Les conseils de toute l’Angleterre doivent faire des coupes sans précédent dans les services dans les années à venir après que le coronavirus leur a laissé des trous noirs de plusieurs millions de livres dans leur financement.

Le coût de la pandémie pour les autorités locales a été révélé entre 1,1 et 2,2 milliards de livres sterling, ce qui a incité les dirigeants à décrire leur situation financière comme la pire qu’ils aient jamais vue.

Les projets d’intervention précoce et de prévention pour les familles vulnérables, ainsi que les programmes de recyclage, font partie des réductions les plus susceptibles d’être sur la ligne de mire, car les autorités locales cherchent à récupérer de l’argent pour éviter l’effondrement.

Et les contribuables municipaux seront invités à s’interroger davantage, les factures augmentant de 5%, tout comme les revenus des ménages ont été réduits par les pertes d’emplois et l’instabilité.

Déjà en difficulté après des années d’austérité, les finances des collectivités locales ont été durement touchées car les revenus du parking et des installations de loisirs sont tombés d’une falaise, alors que les conseils ont dû faire face à des factures imprévues pour des coûts tels que les EPI, l’aide à soutenir les maisons de retraite systèmes de test et trace.

L’Association des gouvernements locaux (LGA) a déclaré que les conseils seraient obligés d’absorber 1,1 milliard de livres sterling en 2020-2021 – et a averti que compte tenu de l’impact continu de la pandémie, ce chiffre pourrait atteindre 2,2 milliards de livres sterling.

Le Cheshire East Council, qui a baissé de 13 millions de livres cette année grâce à la pandémie, fait partie des nombreuses autorités locales qui consultent les résidents pour savoir où effectuer des coupes.

Le budget de l’année prochaine serait le plus difficile qu’il ait jamais eu à établir, a déclaré le chef adjoint Craig Browne et a averti de devoir faire «des choix très difficiles» sans aucun domaine de responsabilité exonéré.

Sam Corcoran, le dirigeant travailliste, a déclaré qu’en dépit de plusieurs subventions gouvernementales, le conseil n’avait pas été entièrement récompensé pour les coûts de la pandémie et a déclaré à The Independent que la hache pourrait tomber sur les centres de recyclage des déchets ménagers.

Réduire les services de prévention précoce pour les familles, tels que les centres Sure Start, permettrait d’économiser de l’argent maintenant mais de stocker les problèmes et les coûts pour plus tard, a-t-il déclaré.

«Nous sommes dans l’austérité depuis un certain nombre d’années et cela devient plus difficile après que les choses faciles ont été coupées. Les résidents doivent faire face soit à des réductions de services, soit à des augmentations de la taxe d’habitation, ou aux deux. »

John Clarke, le dirigeant travailliste du Gedling Borough Council dans le Nottinghamshire, a déclaré L’indépendant il faudra peut-être réduire le soutien apporté à la police et à la police et au commissaire à la criminalité, ainsi que les programmes de lutte contre la criminalité au couteau.

D’autres services tels que l’entretien des parcs et des espaces ouverts pourraient être menacés, ainsi que des initiatives respectueuses de l’environnement telles que l’éducation des gens au recyclage et l’installation de panneaux solaires sur les bâtiments municipaux.

M. Clarke ne pouvait pas exclure des licenciements parmi les cadres du conseil, où l’équipe senior a déjà été restructurée en raison de certaines réductions naturelles d’emplois.

Le mois dernier, le Croydon Council dans le sud de Londres a déclaré «faillite effective» et imposé des limites de dépenses d’urgence.

Dans une enquête du County Councils Network, huit conseils sur dix ont déclaré qu’ils devraient procéder à des coupes «dommageables» dans les services. La protection sociale pourrait être parmi les domaines à souffrir, a déclaré le groupe, à moins que le gouvernement n’intervienne.

Un porte-parole de la LGA a déclaré: «Ce n’est pas une jolie image. Les conseils ont travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement tout au long de la pandémie pour protéger nos communautés locales et sauver des vies. »

Outre une baisse des revenus du stationnement et des loisirs, les autorités locales doivent faire face à davantage de personnes en défaut de paiement de la taxe d’habitation et des tarifs professionnels en raison des verrouillages. Le gouvernement accorde aux autorités locales jusqu’à 75% de ces revenus perdus.

Dans l’ensemble, les ministres affirment que le gouvernement local a reçu 7 milliards de livres sterling pour couvrir les coûts de Covid, qui sont payés en quatre tranches.

Ils disent que les conseils ont également reçu un pouvoir d’achat supplémentaire – mais cela prend la forme d’une augmentation de 3% des préceptes de la taxe de séjour pour les soins sociaux, en plus d’une augmentation du taux de base de 2%, totalisant jusqu’à 5%.

L’Institute for Fiscal Studies a averti que les ménages du Royaume-Uni pourraient faire face à une augmentation moyenne de 70 £ de la taxe d’habitation l’année prochaine.

L’examen des dépenses a également fourni aux conseils une nouvelle subvention de 300 millions de livres pour l’aide sociale.

