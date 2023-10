La crise des blessures à Barcelone s’aggrave avec le retrait de Yamal de l’équipe d’Espagne

L’attaquant de Barcelone Lamine Yamal s’est retiré de l’équipe d’Espagne pour les éliminatoires de l’Euro 2024 de cette semaine contre l’Écosse et la Norvège, a-t-on annoncé mardi.

Yamal, 16 ans, s’est présenté lundi avec l’Espagne malgré les réserves du Barça, qui en avait informé la Fédération royale espagnole de football. [RFEF] il souffrait d’une blessure à la hanche.

Cependant, l’Espagne a souhaité effectuer ses propres tests pour confirmer l’ampleur du problème et son éventuelle disponibilité pour ses prochains matches.

« Yamal a quitté le camp de l’équipe nationale espagnole après avoir été évalué par les services médicaux de la RFEF », a confirmé l’Espagne dans un communiqué.

« Il a été décidé qu’il ne pourrait pas participer aux matchs de qualification pour l’Euro 2024, contre l’Ecosse à Séville jeudi et contre la Norvège à Oslo dimanche. »

Des sources ajoutent que la blessure ne devrait pas exclure Yamal trop longtemps, le Barça étant confronté à une potentielle crise de blessures avant le match. Classique contre le Real Madrid le 28 octobre.

Pedri, Frenkie de Jong, Raphinha, Robert Lewandowski et Jules Koundé sont tous hors de combat et affrontent une course contre la montre pour être aptes à affronter Madrid.

L’Espagne avait espéré que la trêve internationale servirait à sécuriser l’avenir international de Yamal, l’adolescent étant toujours en mesure de changer d’allégeance jusqu’à ce qu’il ait disputé quatre matches pour le pays.

Il est également éligible au Maroc et à la Guinée équatoriale par l’intermédiaire de ses parents, même si des sources ont toujours indiqué à ESPN qu’il s’est engagé en Espagne, où il est né.

Le mois dernier, il est devenu le plus jeune joueur à avoir joué et marqué pour l’Espagne lorsqu’il a marqué lors de ses débuts en senior contre la Géorgie à 16 ans et 57 jours, remportant sa deuxième sélection contre Chypre quelques jours plus tard.

Ce week-end, il est également devenu le plus jeune joueur à marquer en Liga lorsqu’il a marqué le premier but du Barça lors du match nul 2-2 à Grenade avant de se blesser.

L’Espagne affronte jeudi l’Écosse, leader du Groupe A, qui l’a battu plus tôt cette année, puis se rendra en Norvège pour le deuxième des deux matchs importants dans sa quête de qualification pour l’Euro de l’été prochain en Allemagne.