La crise de la mer Rouge est déjà un problème plus grave pour le transport maritime que le Covid, selon les données

Des conteneurs sont entassés à Lisbonne, au Portugal, le 13 janvier 2024. Les récentes frappes aériennes américaines et britanniques sur le Yémen provoquent une hausse des tarifs de transport mondiaux, suscitant des craintes de perturbations prolongées dans la mer Rouge, une route commerciale cruciale. Les frappes sont une réponse aux attaques sur la mer Rouge, ajoutant de la complexité au conflit régional né de la guerre israélienne à Gaza. (Photo de Luis Boza/NurPhoto via Getty Images)

La baisse de la capacité des navires est la deuxième plus importante de ces dernières années, selon Alan Murphy, PDG de Sea-Intelligence. Le seul événement ayant eu un impact plus important que la crise de la mer Rouge a été le « Ever Given », le cargo géant qui est resté coincé dans le canal de Suez pendant six jours en mars 2021. Des milliards de dollars de commerce ont été paralysés pendant cet événement. À cette exception près, « Ceci [the Red Sea crisis] est l’événement le plus important – encore plus important que l’impact initial de la pandémie », a déclaré Murphy.

Sea-Intelligence a marqué deux phases de la pandémie. La première phase a eu un impact sur les ports chinois en raison des restrictions de voyage, de camionnage et de fabrication liées au Covic-19, et la deuxième phase a intégré la propagation mondiale de la pandémie. Une différence clé entre la période pandémique et aujourd’hui réside dans la capacité des navires qui pourrait être remise en ligne. Traditionnellement, pendant la période de l’année qui comprend le Nouvel An chinois en février, la capacité des navires diminue en raison d’une diminution de la demande de conteneurs. Cela est dû au fait que les transporteurs maritimes amènent les conteneurs tôt, à partir du mois d’octobre précédent, avant la fermeture des usines de fabrication en l’honneur des vacances. Murphy a déclaré que l’industrie maritime dispose aujourd’hui de nouveaux navires disponibles pour le travail, alors que pendant la pandémie, tous les navires étaient utilisés et la demande atteignait des sommets historiques. Au plus fort de la crise de la chaîne d’approvisionnement de Covid, il n’y avait pas assez d’espace dans les navires pour accueillir les conteneurs, ce qui a entraîné un ralentissement massif des conteneurs. Sea-Intelligence, ainsi que d’autres responsables maritimes, estiment qu’environ 10 % de la flotte mondiale n’est actuellement pas en service. Si des navires supplémentaires étaient déployés, cela pourrait corriger le déséquilibre dans la disponibilité des navires et accroître la certitude des horaires des navires. “Pour contourner le cap de Bonne-Espérance, les transporteurs maritimes ont besoin d’un ou deux navires supplémentaires pour compenser les retards”, a déclaré Murphy. “Les transporteurs maritimes vont devoir ajouter des navires.” Il prévoit que les transporteurs maritimes ajouteront des navires à leur rotation après le Nouvel An chinois. “Il est dans l’intérêt de tous d’avoir une solution Suez”, a déclaré Murphy. La capacité de la chaîne d’approvisionnement était excédentaire après le ralentissement du boom de Covid et l’entrée du secteur du fret dans une récession significative, avec la possibilité pour la mer Rouge d’inverser cette tendance. Le nombre de navires ajoutés pour combler le déficit dépend de la demande. MSC, le plus grand transporteur maritime au monde, a récemment annoncé qu’il annulait des navires en raison d’une baisse de la demande de produits chinois. Les retards dans l’arrivée des conteneurs impactent les chaînes d’approvisionnement de certaines entreprises. Tesla, Volvo et Michelin ont récemment annoncé qu’ils avaient dû arrêter leur production. Ikea a mis en garde contre des retards de produit, ainsi que le détaillant britannique Next et Crocs. “Les menaces qui pèsent sur le transport maritime en mer Rouge constituent une menace pour le commerce maritime mondial”, a déclaré Steve Lamar, PDG de l’American Apparel and Footwear Association. “Les retards et les augmentations de coûts s’accumulent. Bien que les entreprises explorent des options d’expédition alternatives, les répercussions négatives continuent de perturber la logistique à l’échelle mondiale. Il faut faire davantage pour garantir la sécurité des équipages et la sécurité des marchandises en éliminant complètement les menaces existantes ou futures. “ L’ajout de navires aux flux commerciaux pourrait contribuer à faire face à une éventuelle crise des conteneurs qui inquiète de nombreux responsables logistiques. Lorsque les navires sont en retard, les conteneurs à bord de ces navires seront en retard pour être traités et réutilisés à nouveau pour les exportations. Cela retardera les exportations de l’Europe vers les États-Unis ainsi que de l’Asie vers les États-Unis et le monde. Les PDG de la logistique ont averti CNBC depuis des semaines que les réacheminements des navires entraîneraient des crises de conteneurs.