David Williams, chef du conseil du comté de Hertfordshire et président du County Councils Network, a déclaré: «Si vous m’aviez dit il y a un an que nous dépenserions environ 130 millions de livres que nous n’avions pas budgétisés, j’aurais pensé que vous aviez un rire. Mais j’ai été étonné du soutien que nous avons reçu du gouvernement central. Pour les conseils qui offrent des services sociaux, le gouvernement les a traités assez équitablement.

Il a dit qu’il hésiterait à couper les services pour les familles vulnérables et qu’il chercherait initialement un financement du gouvernement central.

Mais d’autres disent que le soutien n’est pas suffisant.

Le conseil municipal de Leeds, qui a un déficit de 119 millions de livres sterling, a annoncé plus tôt ce mois-ci un potentiel de licenciements de 914 membres du personnel, ainsi que des augmentations des taxes municipales.

Le conseil municipal de Newcastle a révélé qu’il devait économiser 40 millions de livres supplémentaires au cours des deux prochaines années en augmentant les frais et charges et en ne remplissant pas les postes vacants, et augmentera la taxe d’habitation de 5%.

Le chef du conseil municipal de Newcastle, Nick Forbes, a déclaré: «Le coronavirus a coûté aux conseils de tout le pays plus de 11 milliards de livres sterling cette année seulement. Jusqu’à présent, le gouvernement en a remboursé moins de la moitié. Ils n’ont rien fait pour changer fondamentalement le fait que les conseils seront obligés de procéder à des coupes sévères en 2021 pour équilibrer leurs comptes. »

Les conseillers municipaux envisagent de réduire de 8,4 millions de livres les dépenses de protection sociale des adultes et de 3,8 millions de livres de réductions dans la protection sociale des enfants.

Les coûts supplémentaires et la perte de revenus ont augmenté les coûts de 90 millions de livres sterling cette année, a-t-il déclaré, malgré des congés de personnel.

Byron Rhodes, membre du cabinet chargé des finances, a déclaré que le conseil mettait fin au recrutement et aux dépenses non essentielles et renforçait les contrôles des dépenses.

«Le soutien du gouvernement a été important mais pas suffisant. Sans une réforme du financement ou une initiative d’efficacité majeure, des économies supplémentaires seront nécessaires, y compris des réductions de services. »

Et le conseil de Brighton et Hove a révélé qu’il avait un déficit de financement de 20 millions de livres sterling, le «plus grand trou noir que le conseil ait vu depuis très longtemps», a déclaré la dirigeante adjointe Hannah Clare.

Paul Hodgkinson, chef des Lib Dems du conseil du comté de Gloucestershire, a déclaré qu’il craignait que les routes et les mesures de sécurité routière ne soient la plus grande victime de toute réduction dans sa zone rurale.

«Nos routes ont un taux d’accidents élevé, malheureusement certains mortels, avec beaucoup de routes à chaussée unique, qui ont tendance à être pires que les autoroutes pour les accidents, et je crains que les mesures visant à les rendre plus sûres ne soient compromises.»

Le conseil d’arrondissement de Crawley, la ville identifiée ayant été la plus durement touchée par la pandémie car elle dépend largement de l’aéroport de Gatwick, a décidé ce mois-ci de fermer deux aires de jeux pour enfants et de fermer cinq «superloos» entre autres mesures.

Dans sa consultation budgétaire, le Kent County Council a déclaré qu’il était potentiellement confronté à un défi financier «plus grand que tout ce que nous avons vu au cours des 10 dernières années».

Le chef Roger Gough a déclaré que l’inquiétude était moins pour l’avenir immédiat que pour le moyen et le long terme. «Nous avions un budget en cours d’année cette année, ce que nous n’avons jamais ressenti le besoin de faire auparavant.

«Nous étions très préoccupés par la protection sociale des enfants. Après le verrouillage, les affaires reçues étaient plus complexes car elles étaient restées plus longtemps.

«Le gouvernement local a tendance à être une priorité moins élevée pour le gouvernement que le NHS et la défense, il est donc probable que la taxe d’habitation dans son ensemble augmentera – nous examinerons cela très attentivement. Une augmentation de 5% sera une source de préoccupation et de détresse pour de nombreuses personnes déjà en détresse financière. »

Le porte-parole de la LGA a déclaré que la communication précoce avec les conseils était essentielle et qu’au départ, le partage des données de test avec les conseils était médiocre.

«Des leçons doivent être tirées des derniers mois, en particulier sur l’importance de puiser dans et d’utiliser l’expertise locale.

«Nous appelons le gouvernement à relever pleinement les défis financiers auxquels sont confrontés les conseils du fait de Covid-19, y compris toutes les pertes de revenus et les pertes fiscales locales.»

Un porte-parole du ministère du Logement, des Communautés et des Gouvernements locaux a déclaré: «Les conseils ont joué un rôle essentiel pendant la pandémie et nous veillons à ce qu’ils disposent des ressources nécessaires pour fournir des services efficaces à leurs communautés.

«Nous avons offert aux conseils un ensemble de soutien sans précédent de 7,2 milliards de livres sterling. Cela comprend 4,6 milliards de livres sterling de financement non cantonné, reconnaissant que les conseils sont les mieux placés pour décider comment faire face aux principales pressions sur les services Covid-19 dans leur région.