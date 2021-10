La crise des foyers de soins de Noël se profile alors que 42 000 travailleurs font face à la hache pour ne pas avoir été vaxxés alors que Javid leur dit de « se faire piquer ou de QUITTER »

Une crise de Noël dans les foyers CARE se profile alors que 42 000 travailleurs risquent de ne pas être vaccinés.

Les foyers de soins s’attendent à une période de Noël « pas comme les autres » en raison de l’exode massif des travailleurs après que le secrétaire à la Santé Sajid Javid a demandé au personnel de se faire doubler d’ici le 11 novembre ou de « trouver un autre emploi ».

Les syndicats ont averti que le manque de personnel dans les services sociaux en Angleterre atteindrait 170 000 d’ici la fin de l’année Crédit : Getty

Boris Johnson a défendu la décision du gouvernement d’exiger que tous les travailleurs des maisons de soins en Angleterre se fassent piquer Crédit : Getty

Les patrons des foyers de soins craignent que la pénurie imminente de personnel ne provoque une crise hivernale pire que l’année dernière.

Plus de 42 000 travailleurs – 7,3 % des 570 000 effectifs actuels du secteur – seront forcés de partir en raison de la règle « pas de jab, pas de travail » de Javid, Les gens du dimanche rapports.

Et les syndicats ont averti que le manque de personnel dans les services sociaux en Angleterre atteindrait 170 000 d’ici la fin de l’année.

Dans une maison de soins, 13 membres du personnel seraient déjà sortis après avoir refusé de recevoir le vaccin.

Kerry Jackson, 45 ans, directrice du Boldmere Court Care Home à Birmingham, a déclaré: « Je pensais que cela ne pouvait pas être pire que l’année dernière lorsque le personnel passait Noël à dormir par terre. Mais cet hiver va faire tomber des taches l’hiver dernier.

« C’est très effrayant et je pense qu’il est probablement trop tard pour vraiment faire quoi que ce soit. Je pense que ce sera comme aucun autre hiver.

« Nous perdons du personnel qui était avec nous depuis longtemps. »

Le personnel qui a refusé le jab aurait invoqué des raisons telles que la grossesse, les croyances culturelles et les craintes pour la sécurité.

À l’échelle nationale, environ 8% du personnel du NHS n’est toujours pas vacciné.

Une consultation sur la question de savoir si les jabs devraient être obligatoires pour le personnel du NHS a été lancée le 9 septembre et devrait durer six semaines.

S’exprimant sur BBC Radio 4 samedi, Javid a déclaré au personnel de la maison de soins : « Si vous voulez travailler dans une maison de soins, vous travaillez avec certaines des personnes les plus vulnérables de notre pays.

« Et si vous ne pouvez pas vous donner la peine d’aller vous faire vacciner, alors sortez et allez chercher un autre travail. »

« Si vous voulez vous occuper d’eux, si vous voulez cuisiner pour eux, si vous voulez les nourrir, si vous voulez les mettre au lit, alors vous devriez vous faire vacciner.

« Si vous n’allez pas vous faire vacciner, alors pourquoi travaillez-vous dans les soins ?

« Si vous pensez à vos parents âgés que vous pourriez avoir dans les maisons de soins, et à l’idée que quelqu’un veut s’occuper d’eux et qu’ils ne veulent pas prendre un vaccin parfaitement sûr et efficace qui a été approuvé par nos régulateurs, a été utilisé tous dans le monde, parce que d’une manière ou d’une autre ils ont des objections à ce vaccin, alors vraiment, honnêtement, ils ne devraient pas être dans nos maisons de soins.

« Ils devraient aller chercher un autre travail. Je suis très clair là-dessus. »

‘SORTS CATASTROPHE’

Mais la secrétaire générale d’Unison, Christina McAnea, a déclaré que « le licenciement de milliers de personnels soignants est un désastre pour un secteur déjà dans les cordes ».

« De telles tactiques musclées étaient vouées à l’échec étant donné la pénurie désespérée de travailleurs », a-t-elle déclaré.

« Les maisons de soins forcées de laisser partir des personnes expérimentées pourraient fermer, ce qui mettrait la pression sur le NHS. Sajid Javid doit prolonger le délai, ou mieux encore abolir cette loi ridicule.

« Il devrait persuader le personnel soignant de rester et de se faire vacciner, pas de leur dire d’en faire un. »

Vic Rayner, du groupe de soutien National Care Forum, a déclaré que les postes vacants dans les foyers de soins « échappent à tout contrôle ».

« Nous devons valoriser les soins maintenant ou nous risquons une crise des soins à Noël », a-t-il déclaré.

« Les six prochains mois sont essentiels pour les soins sociaux, mais surtout, ils sont essentiels pour les personnes et les communautés. »

Nadra Ahmed, présidente de la National Care Association, a exhorté le gouvernement à repousser la date limite du 11 novembre, affirmant que cela aurait un effet d’entraînement sur le NHS si les foyers devaient réduire le nombre de résidents.

Mais Boris Johnson a défendu la décision du gouvernement d’exiger que tous les travailleurs des maisons de soins en Angleterre se fassent piquer.

Le Premier ministre a déclaré: « Je pense que tout gouvernement hésite vraiment longtemps avant de demander aux gens de se faire vacciner comme condition de leur emploi.

« C’est un dilemme, mais nous avons décidé il y a quelque temps maintenant que la bonne chose était, pour la tranquillité d’esprit des familles du pays, que les personnes travaillant dans les services sociaux devraient se faire vacciner. »