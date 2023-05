La crise de destitution et l’instabilité politique de l’Équateur, expliquées

Mercredi, le président équatorien Guillermo Lasso a dissous l’Assemblée nationale du pays avant un vote pour le destituer sur allégations de corruption, y compris des liens avec le crime organisé, l’évasion fiscale et la corruption dans le secteur de l’énergie.

La décision de Lasso – bien que techniquement constitutionnelle – provoque des bouleversements et des querelles politiques potentiellement massifs. Des élections nationales anticipées auront lieu ; il gouvernera par décret jusqu’à ce que les Équatoriens choisissent un nouveau gouvernement.

La décision intervient la veille du jour où Lasso devait présenter sa défense dans l’affaire de destitution contre lui; les législateurs de l’opposition ont soutenu que Lasso était criminellement négligent pour ne pas avoir annulé un contrat entre FLOPEC, une entreprise énergétique publique, et une entreprise privée, permettant à l’entreprise de détourner de FLOPEC. Lasso a nié tout acte répréhensible.

C’est la deuxième fois que l’Assemblée nationale tente de destituer Lasso de ses fonctions depuis le début de son mandat en 2021. Une précédente tentative en juin 2022 n’avait pas réuni les 92 voix nécessaires pour mettre fin à sa présidence, motivée par « la grave crise politique et les troubles internes ». » causée par des semaines de protestation contre l’augmentation du coût de la vie et de la pauvreté dans la nation sud-américaine.

La CONAIE, la principale organisation de défense des droits des autochtones du pays, a convoqué mercredi une session extraordinaire « pour analyse et prise de décision collective ». Le compte Twitter officiel de la CONAIE a qualifié la décision de Lasso de « scénario de dictature», et son chef, Leonidas Iza Salazar, l’a qualifié de «auto-coup.” La CONAIE a été un moteur majeur des manifestations en 2022 qui ont conduit à la première tentative de destitution.

Lasso revendiqué mercredi dans un tweet que sa décision visait à calmer « l’agitation interne que l’Équateur subit ».

Le bouleversement politique survient alors que l’Équateur fait face à des niveaux croissants de violence et d’inégalité sous la surveillance de Lasso – sans doute les plus grandes forces motrices derrière la poussée pour le démettre de ses fonctions, ont déclaré des experts. Bien que les allégations de corruption soient graves et préoccupantes, Lasso était profondément impopulaire avant que ces allégations ne gagnent du terrain, et pour des raisons qui ont un impact plus intime sur la vie des gens ordinaires.

Face à la deuxième destitution et ce qui semble être son contrôle décroissant sur le pays, Lasso a tenté de renforcer le soutien des législateurs de droite et du public équatorien, perturbé par l’augmentation massive des crimes violents, en projeter une image de dur à cuire.

Ces nouvelles politiques pourraient jeter les bases d’une répression si le décret de Lasso sur le résultat de la destitution provoquait un soulèvement populaire du type de celui qui a généré la procédure de destitution de l’année dernière, en particulier compte tenu de la puissance et du pouvoir d’organisation de la CONAIE, la principale organisation nationale de défense des droits des autochtones.

Les accusations de corruption ne sont que le dernier problème pour Lasso

Lasso a poursuivi des politiques néolibérales, comme la réduction des subventions aux carburants et la déréglementation dans les industries pétrolières et minières. « Lasso croit au marché, c’est un banquier », a déclaré Carlos de la Torre, directeur du Centre d’études latino-américaines de l’Université de Floride. « Alors bien sûr, ses politiques économiques ne sont pas bonnes pour la majorité. »

Les idées économiques axées sur le marché de Lasso lui ont valu des amis aux États-Unis, mais ont contribué à sa profonde impopularité dans son propre pays. « La popularité de Lasso n’a jamais dépassé les 20 % », a déclaré Marc Becker, professeur d’histoire latino-américaine à la Truman State University, à Vox. « Je l’appellerais un président boiteux depuis qu’il a été élu ; il n’a jamais rien pu faire.

Cette impopularité a explosé en un soulèvement en juin 2022, motivé principalement par l’organisation de la CONAIE. Lasso a initialement réduit les subventions aux carburants dans le cadre d’un accord de prêt avec le Fonds monétaire international et a assoupli les réglementations sur les industries minières, pétrolières et gazières dans le but de réduire les dépenses publiques et de relancer l’économie équatorienne, qui s’était effondrée depuis le milieu des années 2010. .

Les politiques de Lasso ont poussé les Équatoriens pauvres et indigènes à se mettre en grève ; une réduction des subventions aux carburants était intenable pour les personnes déjà en difficulté, et l’augmentation de l’extraction minière et pétrolière menaçait les terres autochtones.

« Il y a cette perception que c’est un gouvernement juste pour les riches, juste pour les banquiers, juste pour la bourgeoisie, juste pour le capital étranger », a déclaré de la Torre. « Et dans une certaine mesure, c’est vrai, c’est vrai – c’est la priorité de ce gouvernement. »

Les grèves et les manifestations, qui ont commencé le 13 juin, ont duré deux semaines jusqu’à ce que les négociations avec le gouvernement y mettent fin. Ils ont eu un impact massif sur le pays, interrompant le trafic, réduisant de moitié la production de pétrole et devenant parfois violents lors d’affrontements avec les autorités.

