La crise de la santé mentale chez les enfants et les adolescents : comment les parents peuvent aider

Nous sommes au milieu d’une crise de santé mentale pédiatrique – et les parents doivent agir.

Au cours des deux dernières années, la pandémie n’a pas seulement tué des centaines de milliers de personnes ; il nous a également enfermés à l’intérieur, coupé les contacts sociaux, retiré les parents du travail et les enfants de l’école. Les conséquences ont été énormes. Et l’une de ces conséquences est que nous constatons des niveaux alarmants d’anxiété et de dépression chez nos enfants et nos adolescents.

Une urgence nationale chez les enfants et les adolescents

À l’automne 2021, l’American Academy of Pediatrics, l’American Academy of Child and Adolescent Psychiatry et l’Association des hôpitaux pour enfants ont déclaré une urgence nationale en santé mentale des enfants et des adolescents. Ils ont appelé à un financement accru pour les ressources en santé mentale, ainsi qu’à d’autres actions, y compris une plus grande intégration des soins de santé mentale dans les écoles et les soins primaires, davantage de systèmes communautaires pour connecter les gens aux programmes de santé mentale, des stratégies pour augmenter le nombre de soins de santé mentale prestataires de services et s’assurer qu’il existe une couverture d’assurance pour les soins de santé mentale.

Tout cela est nécessaire et les efforts pour les garantir sont en cours. Mais pendant que nous travaillons à construire des systèmes de soins de santé mentale, il y a des choses que les parents peuvent faire pour aider leurs enfants à traverser cette crise.

La santé mentale est tout aussi importante que la santé physique

D’abord et avant tout, nous devons comprendre cela. Si un enfant a de la fièvre ou une toux persistante, les parents réagissent – ils font attention et demandent de l’aide. Mais si un enfant semble triste ou irritable, ou moins intéressé par les activités qu’il appréciait auparavant, il a tendance à le considérer comme une phase, ou une angoisse d’adolescent, ou quelque chose d’autre qui peut être ignoré. La santé mentale de nos enfants est cruciale. Non seulement la santé mentale affecte la santé physique, mais les problèmes de santé mentale non traités interfèrent avec l’apprentissage, la socialisation, l’estime de soi et d’autres aspects importants du développement de l’enfant qui peuvent avoir des répercussions tout au long de la vie. Et pour certains enfants, des problèmes de santé mentale non traités conduisent au suicide.

Alors faites attention et prenez au sérieux ce que vous voyez. Si votre enfant montre des signes d’anxiété ou de dépression, appelez votre médecin. Ne le remettez pas. Si votre enfant parle de se faire du mal ou de faire du mal aux autres, obtenez de l’aide immédiatement, par exemple en vous rendant à votre salle d’urgence locale. Dans cette situation, il vaut mieux sur-réagir que sous-réagir.

Créer des rituels de communication et des espaces sûrs pour parler

Il est facile de perdre le contact avec nos enfants, surtout nos adolescents. Qu’il s’agisse d’un dîner en famille, d’une soirée de jeux en famille, d’une conversation pendant le trajet vers l’école ou d’un enregistrement nocturne avant le coucher, il est important d’avoir des moments réguliers pour poser des questions ouvertes et écouter vos enfants.

Assurez-vous que votre enfant a des temps d’arrêt

Nous en avons tous besoin, et les enfants en ont particulièrement besoin. Assurez-vous qu’ils ne sont pas trop programmés; assurez-vous qu’ils ont le temps de faire des choses qu’ils aiment.

Encourager de saines habitudes médiatiques

L’une des choses que les enfants apprécient de nos jours est d’être sur leurs appareils, ce qui peut être amusant et les connecter à des amis, mais peut également contribuer à des problèmes de santé mentale. Parlez à votre enfant de la façon dont il utilise les médias. Médias de bon sens contient une mine d’informations utiles.

Assurez-vous que votre enfant dort suffisamment et fait de l’exercice

Les deux sont très importants pour la santé mentale ainsi que pour la santé physique. Voici quelques conseils pour aider votre enfant à obtenir le sommeil dont il a besoin. Et même de courtes périodes d’exercice peuvent réduire l’anxiété.

Restez en contact avec les enseignants, les entraîneurs et les autres adultes dans la vie de votre enfant

Non seulement ils peuvent avoir des informations sur votre enfant dont vous avez besoin, mais ils peuvent également jouer un rôle de soutien important. Des lignes de communication ouvertes avec eux peuvent faire la différence et aider à créer une communauté, dont nous avons tous besoin, surtout maintenant.

Essayez de faire de votre maison un havre de paix sans jugement

Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas et ne devriez pas avoir d’attentes concernant le comportement ou les notes. Mais vous pouvez avoir des attentes sans jugement ; vous pouvez et devez faire savoir à votre enfant que vous l’aimez quoi qu’il arrive, qu’il peut dire ce qu’il ressent et que vous l’aiderez toujours. Faites de votre mieux pour écouter plus que vous ne parlez ; être empathique et indulgent. Pour être sincère à ce sujet, vous devrez être empathique et indulgent envers tout le monde, y compris vous-même.

Faites attention à votre propre santé mentale

Les enfants accordent plus d’attention à ce que font les parents qu’à ce qu’ils disent. Si vous souffrez clairement d’anxiété ou de dépression et que vous ne faites rien pour y remédier, cela envoie le mauvais message à vos enfants. Il est également difficile d’être un bon parent.

Si nous prenons soin les uns des autres et de nous-mêmes, nous pouvons traverser cette tempête.

