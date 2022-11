La crise de la livre sterling est terminée, mais les analystes prévoient une nouvelle faiblesse à venir

La Banque d’Angleterre devrait relever ses taux d’intérêt de 75 points de base jeudi, sa plus forte hausse depuis 1989, mais les économistes s’attendent à ce que la banque centrale adopte un ton plus accommodant et finisse par tomber en deçà du taux terminal de près de 5% prévu par le marché.

“Les besoins de financement externe du Royaume-Uni restent importants et, au prix actuel du marché, les rendements réels sont encore trop faibles par rapport aux autres principales devises. Tant que l’environnement de risque mondial reste faible, cela rend la livre vulnérable et la tendance probable à la baisse”, a déclaré Gopal. .

Dans une note lundi, Banque Allemande Le vice-président et stratège FX Shreyas Gopal a déclaré que le chapitre “crise” sur le Royaume-Uni pouvait désormais être clos, la livre étant désormais susceptible de s’échanger comme une monnaie “normale”, mais a noté que la pression à la baisse des importants besoins de financement externe et des taux réels bas persistait.

Le retour prévu de Sunak à un programme de politique budgétaire plus traditionnellement conservateur a principalement stabilisé les marchés et réduit les attentes de hausses de taux d’intérêt plus agressives de la part de la Banque d’Angleterre, offrant un répit à la devise.

LONDRES — Le Livre sterling est sur des bases plus solides depuis la nomination du nouveau Premier ministre Rishi Sunak, mais Wall Street voit encore une plus grande vulnérabilité au cours des 12 prochains mois.

Le gouvernement a également promis de plus amples détails sur une version plus ciblée du programme de garantie des prix de l’énergie, qui réduira les dépenses publiques mais cimentera davantage la récession probable du Royaume-Uni.

“Au-delà de cela, deux autres compensations incluent la récente chute des prix du gaz, plus les prix du gaz s’éloignent de leur pic, mieux c’est pour les comptes extérieurs.”

Alors que le récent flux de nouvelles a été plus positif pour le compte courant du Royaume-Uni, Deutsche Bank ne pense pas que cela empêchera les déficits extérieurs de croître “plus large que d’habitude et plus large que les autres pairs des marchés développés”.

Un changement de politique monétaire accommodant serait considéré comme négatif pour la livre compte tenu de l’ampleur du resserrement. De plus, la suppression du soutien budgétaire pendant un ralentissement économique particulièrement difficile pourrait être “plus facile à dire qu’à faire”, selon Goldman Sachs .

“En prenant ces choses ensemble, nous révisons nos prévisions sur la livre sterling dans une direction plus positive, mais nous nous attendons toujours à une nouvelle sous-performance de la livre sterling”, a déclaré Kamakshya Trivedi, responsable de la stratégie mondiale FX, taux et EM chez Goldman, dans une note la semaine dernière.

Goldman a relevé la semaine dernière ses perspectives sur trois, six et 12 mois pour la livre à 1,10 $, 1,11 $ et 1,22 $ par rapport à une projection précédente de 1,05 $, 1,08 $ et 1,19 $.

Pas la dernière crise pour le Royaume-Uni

Malgré les vulnérabilités persistantes, cependant, les analystes ne voient pas un retour aux plus bas records observés fin septembre. Dans une note mardi, BMO Capital Markets a suggéré qu’une position moins belliciste de la Banque d’Angleterre était peu susceptible de déclencher une vente agressive à court terme de la livre, et qu’une position plus restrictive ne créerait pas de pression d’achat.

“L’économie britannique et la livre sterling doivent encore faire face à de nombreux vents contraires macroéconomiques et de balance des paiements (BoP). Cependant, l’une des caractéristiques les plus attrayantes de la situation macroéconomique britannique est qu’il est généralement avantageux d’être le premier à avoir connu une crise et en sortir de l’autre côté », a déclaré Stephen Gallo, responsable européen de la stratégie FX chez BMO.

À plus long terme, cependant, Gallo a déclaré que la banque d’investissement canadienne était sceptique quant au fait que 2022 aura marqué la dernière crise pour le Royaume-Uni, que ce soit autour de la monnaie, de la balance des paiements ou de la politique budgétaire.

“Nous dirions que les primes de risque globales au Royaume-Uni devraient être plus élevées aujourd’hui qu’au cours de la période de 10 ans précédente. Cependant, la phase la plus agressive de la retarification semble s’estomper à la distance du rétroviseur”, a-t-il ajouté.