La crise de la drogue dans le centre de New York s’aggrave avec la découverte du mix mortel « Super Mario »

« Le carfentanil est un médicament vétérinaire qui n’est plus commercialisé car il est très dangereux. Le Département s’associe à des programmes communautaires qui donnent accès au contrôle des drogues afin que ces substances dangereuses soient identifiées avant qu’elles ne soient utilisées par une personne qui consomme des drogues et risque une surdose », a déclaré le commissaire à la santé de l’État, le Dr James McDonald. « Notre programme de contrôle des drogues à ACR Health a pu identifier rapidement cette substance dangereuse et continue d’être essentiel à nos efforts de réduction des méfaits et de surveillance de la santé publique et à connecter les personnes qui consomment des drogues avec des ressources et un soutien.