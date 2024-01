La crise de l’emploi en Inde pousse les travailleurs vers Israël

Par Soutik Biswas

Correspondant en Inde

Source des images, Mansi Thapliyal Légende, Ranjeet Kumar (à gauche) et son ami Sanjay Verma (à droite) sont tous deux diplômés, mais n’ont pas décroché d’emploi régulier

il y a 7 heures

Par un matin glacial de la semaine dernière, des centaines d’hommes, enveloppés dans des lainages et des couvertures, ont fait la queue sur un vaste campus universitaire de l’État de l’Haryana, au nord de l’Inde.

Les hommes, portant des sacs à dos et des sacs à lunch, faisaient la queue pour passer des examens pratiques pour des emplois dans la construction – plâtriers, monteurs d’acier, carreleurs – en Israël.

Pour ceux comme Ranjeet Kumar – un enseignant diplômé et qualifié qui n’a réussi à trouver du travail qu’au hasard comme peintre, réparateur d’acier, ouvrier, technicien d’atelier automobile et géomètre pour une organisation à but non lucratif – c’est une chance trop belle pour laisser passer.

Cet homme de 31 ans n’a jamais réussi à gagner plus de 700 roupies par jour, bien qu’il ait deux diplômes et qu’il ait réussi un “examen professionnel” du gouvernement pour travailler comme “mécanicien diesel”. En revanche, les emplois en Israël rapportent environ 137 000 roupies (1 648 dollars ; 1 296 livres sterling) par mois, sans compter le logement et les prestations médicales.

Il n’est donc peut-être pas surprenant que M. Kumar, qui a obtenu un passeport l’année dernière, soit impatient de trouver un emploi de réparateur d’acier en Israël pour subvenir aux besoins de sa famille de sept membres.

“Il n’y a pas d’emploi sûr ici. Les prix augmentent. Je ne suis pas financièrement stable même après avoir obtenu mon diplôme il y a neuf ans”, a-t-il déclaré.

Selon rapports citant des responsables, Israël prévoit de faire venir 70 000 travailleurs de Chine, d’Inde et d’autres pays pour dynamiser son secteur de la construction, en difficulté depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre. Une pénurie de main-d’œuvre s’est produite après qu’Israël a exclu quelque 80 000 travailleurs palestiniens suite à l’attaque, ajoutent les rapports.

Quelque 10 000 travailleurs indiens seraient embauchés. L’Uttar Pradesh et l’Haryana acceptent les candidatures, l’Université Maharshi Dayanand de la ville de Rohtak, dans l’Haryana, organisant des tests pour quelques milliers de candidats de tout le pays. (L’ambassade israélienne à Delhi a refusé de commenter le sujet.)

Source des images, Mansi Thapliyal Légende, Des centaines d’hommes ont fait la queue devant une université de l’Haryana qui accueillait l’examen pour les emplois dans la construction en Israël

Comme M. Kumar, les demandeurs d’emploi en attente font partie de l’économie informelle tentaculaire et précaire de l’Inde, travaillant sans contrat ni avantages sociaux formels. Comme M. Kumar, beaucoup sont titulaires de diplômes universitaires mais ont du mal à trouver un emploi sûr et se retrouvent dans des emplois occasionnels dans le bâtiment, gagnant jusqu’à 700 roupies par jour pendant environ 15 à 20 jours par mois. Ils portaient leur curriculum vitae : “Je suis un bon joueur d’équipe avec mon équipe”, a déclaré l’un d’entre eux.

Beaucoup jonglent avec plusieurs emplois pour augmenter leurs revenus. Certains attribuent leurs revers financiers et leurs perspectives limitées à l’interdiction de la monnaie indienne en 2016 – ou démonétisation – et au confinement strict du Covid en 2020. D’autres se plaignent des fuites de papiers de questions lors des examens gouvernementaux. Beaucoup affirment avoir tenté de payer des agents pour entrer illégalement aux États-Unis et au Canada, mais ont eu du mal à rassembler l’argent. Tout cela, disent-ils, les a incités à rechercher un emploi sûr et plus lucratif à l’étranger, “sans parler du risque de travailler dans une zone de guerre”.

Sanjay Verma, qui a également obtenu son diplôme en 2014, a obtenu un diplôme d’enseignement technique et a passé six ans à passer plus d’une douzaine d’examens gouvernementaux pour des postes dans la police, les paramilitaires et les chemins de fer. (“Il y a très peu d’emplois et la demande est 20 fois supérieure”, a-t-il déclaré). En 2017, il n’a pas payé 140 000 roupies à un agent pour un emploi agricole promis à 900 euros par mois en Italie.

Source des images, Mansi Thapliyal Légende, Harsh Jat, diplômé, conduisait une ambulance de la police et travaillait comme videur dans un pub

Parbat Singh Chauhan a déclaré qu’il était retombé dans l’incertitude après le double choc de l’interdiction des devises et du confinement pandémique. Cet homme de 35 ans originaire du Rajasthan travaillait comme chauffeur d’ambulance d’urgence, gagnant 8 000 roupies par mois pour un travail quotidien de 12 heures. Il a également réalisé de petits contrats de construction dans son village et a même acheté six voitures pour louer un taxi.

M. Chauhan, comme beaucoup d’autres, a commencé son parcours après avoir terminé ses études secondaires. Il a commencé comme vendeur de journaux à l’école, gagnant 300 roupies par mois. Après la mort de sa mère, il travaille dans un magasin de vêtements. N’ayant pas trouvé de travail décent, il a suivi un cours de réparation de téléphones portables. “Mais cela n’a pas beaucoup aidé”, a-t-il déclaré.