« Le mouvement autochtone a la capacité de le faire – de mobiliser les communautés, de prendre le contrôle des villes et de faire ces longues marches, ou grèves, ou occupations de l’espace public, qui peuvent durer des semaines parce qu’elles descendent littéralement du montagnes », selon Guillaume Long, analyste principal des politiques au Centre de recherche économique et politique. « Ils viennent avec leurs communautés, ils viennent avec de la nourriture, ils viennent avec la mentalité qu’ils vont devoir survivre là-bas, parfois pendant plusieurs jours, parfois pendant plusieurs semaines. »

L’escalade rapide de la violence sous Lasso est également un facteur majeur de son impopularité. L’Équateur est devenu une plaque tournante majeure du trafic de drogue et de la traite des êtres humains après que l’ancien président Rafael Correa a autorisé l’entrée sans visa en Équateur, mais la violence extrême et la prolifération de gangs violents ont explosé au cours des cinq dernières années, a déclaré Long à Vox.

« Chaque jour, il y a un massacre » en Équateur, dit-il. « C’est une nouvelle quotidienne en Équateur, et c’est profondément choquant pour les Équatoriens – c’est ce qui se cache, dans une large mesure, derrière le manque de popularité du gouvernement actuel. »

Bien que le gouvernement Lasso ait pris des mesures superficielles pour réduire la criminalité, des années de sous-financement des forces de police équatoriennes ainsi que la prolifération du trafic de drogue et de la violence des gangs prendront des années à combattre, a déclaré Long.

Mais les allégations contre Lasso ont entraîné la condamnation d’au moins un politicien américain – le représentant Raúl Grijalva (D-AZ), qui a écrit une lettre cinglante au président Joe Biden l’exhortant à repenser les relations des États-Unis avec l’Équateur.

« L’Équateur est maintenant au milieu d’une crise politique et sociale qui est motivée, en grande partie, par des allégations crédibles de corruption aux plus hauts niveaux du gouvernement », a écrit Grijalva dans sa lettre du 12 avril. « Des journalistes d’investigation ont découvert ce qui semble être un réseau de corruption qui lie des associés clés du président équatorien Guillermo Lasso à des personnalités du crime organisé », dont le beau-frère et associé du président, Danilo Carrera. La lettre de Gijalva accuse également Lasso et Carrera d' »utiliser les juridictions américaines pour cacher des actifs et éviter les impôts, en violation de la loi équatorienne ».

Bien qu’une visite en décembre 2022 entre la délégation de Lasso et le président Joe Biden ait semblé amicale, on ne sait pas comment la dissolution du Parlement de mercredi se déroulera avec l’establishment américain. « L’administration Biden reste très, très proche de Lasso », a déclaré Becker avant le début de l’audience de destitution. « De mon point de vue, je dirais que cela dit deux choses : premièrement, cela dit que la nature corporatiste du parti démocrate aux États-Unis est idéologiquement alignée sur le programme néolibéral de Lasso. Et l’autre chose que je dirais, c’est qu’au cours des 250 dernières années, je ne vois aucun écart significatif dans la politique américaine envers l’Amérique latine.

Qu’adviendra-t-il de Lasso — et de l’Équateur ?

L’autorité électorale nationale doit maintenant prendre des mesures pour organiser des élections dans les six mois ; Le tribunal électoral équatorien a une semaine pour décider d’une nouvelle date. En attendant, Lasso a déjà rendu sa première décision, une modification du code des impôts.

« Politiquement, le gouvernement de Lasso est de plus en plus isolé », a déclaré Long. Son parti, CREO, n’a qu’une douzaine de sièges à l’Assemblée nationale, bien qu’il ait formé une coalition avec neuf autres partis. Il bénéficie également du soutien du Mouvement d’unité plurinationale Pachakutik, un parti autochtone qui était autrefois le bras politique de la CONAIE. Il est donc possible que Lasso recueille suffisamment de soutien pour le sauver à nouveau de la destitution, malgré son impopularité et sa faiblesse politique.

Il y a un potentiel pour un autre soulèvement, ont dit de la Torre et Long à Vox; cependant, les prochaines élections pourraient freiner l’enthousiasme pour une telle mesure étant donné qu’il devrait bientôt y avoir une opportunité institutionnelle de changement. Mais la dissolution du Parlement par Lasso signifie également qu’il ne sera pas tenu responsable par le processus de destitution pour la détresse économique et la violence brutale que ressentent de nombreux Équatoriens, du moins pour le moment.

D’un point de vue financier, une nouvelle instabilité, y compris le départ de Lasso, pourrait affecter les termes de la situation économique du pays. L’Équateur a fait défaut sur sa dette extérieure 11 fois, y compris un défaut dramatique et volatil sous Correa en 2008 – un scénario que les investisseurs internationaux ne sont pas désireux de revivre et qui pourrait couper l’Équateur des sources de financement externes.

Indépendamment de ce qui se passera au cours des six prochains mois, Lasso n’a fait que ternir davantage son héritage avec sa décision de dissoudre l’Assemblée nationale. « Je pense qu’il restera comme l’un des présidents les plus désastreux de l’histoire récente de l’Equateur », a déclaré Becker. « Et ça veut dire quelque chose. »

Mise à jour, 17 mai, 13 h 40 HE : Cette histoire, initialement publiée le 30 avril, a été mise à jour avec des nouvelles de l’audience de destitution et de la dissolution de l’Assemblée nationale par Lasso.