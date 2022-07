La crise de la sécurité alimentaire pourrait tuer plus de personnes que le Covid : Amadou Hott

La guerre a vu de nombreux pays comme les États-Unis et ceux de l’Union européenne sanctionner l’utilisation ou le commerce de marchandises russes. Mais alors que les produits de base comme les aliments et les engrais sont exemptés de ces sanctions, ceux du secteur alimentaire évitent de manière préventive ces transactions pour se protéger, a ajouté Hott.

Hott a déclaré lors de la réunion des dirigeants financiers du Groupe des 20 à Bali la semaine dernière que sans résolution immédiate, la crise – qui implique à la fois une pénurie alimentaire et des prix élevés – tuerait plus de personnes “qu’à l’époque de Covid”.

“Comme à l’époque de Covid, le monde s’est réuni et a pris des décisions extraordinaires dans les plus brefs délais”, a-t-il déclaré.

Si l’Afrique et d’autres endroits ne peuvent plus compter sur les importations alimentaires, il faut des investissements pour accélérer la production alimentaire locale.

L’inflation et les pénuries alimentaires étaient déjà en hausse avant la guerre. Mais comme la Russie et l’Ukraine sont deux des plus gros exportateurs de denrées alimentaires de base comme le blé, la guerre a aggravé ces problèmes dans des endroits comme l’Afrique et le Moyen-Orient.

La sécurité alimentaire et la hausse des prix des denrées alimentaires ont dominé les discussions lors de la réunion du G-20 la semaine dernière, alors que les perturbations causées par la pandémie et la guerre en Ukraine ont bouleversé les chaînes d’approvisionnement alimentaire à travers le monde.

Au milieu d’une concurrence intense pour la nourriture et des intrants clés comme les engrais, il existe un risque que les approvisionnements soient détournés des pays les plus pauvres vers les plus riches, répétant l’expérience des vaccins Covid-19.

Pire encore, il en coûtera plus d’argent aux gouvernements pour acheter des vivres et soutenir les populations avec de l’aide à un moment où les taux d’intérêt augmentent, a déclaré Hott.

La lutte pour le resserrement de l’approvisionnement alimentaire signifie également que les pays les plus pauvres seront absents, a déclaré le directeur général de l’Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, lors de la même discussion lors de la réunion du G-20.

“Dans un contexte de concurrence intense pour la nourriture et les intrants clés comme les engrais, il existe un risque que les approvisionnements soient détournés des pays les plus pauvres vers les plus riches, en répétant l’expérience des vaccins Covid-19”, a-t-elle déclaré, tout en exhortant les pays à travailler ensemble plutôt que les uns contre les autres pour résoudre la crise alimentaire.

Le G-20 doit montrer l’exemple et appeler les autres pays à éviter les actions contre-productives, telles que le stockage de denrées alimentaires et de fournitures essentielles, et l’imposition de restrictions à l’exportation qui pourraient « fausser les marchés et faire encore monter les prix », a déclaré la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen. même débat.

Les statistiques brossent un tableau désastreux, a déclaré l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, également au cours de la même discussion.