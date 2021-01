Ole Gunnar Solskjaer espère que la crise des blessures défensives de Manchester United s’atténuera avant le choc crucial avec Liverpool.

Victor Lindelof et Luke Shaw ont tous deux raté la victoire 1-0 contre Watford samedi en FA Cup, tandis qu’Eric Bailly a été contraint de se blesser au cou avant la mi-temps.

Tous les trois sont des doutes pour le voyage à Burnley mardi lorsque United cherchera à prendre la tête de la Premier League, mais Solskjaer est convaincu que sa ligne arrière sera plus proche de sa pleine force pour le match à Anfield dimanche.

« J’espère [they will be back] pour Liverpool, définitivement « , a déclaré Solskjaer. » Je ne sais pas s’ils feront celui de Burnley. Nous verrons lundi. «

La victoire à Turf Moor verra United faire trois points d’avance au sommet avant le voyage à Liverpool. Ils n’ont pas été impliqués dans la course au titre aussi profondément dans la saison depuis que Sir Alex Ferguson a pris sa retraite en 2013, mais Solskjaer refuse de se laisser emporter.

« Nous ne sommes même pas à la moitié de la saison, personne ne se souviendra à quoi ressemblait le classement du championnat le 12 janvier 2021 », a déclaré Solskjaer.

« Je pense que c’est formidable que nos fans soient excités et satisfaits de notre situation et que nous ayons ce petit sentiment d’excitation, mais nous ne sommes même pas à mi-chemin [the season].

« Pour moi, tous mes yeux sont sur mardi et ensuite voyons où nous en sommes après celui-là. »