La crise des blessures à Tottenham s’aggrave après l’exclusion d’un autre joueur

Tottenham, en proie à des coups et dépourvu de cohérence, a subi une autre blessure lors de son passage à tabac aux mains de Leicester. Cette fois, c’est un joueur qui est revenu d’une absence de cinq matchs il y a quelques semaines à peine.

Tottenham a confirmé que Rodrigo Bentancur s’était déchiré le LCA lors de la défaite au King Power samedi. Le club a exclu l’Uruguayen pour le reste de la saison. Bentancur a marqué le premier match contre Leicester, mais s’est blessé 15 minutes après le début de la seconde période.

Avec Bentancur manquant le reste de la saison, les problèmes de blessures à Tottenham Hotspur continuent de croître. Plus récemment, Hugo Lloris s’est blessé au genou lors de la victoire contre Manchester City. Son remplaçant, Fraser Forster, n’a pas fait la meilleure impression avec les Spurs. Il en a concédé quatre à Leicester. Lloris ne devrait pas revenir avant la fin mars.

De plus, Ryan Sessegnon s’est blessé aux ischio-jambiers après s’être entraîné juste avant le choc de Leicester. Son coup mettra l’Anglais à l’écart pendant six semaines. Yves Bissouma est également absent sur blessure. Le milieu de terrain sans calendrier précis pour son retour.

Conte pourrait être aux prises avec les blessures de Tottenham

Antonio Conte n’a pas hésité à ses attentes avec Tottenham cette saison, et c’était avant tous les problèmes de blessures. Perdre un gardien de but comme Lloris et un milieu de terrain comme Benatancur rendra encore plus difficile pour Tottenham de se classer parmi les quatre premiers.

Pour l’instant, les Spurs sont cinquièmes, ayant déjà joué un match de plus que Newcastle devant eux. Derrière Tottenham, Brighton est à quatre points. Cependant, les Seagulls ont deux jeux en main.

Bien que les matchs en main ne soient pas des points garantis, cela laisse Tottenham en attente. Sa forme a montré la grandeur du club mais aussi ses faiblesses criantes. Par exemple, Tottenham a brillé contre Manchester City et Fulham. Ce sont deux victoires cruciales consécutives pour remettre les Spurs en lice pour le top quatre. De chaque côté de ces victoires, cependant, il y a trois défaites par sept buts combinés. Certes, l’un d’entre eux était à Manchester City et l’autre aux leaders de la ligue et aux rivaux du nord de Londres, Arsenal.

Conte franchit la première étape de cette nouvelle crise des blessures à Tottenham en Ligue des champions. Les Spurs sont sur la route mardi à l’AC Milan avant de rentrer chez eux pour un match de championnat contre West Ham United.

PHOTO : IMAGO / Pro Sports Images