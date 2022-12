La crise de l’eau pose un plus grand risque pour la sécurité alimentaire que la guerre en Ukraine: PDG d’Omnia

Selon Seelan Gobalsamy, PDG d’Omnia, les problèmes d’eau – entraînés par le changement climatique – verront l’Afrique aux prises avec des crises alimentaires pour les décennies à venir.

Le Tchad et le Nigéria font partie des pays qui luttent contre les inondations, et plus de 400 personnes sont mortes lorsque des pluies torrentielles ont frappé eThekwini.

Gobalsamy a dit t L’impact du changement climatique sur les consommateurs, sur l’environnement et sur les entreprises sera “massif dans les décennies à venir”.

Pour plus d’actualités financières, rendez-vous sur La première page de News24 Business.

L’un des plus grands producteurs africains de produits chimiques agricoles affirme que les pluies irrégulières et les pénuries d’eau constituent le plus grand risque pour la sécurité alimentaire sur le continent, plus que la guerre de la Russie contre l’Ukraine ou d’autres perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Ces problèmes d’eau – entraînés par le changement climatique – verront les pays africains aux prises avec des crises alimentaires pour les décennies à venir, a déclaré lundi Seelan Gobalsamy, directeur général d’Omnia Holdings en Afrique du Sud. Des infrastructures inadéquates pour déplacer les principaux produits agricoles causeront d’autres problèmes, a-t-il déclaré.

“Quand le soleil brille, c’est plus dur et quand il pleut, ça tombe par seaux”, a déclaré le PDG dans le bureau de Bloomberg à Johannesburg, quelques heures avant l’une des plus fortes tempêtes de grêle estivales que la ville ait connues depuis des années.

“Si vous me demandez quel est notre plus grand risque à l’avenir, est-ce la guerre de la Russie contre l’Ukraine ou la chaîne d’approvisionnement ? C’est en fait le changement climatique.

“L’impact du changement climatique sur les consommateurs, sur l’environnement et sur les entreprises sera massif dans les décennies à venir.”

Bulletin du quotidien Argent SA quotidien Les plus grandes nouvelles commerciales, économiques et de marché de la journée. S’inscrire

L’Afrique subsaharienne a été frappée cette année par une série d’événements météorologiques dévastateurs liés au climat. Le Tchad et le Nigéria font partie des pays qui luttent contre les inondations, et plus de 400 personnes sont mortes lorsque des pluies torrentielles ont frappé la ville sud-africaine de Durban. Une série de cyclones a frappé Madagascar et le Mozambique tandis que de vastes étendues de la Corne de l’Afrique connaissent la pire sécheresse depuis quatre décennies.

Dans le même temps, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a réduit les importations de blé et d’autres denrées alimentaires essentielles sur le continent.

“L’eau est la chose la plus importante en ce moment”, a déclaré Gobalsamy. En Afrique du Sud, “nous avons des infrastructures vieillissantes et approvisionnement en eau est perturbé. Nous avons eu de bonnes pluies l’année dernière par exemple, et nous devons nous concentrer sur la façon de capturer cela.”

La plupart des pays africains sont semi-arables, ce qui signifie qu’ils doivent être plus efficaces avec l’eau, a déclaré le PDG. Omnia a investi dans une usine d’osmose inverse de 180 000 mégalitres par an et envisage toutes les autres options pour “capter l’eau, recycler l’eau et utiliser l’eau avec parcimonie”, a-t-il déclaré. La société basée à Johannesburg double également son approvisionnement en électricité solaire en construisant une autre centrale de cinq mégawatts.

Omnia a restructuré l’entreprise et fait appel aux actionnaires pour une émission de droits de 2 milliards de rands en 2019. Les actions ont depuis grimpé de 151 %. La société envisagera des accords dans ses activités agro-bio et minières, dans des pays comme l’Australie, l’Indonésie et le Canada, a déclaré Globalsamy. Cependant, “nous ne ferons pas une acquisition qui ne répondra pas à nos objectifs ESG”, a-t-il déclaré.