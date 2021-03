La crise de Covid en EUROPE durera jusqu’à l’année prochaine en un coup dur pour les vacances d’été, a averti aujourd’hui un expert.

Jeffrey Lazarus, professeur agrégé à l’Université de Barcelone, a prédit que les cas de Covid continueront d’être élevés sur le continent en 2021.

Il a déclaré à Euronews: « Nous devons certainement réaliser et nous préparer au fait que ce ne sera pas fini d’ici l’été, comme nous le pensions il y a un an ou peut-être il y a six mois.

«Et ce ne sera probablement pas fini d’ici la fin de l’année.

«Au cœur de cela, il faut vacciner plus rapidement, nous devons vacciner plus rapidement, nous devons fabriquer les vaccins plus rapidement et nous devons aller au-delà des querelles entre l’UE et le Royaume-Uni.

« Là où nous essayons d’obtenir des vaccins d’un autre pays, nous devons tous travailler ensemble pour lutter contre le virus. »

Les vacances à l’étranger en provenance de Grande-Bretagne seront interdites jusqu’en juillet, avec le risque d’une amende de 5000 £ pour quiconque tente de quitter le pays.

En vertu des nouvelles lois Covid, il sera officiellement interdit aux personnes de partir sans excuse raisonnable alors que l’Europe se bat contre une troisième vague du virus tueur.

JABS RONDS À L’HORLOGE

Pendant ce temps, le président français Emmanuel Macron a déclaré que le pays devrait administrer des vaccins « matin, midi et soir ».

Lors d’une visite dans un centre de vaccination à Valenciennes aujourd’hui, M. Macron a déclaré: « Nous allons changer de rythme à partir du mois d’avril ».

Il a dit qu’il ne devrait y avoir « pas de week-end et de jours de congé pour les vaccinations ».

La France et ses voisins subissent une troisième vague d’infections qui menace la reprise dans les plus grandes économies d’Europe.

Les hôpitaux pourraient faire face à un «choc sans précédent» d’ici trois semaines avec l’explosion des infections, selon le chef de la fédération hospitalière française.

De nouvelles restrictions Covid qui fermaient les magasins non essentiels et limitaient la distance de déplacement des gens sont entrées en vigueur à Paris et dans une grande partie du nord le week-end dernier, mais Macron s’est arrêté avant un verrouillage complet.

Des restrictions similaires ont été introduites en Allemagne depuis début avril, la chancelière Angela Merkel ayant déclaré que le pays était dans une « nouvelle pandémie ».

Elle a accusé une augmentation «exponentielle» des cas de coronavirus comme raison des restrictions, affirmant que la souche Kent Covid avait provoqué cette augmentation.

Elle a déclaré: «Essentiellement, nous avons un nouveau virus … il est beaucoup plus mortel, beaucoup plus infectieux et infectieux pendant beaucoup plus longtemps.

« La situation est grave. Le nombre de cas augmente de façon exponentielle et les lits de soins intensifs se remplissent à nouveau. »

L’Allemagne avait jusqu’à présent assoupli les restrictions, rouvrant les écoles fin février et autorisant les coiffeurs à ouvrir en mars.

DÉROULEMENT EN BOTCHÉ

Le déploiement bâclé de la vaccination en Europe a également entraîné une augmentation des cas de Covid.

Les décès diminuent, mais on craint qu’ils n’augmentent à mesure que les cas augmentent.

L’UE a menacé d’empêcher les jabs d’AstraZeneca d’arriver en Grande-Bretagne, pour s’approvisionner en ses propres approvisionnements.

La troisième vague d’infections à Covid en Europe s’accélère, le déploiement de son vaccin n’ayant vu que huit pour cent de sa population recevoir au moins une dose.

Pendant ce temps, le Royaume-Uni, qui doit commencer à lever son verrouillage dans les semaines à venir au milieu de la baisse des cas, a administré au moins une dose à 50% des adultes.

Cela a conduit l’UE à menacer de bloquer l’arrivée des jabs d’AstraZeneca en Grande-Bretagne afin de consolider ses approvisionnements.

La Grande-Bretagne a averti l’UE qu’elle n’aurait « pas d’autre choix » que de bloquer les exportations d’ingrédients vaccinaux vers le continent si l’UE déclenche une interdiction totale des injections.

Un membre éminent du gouvernement a déclaré au Sun aujourd’hui que «politiquement et moralement c’est une évidence», ajoutant que «le public britannique ne tolérerait rien d’autre».

Pendant ce temps, la plupart des habitants des plus grands États membres de l’Union européenne – dont l’Allemagne, la France, l’Espagne et l’Italie – considèrent désormais le vaccin d’AstraZeneca comme dangereux, a révélé un sondage.

C’est en grande partie grâce à l’interdiction du réflexe des pays de l’UE après des dizaines de cas isolés de caillots sanguins et d’hémorragies cérébrales.

Les cas et les décès de Covid dans l’UE augmentent en grande partie grâce au programme de jab shambolic de l’UE, qui est maintenant aggravé par les dirigeants qui émettent des doutes sur la sécurité du jab d’AstraZeneca.

Des images surprenantes montrent des centres de vaccination vides alors que les gens évitent la vaccination d’Oxford.

Désormais, des bureaucrates européens désespérés tentent de bloquer les exportations de vaccins AstraZeneca vers la Grande-Bretagne.

Mais les nouveaux résultats du sondage YouGov publiés aujourd’hui ont révélé que la majorité des personnes en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie considéraient le vaccin comme dangereux après avoir été dénigré par les dirigeants européens.

Le chiffre en France pour ceux qui pensaient négativement au jab était de 61 pour cent, contre 55 pour cent en Allemagne.

Plus de la moitié des Espagnols – 52% – pensaient que le coup était dangereux, tandis que le chiffre pour les Italiens était de 43%.