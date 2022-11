La crise des élections suspendues en Malaisie se prolonge alors que le parti tergiverse

KUALA LUMPUR, Malaisie (AP) – La coalition malaisienne au pouvoir depuis le plus longtemps a déclaré lundi qu’elle n’avait pas décidé quel bloc soutenir après les élections du week-end, ni avec suffisamment de sièges pour former un gouvernement à elle seule, et qu’elle demanderait au roi du pays de lui en donner plus temps.

L’annonce du Front national devrait prolonger l’incertitude électorale. Le roi Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah a fixé un délai de 14 heures pour que les dirigeants politiques soumettent leur choix pour le Premier ministre et une alliance qui représente une majorité parlementaire.

Le bloc réformiste du chef de l’opposition Anwar Ibrahim a obtenu 82 sièges au Parlement fédéral, bien en deçà des 112 nécessaires pour une majorité simple. L’alliance nationaliste malaise dirigée par l’ancien Premier ministre Muhyiddin Yassin traîne avec 73 sièges, mais elle a obtenu le soutien d’un bloc influent dans l’est de l’État de Sarawak sur l’île de Bornéo qui compte 22 sièges.

Le Front national, dirigé par l’Organisation nationale malaise unie, était au pouvoir depuis l’indépendance de la Malaisie vis-à-vis de la Grande-Bretagne en 1957, mais a subi une défaite choquante lors des sondages de 2018 contre le bloc d’Anwar. Son plan pour un retour en force a été anéanti après avoir remporté seulement 30 sièges lors des élections de samedi, alors que de nombreux Malais de souche ont abandonné le parti corrompu pour le bloc de Muhyiddin.

Le président de l’UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, a déclaré que son alliance avait formé un comité de négociation pour tenir des pourparlers avec les deux blocs.

Au milieu d’une scission au sein de son parti, il a déclaré que toute déclaration individuelle ou serment écrit fait par les 30 législateurs du groupe soutenant un bloc était invalide car une décision ne sera prise que par l’organe décisionnel le plus élevé de la coalition. Quiconque s’y oppose peut être limogé, a-t-il averti.

Zahid, qui fait face à des dizaines d’accusations de corruption, fait face à une révolte au sein de son parti au milieu d’appels croissants pour qu’il démissionne et assume la responsabilité des pertes électorales. Certains législateurs qui ont gagné ont ouvertement exprimé leur soutien au bloc de Muhyiddin, mais d’autres ont averti que la relance d’un tel partenariat pourrait conduire à une répétition des luttes intestines qui ont conduit à des troubles politiques.

De nombreux Malais ruraux, qui forment les deux tiers des 33 millions d’habitants de la Malaisie – qui comprend de grandes minorités de Chinois et d’Indiens ethniques – craignent de perdre leurs droits avec un plus grand pluralisme sous l’alliance multiethnique d’Anwar. Ceci, ajouté à la corruption au sein de l’UMNO, a profité au bloc de Muhyiddin.

Hishammuddin Hussein, vice-président de l’UMNO, a publié une déclaration sur Facebook pour réitérer son refus de soutenir le bloc d’Anwar. “Je suis prêt à être renvoyé par le parti mais je ne changerai jamais cette position ferme”, a-t-il déclaré.

Tout accord devra être approuvé par le sultan Abdallah. Le rôle du roi est en grande partie cérémoniel en Malaisie, mais il nomme la personne qui, selon lui, bénéficie du soutien de la majorité au Parlement au poste de Premier ministre.

Le résultat des élections de samedi a stupéfié de nombreux Malaisiens qui avaient espéré la stabilité et l’unité après les troubles politiques qui ont vu trois Premiers ministres depuis les élections de 2018.

Le scénario actuel est une répétition de ce qui s’est passé en 2020, lorsque Muhyiddin a abandonné l’alliance au pouvoir d’Anwar, provoquant son effondrement, et s’est associé à l’UMNO pour former un nouveau gouvernement. Le sultan Abdallah à l’époque a demandé des serments écrits aux 222 législateurs et les a ensuite interrogés séparément avant de choisir Muhyiddin comme Premier ministre. Mais son gouvernement était en proie à des rivalités internes et Muhyiddin a démissionné après 17 mois.

L’alliance de Muhyiddin est entrée dans les sondages de samedi en tant qu’outsider, mais a bénéficié d’un regain de soutien inattendu. Son allié pur et dur est le Parti islamique panmalaisien, le plus grand gagnant avec 49 sièges, soit plus du double de ce qu’il a remporté en 2018. Connu sous le nom de PAS, il vante la charia, gouverne trois États et est désormais le plus grand parti. . Sa montée en puissance a attisé les craintes d’une plus grande islamisation du pays.

Eileen Ng, Associated Press