Source des images, Mansi Thapliyal Légende, Shubham Bhoi a obtenu son diplôme il y a deux ans et reste au chômage. Il a postulé pour un emploi dans le bâtiment en Israël

Source des images, Mansi Thapliyal Légende, Ankit Upadhyay (au milieu) a passé huit ans au Koweït comme réparateur d’acier avant de perdre son emploi pendant la pandémie

Pendant cinq à sept ans, jusqu’en 2016, sa fortune s’est améliorée : il a conduit une ambulance, géré des contrats de construction dans de petits villages et géré sa flotte de taxis.

“Mais le confinement [in 2020] m’a détruit. J’ai dû vendre mes voitures car je ne pouvais pas payer l’hypothèque. Maintenant, je me remets à conduire une ambulance et à accepter de petits contrats de construction du gouvernement”, a-t-il déclaré.

Il y en a d’autres comme Ram Avatar, un carreleur de 40 ans originaire de l’Haryana avec deux décennies d’expérience. Confronté aux défis de la hausse du coût de la vie et de la stagnation des salaires, il s’inquiète du financement des études supérieures de ses enfants : sa fille poursuit une licence en sciences, tandis que son fils aspire à devenir comptable agréé. Il a essayé de trouver un emploi à Dubaï, en Italie et au Canada, mais n’a pas pu se permettre les honoraires exorbitants exigés par les agents. Avec les dépenses liées au loyer, à l’encadrement de ses enfants et à la nourriture, il dit avoir des difficultés.

“Nous savons qu’il y a une guerre en Israël. Je n’ai pas peur de la mort. Nous pouvons mourir ici aussi”, a-t-il déclaré.

Ensuite, il y a la marée montante des aspirations. Harsh Jat, 28 ans, a obtenu un diplôme en sciences humaines en 2018. D’abord mécanicien dans une usine automobile, il a ensuite passé deux ans comme conducteur de véhicule de police, las de devoir s’occuper de “personnes ivres qui utilisent mal la ligne d’urgence”. Par la suite, il a travaillé comme videur de pub dans la banlieue chic de Gurgaon, gagnant 40 000 roupies. “Ces emplois, on vous met à la porte au bout de deux ans et il n’y a aucune sécurité”, m’a-t-il dit.

Source des images, Mansi Thapliyal Légende, Des milliers de demandeurs d’emploi bravent le mauvais temps pour tenter leur chance en Israël

M. Jat, sans emploi, est retourné dans la ferme familiale de huit acres. “Mais personne ne veut cultiver maintenant”, a-t-il déclaré. Il a essayé des emplois gouvernementaux – commis, policier – sans succès. Il a déclaré que des jeunes hommes de son village avaient payé à des agents 6 millions de roupies chacun pour entrer illégalement aux États-Unis et au Canada. Ils envoyaient de l’argent chez eux, finançant ainsi l’acquisition de voitures de luxe par leur famille.

“Je veux partir à l’étranger et trouver un bon travail bien rémunéré, car lorsque j’aurai un enfant, il me demandera ‘pourquoi mon voisin a-t-il un SUV chic, et pas nous’ ?”, a déclaré M. Jat.

“Je n’ai pas peur de la guerre.”

La situation de l’emploi en Inde présente un tableau mitigé. Les données gouvernementales de son Enquête périodique sur la population active, montre une tendance à la baisse du chômage – de 6 % en 2017-2018 à 4 % en 2021-2022. Santosh Mehrotra, économiste du développement et professeur invité à l’Université de Bath, attribue cela à l’inclusion du travail non rémunéré parmi les emplois dans les données gouvernementales.

“Ce n’est pas qu’il n’y a pas d’emplois. C’est simplement que les emplois organisés augmentent à peine et, dans le même temps, le nombre de jeunes à la recherche d’un emploi augmente”, a déclaré le professeur Mehrotra.

Le chômage recule mais reste élevé, selon le dernier rapport État du travail en Inde rapport, par l’Université Azim Premji. Après avoir stagné depuis les années 1980, la part des travailleurs ayant un salaire régulier ou un travail salarié a commencé à augmenter en 2004 – de 18 à 25 % pour les hommes et de 10 à 25 % pour les femmes, selon le rapport. Depuis 2019, cependant, le rythme des emplois salariés réguliers a diminué en raison d’un « ralentissement de la croissance et de la pandémie ».

Source des images, Getty Images Légende, Des rapports indiquent qu’Israël envisage de faire venir 70 000 travailleurs d’autres pays pour dynamiser son secteur de la construction

Le rapport révèle que plus de 15 % des diplômés – et un chiffre massif de 42 % pour les diplômés de moins de 25 ans – n’avaient pas d’emploi dans le pays après la pandémie. “Ce groupe aspire à des revenus plus élevés et ne veut pas faire un travail à la demande précaire. Ce groupe négocie ce risque extrême. [of going to Israel] pour des revenus plus élevés et un certain niveau de précarité réduite”, a déclaré Rosa Abraham, économiste du travail à l’Université Azim Premji.

L’un d’eux est Ankit Upadhyay de l’Uttar Pradesh. Il a déclaré qu’il avait payé un agent, obtenu un visa et passé huit ans au Koweït comme réparateur d’acier avant de perdre son emploi pendant la pandémie.