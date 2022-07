La crise de la biodiversité affecte des milliards de personnes qui dépendent des espèces sauvages, selon des chercheurs

Des milliards de personnes dans le monde dépendent de quelque 50 000 espèces sauvages pour leur nourriture, leur énergie, leurs médicaments et leurs revenus, selon un nouveau rapport scientifique de grande envergure qui conclut que les humains doivent apporter des changements spectaculaires à la chasse et à d’autres pratiques pour faire face à une crise de biodiversité qui s’accélère.

Le rapport, préparé pour les Nations Unies sur quatre ans par 85 experts de 33 pays, est l’examen le plus complet à ce jour des voies d’utilisation durable des espèces sauvages, ou d’une manière qui n’entraîne pas le déclin à long terme de ces ressources et assure leur disponibilité pour les générations futures. Il s’appuie sur des milliers d’études scientifiques et d’autres références, y compris un ensemble de connaissances autochtones et locales. Les communautés indigènes et pauvres sont parmi les plus immédiatement touchées par la surexploitation des espèces sauvages, selon le rapport.

“La moitié de l’humanité profite des espèces sauvages et les utilise, et souvent sans même savoir qu’elles le font”, a déclaré Marla R. Emery, l’une des coprésidentes de l’évaluation, qui a été menée par l’Intergouvernemental Science- Plate-forme politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Un résumé a été approuvé jeudi à Bonn, en Allemagne, par des représentants de 139 pays, dont les États-Unis, et le rapport complet devrait être publié dans quelques mois.