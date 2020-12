Jose Mourinho a fait de son mieux pour minimiser la crise des blessures de Liverpool avant que Tottenham ne se rende à Anfield pour son affrontement au sommet de la table mercredi.

Après avoir répertorié neuf des joueurs seniors de Liverpool qu’il s’attendait à rencontrer, le patron des Spurs a finalement concédé que le 10e, Virgil van Dijk, serait une grosse perte pour Liverpool.

Un homme que Mourinho a omis de mentionner, cependant, était le dernier héros improbable de Liverpool, Curtis Jones.

Jurgen Klopp a été obligé de jongler avec son équipe sans relâche pour garder son équipe sur la bonne voie jusqu’à présent cette saison.

Et sans la chance pourrie de Liverpool avec les blessures, Jones pourrait bien ne jouer qu’un petit rôle.

Pourtant, non seulement le joueur de 19 ans est intervenu pour des joueurs comme Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain, Thiago Alcantara et Fabinho alors qu’il suppléait à la défense, mais l’adolescent est devenu l’un des joueurs les plus importants de Liverpool ces derniers matches.

Contre les Spurs, il n’était pas seulement l’un des meilleurs joueurs des Reds, mais sans doute le joueur hors pair de tout le match.

Un exploit si l’on considère que Harry Kane et Son Heung-min étaient également sur le terrain, ainsi que la richesse des talents de classe mondiale à la disposition de Liverpool.