La crise d’Aaron Judge en séries éliminatoires est terminée. Il est maintenant temps pour lui d’amener les Yankees aux World Series

NEW YORK — Au milieu de la célébration, Gleyber Torres était en train de vivre l’enfer. Aaron Judge avait finalement réussi son premier circuit de ces séries éliminatoires, une explosion imposante qui a franchi le mur du terrain central. Mais alors que le ballon traversait l’obscurité de la nuit, Torres, en tête du premier but, a fait quelque chose de particulier. Il a marqué.

Lorsque le ballon est finalement sorti, le Yankee Stadium a éclaté parce qu’il a donné aux Yankees de New York quatre répit dans ce qui est devenu une victoire 6-3 contre les Guardians de Cleveland lors du deuxième match de la série de championnats de la Ligue américaine, le meilleur des sept, mardi. . Les Yankees sont passés à seulement deux victoires d’atteindre leur première Série mondiale depuis 2009.

Mais le juge était toujours surpris, même quelques heures plus tard. Il avait presque dépassé Torres en contournant le premier but après le tir de deux points de la septième manche. Torres doutait-il vraiment que Judge – le meilleur des 58 circuits de la MLB en saison régulière – ait mis suffisamment de son cadre de 6 pieds 7 pouces et 282 livres dans le swing pour que le ballon quitte le terrain ?

« Il l’a fait cette année plus tôt aussi quand j’ai frappé (un home run) », a déclaré Judge en souriant. « Alors, j’étais plutôt énervé à ce moment-là. J’étais encore assez énervé.

À l’intérieur de l’abri, les coéquipiers de Torres lui ont fait entendre.

« Je suis un peu déçu par Gleyber de ne pas connaître le pop de Judge là-bas », a déclaré le joueur de premier but Anthony Rizzo. « Nous l’avons beaucoup taquiné à ce sujet. »

« Je me sens un peu gêné », a admis Torres.

Les séries éliminatoires laissent rarement le temps de rire, chaque lancer comptant plus que le suivant. Le coup de circuit du juge a laissé les Yankees expirer – pour de nombreuses raisons.

Mais surtout parce que cela a montré à Judge à quel point il est important pour lui d’être la force motrice qui les mènera jusqu’aux World Series.

« C’est toujours une question de temps avec Aaron », a déclaré le manager Aaron Boone.

L’idée dominante était que si les Yankees devaient jouer jusqu’en octobre, ils auraient besoin de Judge pour poursuivre la production qui lui permet d’être presque certain de remporter son deuxième prix du joueur le plus utile de l’AL.

Jusqu’à mardi, cela n’était pas arrivé. Offensivement, il avait connu des difficultés, atteignant 0,133 (2 en 15) au cours des cinq premiers matchs des séries éliminatoires, bien qu’il ait réussi six buts sur balles. Cela avait continué sur le thème de ne pas être à la hauteur lors des séries éliminatoires, ce qui avait été un obstacle majeur à sa carrière par ailleurs illustre.

Mais Judge est peut-être en train de changer cela.

Lors de sa première présence au bâton, il a levé un pop-up à 103,3 mph qui semblait revenir sur terre encore plus rapidement et l’arrêt-court de Cleveland, Brayan Rocchio, l’a laissé tomber, permettant à Torres de marquer depuis le troisième but pour donner aux Yankees une avance de 1-0. le premier. Puis, dans la deuxième manche, les Guardians ont surpris en marchant intentionnellement Juan Soto pour charger les buts du juge contre le lanceur partant Tanner Bibee. Le juge a levé une mouche sacrificielle au champ central pour ramener Rizzo à la maison et en faire un match 3-0.



Après s’être envolé au cinquième, Judge a frappé son premier circuit des séries éliminatoires – et cela a enlevé une partie du poids des épaules des Yankees, permettant à l’enclos des releveurs de travailler avec une avance considérable.

Et cela a soulevé les Yankees, qui cherchaient désespérément à ce que leur capitaine rejoigne la fête.

« C’est si facile de le soutenir », a déclaré Rizzo. « Dans ces jeux, peu importe de qui il s’agit (ou) à quel point nous sommes excités pour tout le monde. Mais quand Aaron fait des choses, c’est très spécial simplement parce qu’il est un être humain tellement spécial.

Le juge a déclaré que les attentes à son égard ne l’alourdissaient pas.

« Ne faites pas de moment trop important, mec », a-t-il dit. « C’est toujours le même jeu auquel nous jouons et auquel nous avons joué toute notre vie. C’est comme ça que j’essaie de le traiter.

Sauf que maintenant c’est différent. Judge a déjà participé à l’ALCS trois fois – 2017, 2019 et 2022. Les Yankees ont perdu dans les trois. Il sait que les enjeux sont plus élevés que jamais, d’autant plus qu’il n’a jamais mené deux matchs à zéro dans une série de championnat après y avoir accédé en tant que tête de série.

Judge s’est déjà inscrit au panthéon de certains des Yankees les plus talentueux et les plus productifs de tous les temps. Il a déjà un prix MVP. En 2022, il a établi le record d’une saison de circuits dans l’AL avec 62. Il est le 16e capitaine officiel de l’équipe, vainqueur de la recrue de l’année et six fois All-Star.

Mais il n’est pas champion des World Series. Cela compte.



Tout ce qui manque à l’illustre carrière d’Aaron Judge en tant que Yankee, c’est un championnat des World Series. (Photo : Elsa/Getty Images)

« Peu importe ce que vous faites pendant un calendrier de 162 matchs », a déclaré le grand Derek Jeter des Yankees lors de la Journée des anciens en août. « Tout se résume aux World Series. Gagnez un championnat ou c’est un échec.

Les Yankees seront en congé mercredi et profiteront de la journée pour s’entraîner légèrement avant de s’envoler pour Cleveland pour le cinquième match de jeudi. Progressive Field n’a pas été gentil avec le juge tout au long de sa carrière. En 20 matchs là-bas, il n’a atteint que 0,214 (15 pour 70) avec deux circuits.

Une lueur d’espoir ? Les Guardians devraient débuter le gaucher Matthew Boyd lors du troisième match, et en 11 apparitions en carrière contre lui, Judge a réussi un circuit, deux coups sûrs au total et cinq buts sur balles.

« J’ai été du côté des perdants lors de nombreux matchs éliminatoires, et ceux-ci sont difficiles », a déclaré Judge. « J’ai connu quelques bonnes victoires. Tout ce qui compte, c’est que nous sommes allés là-bas et que nous nous sommes occupés des affaires, et nous devons passer à la suivante.

Et quand il s’agit de circuits, Judge doit frapper son prochain, et son suivant après cela. Il est temps pour lui d’être la force motrice qui mettra de côté l’ALCS et amènera les Yankees aux World Series.

(Photo du haut du juge arrondissant les bases : Luke Hales / Getty Images)