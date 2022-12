“Je dirais que la demande d’électricité est en baisse de 10 %, la demande de gaz est en baisse d’environ 20 %, un peu plus élevée sur l’industrie, un peu moins sur … personnel, un peu plus au nord, un peu moins au sud, mais … c’est à peu près ça”, a-t-il dit.

Faisant référence aux ajouts de capacité d’énergie solaire et aux terminaux de gaz naturel liquéfié, Lekander a ensuite insisté sur l’importance de réduire la demande.

“J’ai vraiment pensé que cela … pourrait être une grande partie de l’industrie allemande en train de fermer … des coupes généralisées … et cela s’est déroulé – jusqu’à présent – beaucoup, beaucoup mieux.”

La crise énergétique qui frappe l’Europe n’a pas grand-chose à voir avec Vladimir Poutine et on pourrait affirmer que les actions du dirigeant russe ont contribué à améliorer la situation, selon Per Lekander, associé directeur de Clean Energy Transition LLP.

“Vous pouviez déjà le voir en 2018 et cela commence à se matérialiser”, a-t-il ajouté. “Ce que je dis, c’est que [it] est mieux maintenant, c’est parce que… certaines de ces fermetures ont été annulées… [in] L’Allemagne, par exemple. Deuxièmement, vous avez cette réduction de 10 % de la demande.”

Développant son propos, Lekander a expliqué que, selon lui, la situation actuelle était due à un certain nombre de facteurs.

“L’essentiel est que nous nous accrochions à l’économie de la demande”, a-t-il déclaré. “Si nous faisons cela, et tant que nous aurons accès au GNL, ce qui, je dirais, semble très crédible … nous verrons des prix élevés pendant encore un, deux ans, mais je ne dirais pas que du côté du gaz, c’est un problème de sécurité d’approvisionnement.”

On lui a alors dit que si de nombreux experts estimaient que le pire était passé pour le moment, le pire était à venir l’année prochaine.

Les commentaires de Lekander interviennent à un moment d’énormes perturbations sur les marchés mondiaux de l’énergie après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février.

Le Kremlin était le plus grand fournisseur de gaz naturel et de pétrole de l’UE en 2021, selon Eurostat, mais les exportations de gaz de la Russie vers l’Union européenne ont baissé cette année.

Les principales économies européennes ont également tenté de réduire leur propre consommation et de renforcer leurs approvisionnements auprès de sources alternatives pour les mois les plus froids à venir – et au-delà.

Simultanément, de grands acteurs industriels comme l’Allemagne ont décidé de remettre en service un certain nombre de centrales au charbon pour pallier le manque de gaz russe.

En ce qui concerne l’utilisation, fin septembre, le Conseil européen a annoncé que les ministres de l’énergie de l’UE étaient parvenus à un accord sur “mesures d’urgence pour réduire les prix de l’énergie.”

“Le Conseil a convenu d’un objectif de réduction globale volontaire de 10% de la consommation brute d’électricité et d’un objectif de réduction obligatoire de 5% de la consommation d’électricité aux heures de pointe”, a-t-il ajouté.

La sécurité de l’approvisionnement est un sujet brûlant en ce moment, et mercredi, il a été annoncé que le Royaume-Uni et les États-Unis formaient un nouveau partenariat énergétique axé sur le renforcement de la sécurité énergétique et la réduction des prix.

Le partenariat UK-US Energy Security and Affordability Partnership, comme on l’appelle, sera dirigé par un groupe d’action conjoint UK-US dirigé par des responsables de la Maison Blanche et du gouvernement britannique.

Entre autres choses, le groupe entreprendra des efforts pour s’assurer que le marché accélère l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié des États-Unis vers le Royaume-Uni.