Indépendamment de ce processus, cependant, si un budget d’État n’est pas approuvé avant le 23 décembre, la Knesset se dispersera automatiquement et les élections seront fixées à la fin du mois de mars. M. Netanyahu a jusqu’à présent refusé de voter un budget pour 2020 ou d’en présenter un pour 2021.

La motion a été adoptée 61 à 54 avec cinq législateurs absents. Mais le projet de loi proposé doit être renvoyé au comité et passer trois autres lectures avant de devenir loi.

Le projet de loi visant à disperser la Knesset de 120 sièges, ou parlement, et à se diriger vers de nouvelles élections a annoncé une nouvelle période d’instabilité politique et de bouleversement même si le gouvernement n’est pas immédiatement tombé.

«Ces derniers mois ont été difficiles», a déclaré Yair Lapid, le chef de l’opposition, dans un discours de présentation du projet de loi. «Ils n’ont pas été seulement difficiles à cause de la crise sanitaire. Ils n’ont pas seulement été difficiles à cause du désastre économique. Ils ont été difficiles en raison de l’ampleur de l’échec de ce gouvernement.

Le gouvernement a prêté serment il y a à peine six mois, après la fin de trois élections non concluantes sans qu’aucun candidat ne parvienne à réunir une majorité parlementaire. En fin de compte, M. Netanyahu du parti conservateur Likud a persuadé son principal rival, Benny Gantz, ancien chef de l’armée et chef du parti centriste Kakhol lavan, de s’associer à lui dans un gouvernement d’unité.

M. Gantz, qui a rompu une promesse électorale en rejoignant le gouvernement de M. Netanyahu et a depuis perdu une grande partie de son soutien public, a voté mercredi pour le rompre.