pour recevoir.

Mais ce sont les passages illégaux qui posent problème et qui sont hors de contrôle. Je pense que la plupart des gens dans ce pays veulent que cela cesse.

Ils veulent que le gouvernement prenne des mesures urgentes et décisives.

Voici quelques suggestions : faites en sorte que le programme d’expulsion du Rwanda soit opérationnel – une véritable expulsion sera un effet dissuasif en soi.

Découvrez qui sont ces passeurs insensibles et diaboliques, traquez-les, enfermez-les et trouvez un moyen de les empêcher d’agir.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a fait ce qu’il fallait pour arrêter cette vague de misère humaine.

Maintenant, Suella, je veux te voir mettre des plans en action.

Adele a eu une nouvelle idée et c’est une source d’inspiration pour nous tous

Bien que ce soit une honte pour ses fans, j’aime le fait qu’Adele – l’une des chanteuses les plus talentueuses, les plus célèbres et les plus réussies que notre pays ait produites – envisage de mettre la musique en veilleuse pendant un moment pour étudier pour un diplôme en littérature anglaise parce que elle regrette d’avoir raté l’expérience universitaire.

« Je veux vraiment obtenir un diplôme en littérature anglaise. Si je n’avais pas réussi dans mon chant, je pense que je serais définitivement professeur. Je pense que je serais professeur d’anglais littéral », a-t-elle déclaré à un public à Los Angeles.

Adele prévoit d’étudier pour un diplôme en littérature anglaise après sa résidence à Las Vegas Crédit : Getty

“J’ai vraiment l’impression d’utiliser ma passion pour l’anglais lit dans ce que je fais. Mais même si ce n’est pas comme si j’allais trouver un emploi après mon diplôme, j’aurais aimé aller à l’université, j’aurais aimé avoir cette expérience.

Avouons-le, Adele a déjà gagné tellement d’argent qu’elle n’a plus jamais besoin de travailler.

Le fait qu’elle choisisse de consacrer son temps à faire des études d’anglais lui rappelle brillamment qu’il n’est jamais trop tard.

King est mon choix pour COP

NOUS sommes tous encore dans le déni de la réalité du changement climatique.

C’est peut-être parce que nous ne pouvons pas faire grand-chose en tant qu’individus, mais aussi parce que beaucoup d’entre nous en ont assez des manifestants de Just Stop Oil et d’Extinction Rebellion.

Un rapport de l’ONU révèle qu’il n’y a “aucune voie crédible” pour maintenir la hausse des températures mondiales en dessous du seuil clé de 1,5 ° C Crédit : Getty

Cependant, le nouveau rapport de l’ONU sur le changement climatique est un signal d’alarme.

Le rapport constate qu’il n’y a “aucune voie crédible” pour maintenir la hausse des températures mondiales en dessous du seuil clé de 1,5°C.

Étant donné que les scientifiques pensent qu’aller au-delà de 1,5 °C aurait des impacts dangereux pour le monde entier, nos dirigeants doivent se réveiller, sentir le café et prendre des mesures pour réduire l’utilisation des combustibles fossiles.

Je sais que Rishi Sunak a beaucoup à faire et ne peut pas assister aux pourparlers sur le climat de la Cop27, alors pourquoi ne pas laisser le roi Charles partir à la place ?

Rishi suit la décision de Liz Truss et bloque le King – qui apparemment « s’empresse » d’y assister – ce qui me semble ridicule.

Notre monarque comprend le problème, s’en soucie passionnément et aura plus d’impact sur la création d’action des gouvernements du monde entier que n’importe quel député.

Jez plaisante

Il est apparu que les partisans de l’ancien chef du Parti travailliste Jeremy Corbyn ont fourni des fonds pour payer une énorme facture juridique.

Leurs dons ont payé des frais d’avocat d’environ 100 000 £ que Corbyn a accumulés alors qu’il se préparait à mener une action en diffamation – même si l’affaire a finalement été réglée à l’amiable.

Les partisans de Cornyn ont fourni des fonds pour payer une énorme facture juridique Crédit : PA

Ah, monsieur Corbyn.

Vous vous souvenez de lui ?

Le leader travailliste et sympathisant terroriste qui aimait l’IRA et le Hamas mais n’aimait pas la reine et qui a été suspendu du Parlement pour sa gestion de l’antisémitisme dans son parti alors qu’il était chef.

En fait, je ne peux pas penser à une cause moins digne à laquelle donner de l’argent.

Épargne-les, Harry

Je ne suis pas surpris d’apprendre que la famille royale est “très préoccupée” par les prochains mémoires du prince Harry, qui seront publiés le 10 janvier.

Il y a un soupçon de ton dans le titre, qui est Spare (comme dans « héritier et un remplaçant »), et l’éditeur a promis « une honnêteté brute et sans faille ».

La famille royale est «très préoccupée» par les prochains mémoires du prince Harry, Spare Crédit : AP

Pour quiconque n’est pas clair sur son intention, la version en langue espagnole a le sous-titre En La Sombra, ou “dans l’ombre”.

Le fait qu’il ait reçu une avance de 18,4 millions de livres sterling dans le cadre d’un contrat à trois titres d’une valeur stupéfiante de 36,8 millions de livres sterling laisse entrevoir un contenu explosif.

Il est évidemment trop tard, mais j’aimerais qu’Harry puisse le débrancher maintenant.

Qu’il risque de révéler les sensibilités de son livre à un moment où sûrement – maintenant plus que jamais – il devrait construire des ponts dépasse tout simplement l’entendement.

Pourtant, compte tenu de ce qui a déjà été dit par Meghan Markle et Harry, la promesse d’une “honnêteté brute et sans faille” doit faire frissonner la famille royale et tous leurs conseillers – même si, comme l’a dit feu la reine, “des souvenirs peut varier”.

Il me semble qu’un meilleur titre pour le livre serait peut-être Bitter.

Pas si pratique

Oh cher. C’est ce que j’ai pensé en lisant l’histoire de cet homme qui a décidé de se faciliter la vie en se faisant implanter chirurgicalement la puce de sa carte bancaire dans la main.

C’était pour lui éviter d’avoir à porter un portefeuille.

Arnie Szoke, 40 ans, a payé 350 £ pour que la nouvelle technologie soit insérée dans sa main et est le tout premier Britannique à recevoir un implant avec les détails de sa carte bancaire, lui permettant de payer avec sa seule main.

Je suppose que vous pouvez voir sa logique, jusqu’à un certain point.

C’est juste, qu’est-ce qu’il va faire quand sa carte expirera et qu’il en aura besoin d’une nouvelle ?