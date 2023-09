La crise des blessures frappe Arsenal une semaine avant la confrontation avec Man City

La saison 2023/24 est peut-être encore jeune, mais les blessures commencent à se multiplier à Arsenal. Les Gunners ont déjà été privés de Thomas Partey et Jurrien Timber pendant une grande partie de la campagne en cours. Cependant, le manager Mikel Arteta a révélé que six autres joueurs clés sont également confrontés à divers revers.

Bukayo Saka, Declan Rice, Gabriel Martinelli, William Saliba, Leandro Trossard et Fabio Vieira étaient tous visiblement absents du dernier match de l’équipe en milieu de semaine. Arsenal a battu de peu Brentford 1-0 mercredi lors d’un match de troisième tour de la Coupe Carabao sans beaucoup de stars de la première équipe.

De nombreuses blessures actuelles à Arsenal ne sont pas considérées comme des problèmes à long terme

Avoir huit joueurs seniors absents en raison de blessures est loin d’être idéal. Cependant, Arteta a affirmé que bon nombre de ces revers ne devraient pas constituer des problèmes à long terme. « Nous voulons qu’ils reviennent, nous avons besoin d’eux, mais pour le moment, ils ne sont pas disponibles », a déclaré Arteta aux journalistes vendredi.

« Déclan [Rice] n’était pas disponible pour Brentford et il ne s’est pas encore entraîné », a poursuivi l’entraîneur. « Nous avons une autre séance dans une heure ou deux, nous aurons donc plus de nouvelles de lui aujourd’hui. »

Arteta a confirmé que Saka ne s’était pas encore entraîné depuis le derby houleux du nord de Londres contre son rival Tottenham Hotspur dimanche. « L’évaluation est ‘d’accord, c’est [Saka] Assez en forme et assez bon pour pouvoir être sélectionné demain ? C’est le point d’interrogation et jusqu’à présent, il ne s’est pas entraîné avec l’équipe », a déclaré Arteta.

L’Espagnol a ensuite révélé que Saliba et Vieira étaient dans le même bateau que le duo de départ susmentionné. « Nous devons nous adapter à la situation car c’est un chiffre important [of injuries.] J’espère que tout le monde est en forme et disponible car nous en avons besoin avec ce qui s’en vient dans les sept à 10 prochains jours », a proclamé Arteta. « Nous en avons besoin, alors j’espère qu’aujourd’hui, nous aurons de bonnes nouvelles. »

Arteta ne regarde pas au-delà du match de Bournemouth

Arsenal affronte Bournemouth ce week-end, mais un affrontement critique avec Manchester City, champion en titre de la Premier League, l’attend la semaine prochaine. Les Gunners se situent actuellement à quatre points de leurs adversaires familiers au classement.

Néanmoins, Arteta a souligné que le club ne négligeait pas le match contre les Cherries samedi. « C’est à peu près maintenant. Il s’agit de Bournemouth, et c’est le match le plus important que nous ayons actuellement cette saison », a déclaré Arteta. « C’est ça. »

PHOTO : IMAGO / Sportimage