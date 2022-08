La crise des loyers sur Main Street vient de s’aggraver

“Je suis cela de près chaque mois depuis mars 2020, et j’ai été choqué”, a déclaré Chuck Castro, responsable de la recherche et des communications pour Alignable.

L’inflation est la principale préoccupation des petites entreprises depuis un certain temps, car les prix élevés des matières premières, de la main-d’œuvre, de l’énergie et des transports réduisent les marges. Des loyers plus élevés et des propriétaires se sentant plus agressifs à mesure que la nation s’éloigne du pic de Covid ont aggravé le coup de l’inflation ressentie sur Main Street. Bien qu’il y ait des signes de ralentissement de l’inflation dans l’ensemble de l’économie, c’est parce que la Fed refroidit intentionnellement la demande, ce qui fait que les propriétaires de petites entreprises anticipent une baisse des ventes.

Quarante-cinq pour cent des propriétaires de petites entreprises interrogés par Alignable déclarent qu’ils paient au moins 50 % de plus en loyer qu’avant Covid. Vingt-quatre pour cent disent que leurs propriétaires ont doublé le loyer ; 12 % disent qu’ils paient maintenant trois fois plus.

“Nous voyons définitivement les choses reculer en termes d’activité et de nombre de clients dans les magasins”, a déclaré Castro. L’incapacité de revenir aux ventes d’avant Covid en termes de revenus mensuels générés ne tient même pas compte des dépenses supplémentaires que l’inflation a créées et d’un ralentissement de l’économie. “C’est une combinaison de tout … tout se construit sur lui-même”, a-t-il ajouté.

“Beaucoup d’entre eux n’ont toujours pas rebondi de Covid, et puis vous avez l’inflation en plus, et puis, que vous considériez cela comme une récession ou non, nous avons un ralentissement économique et des dépenses de consommation en baisse”, a déclaré Castro.

Alignable demande aux petites entreprises si les pressions inflationnistes, y compris l’augmentation des loyers, pourraient compromettre leur capacité à rester ouvertes au cours des six prochains mois, et bien que ce point de données n’ait pas considérablement changé en août, il reste inconfortablement élevé, à environ 47 % -48 %. De ce nombre, 20% sont “très préoccupés”.

C’est le pire que cet indicateur ait connu depuis plus d’un an, selon Alignable.

Ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles sur Main Street. D’après certaines mesures récentes, de nombreuses petites entreprises du secteur des services, en particulier, s’en sortent mieux et profitent du changement de comportement des consommateurs, passant des achats de biens aux achats de services. C’est ce que montrent les données d’Intuit, et les petites entreprises sont ses principaux secteurs d’activité. Mais les données alignables sur les loyers montrent que l’impact de l’inflation reste large dans tous les secteurs de l’économie des petites entreprises, même si certains secteurs sont plus durement touchés et plus rapidement que d’autres. Dans l’immobilier, 40 % des petites entreprises ont déclaré qu’elles ne pouvaient pas faire de loyer en août, contre 18 % en décembre dernier.

“Beaucoup de devantures de magasins, même dans les villes chics, ne sont plus là”, a déclaré Castro. «Nous ne sommes pas tout à fait au niveau de la ville fantôme, mais nous sommes inquiets. … Nous sommes à un autre niveau de« payer un loyer ou de ne pas payer de loyer ». … C’est un problème beaucoup plus important.

Il existe des options pour les petites entreprises qui font face à une crise des loyers. L’un est de négocier avec les propriétaires, bien que cela devienne de plus en plus difficile à faire à mesure que nous nous éloignons du pic de Covid.

“Les propriétaires ont l’impression d’avoir laissé tomber pendant un an et demi et ont fait tout ce qu’ils pouvaient, mais maintenant, deux ans dans le trou, ils doivent commencer à demander de l’argent”, a déclaré Castro. “Parce qu’ils pourraient perdre leurs bâtiments, ils paient des hypothèques.”

Les commentaires qu’Alignable reçoit des propriétaires de petites entreprises interrogés montrent qu’ils sont plus nombreux à avoir peur de demander aux propriétaires à ce stade encore plus d’allégement de loyer, et la patience des propriétaires après les deux dernières années s’épuise. Mais l’enquête indique également que de nombreux propriétaires préfèrent toujours qu’un locataire fasse un effort de bonne foi pour payer le loyer et rattraper tout loyer en souffrance, plutôt que de faire face à une vitrine vide pendant le ralentissement économique.

“Parfois, ces propriétaires sont heureux que le logement soit occupé même s’il ne reçoit qu’une partie du loyer, c’est mieux que de ne rien en recevoir”, a déclaré Castro.

Pour les propriétaires d’entreprise à entreprise, Castro recommande au moins d’envisager la possibilité d’aller complètement à distance, et de prendre ces frais généraux de l’immobilier et de les appliquer à d’autres domaines de l’entreprise. Selon Alignable, il s’agit d’une décision de plus en plus de propriétaires B2B, selon les commentaires reçus avec les données de l’enquête.

La situation rend le quatrième trimestre, toujours le plus critique pour les petites entreprises B2C, et pour qui le loyer est désormais l’enjeu n°1 ou n°2, encore plus important cette année. Les petites entreprises comptent toujours sur les ventes des fêtes pour être la plus grande période de ventes de l’année, et ce n’est pas différent cette année, mais cela s’est transformé en une décision décisive pour de nombreuses entreprises.

Alors que la Fed cherche un “atterrissage en douceur” pour une économie qui, selon elle, n’est pas entrée en récession, il est possible que si la trajectoire de l’inflation continue de baisser, cela se traduira par une baisse générale des coûts pour les petites entreprises et un point d’équilibre potentiel pour Main La rue pourrait être atteinte entre un impact plus faible sur les marges et la baisse des ventes qui viendra avec une économie plus faible. Les petites entreprises se sont ajustées au cours de ces dernières années, pivotant pendant la pandémie, prenant des concerts parallèles pour faire fonctionner leurs finances (parfois plus d’un) et, dans certains cas, prenant leur retraite plus tôt que prévu (ces chiffres sont également en hausse). Mais s’il y a un atterrissage en douceur pour Main Street, il est peu probable qu’il soit apparent avant la fin de cette année.

“Nous avons entendu des petites entreprises compter sur le quatrième trimestre”, a déclaré Castro. “Le quatrième trimestre sera vraiment révélateur, et si ces chiffres ne s’améliorent pas au quatrième trimestre, je ne veux même pas dire ce qui pourrait arriver en fonction de ce que je vois. … J’espère que ce sera une situation de “réussir”. pour la plupart d’entre eux.”