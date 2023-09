La crise concrète en Grande-Bretagne s’étend au-delà des écoles à mesure que le nouveau mandat se profile – d’autres bâtiments risquant également de s’effondrer

La crise douteuse du béton en Grande-Bretagne s’est étendue au-delà des écoles la nuit dernière – d’autres bâtiments craignant également un risque d’effondrement.

Cela s’est produit alors que de nombreux parents se retrouvaient dans l’incertitude quant à savoir si leurs enfants retourneraient à l’école pour le début du nouveau trimestre.

La crise du béton douteux en Grande-Bretagne s’est étendue au-delà des écoles hier soir, photo de l’école Hornsey pour filles à Londres Crédit : Getty

Le RAAC a entraîné l’effondrement du toit de l’école primaire Singlewell à Gravesend, dans le Kent, en 2018.

Des milliers d’enfants se sont préparés à un apprentissage à distance de type confinement après que 156 écoles se sont révélées présenter des niveaux dangereux de béton cellulaire autoclavé armé (Raac).

Écoles Le ministre Nick Gibb a averti que ce chiffre pourrait augmenter, déclarant : « Il pourrait y en avoir davantage à mesure que les questionnaires continuent d’être interrogés. »

Le gouvernement refusait de publier une liste des écoles dans lesquelles le RAAC – une forme de béton léger utilisé entre les années 1960 et 1980 – a été jugé dangereux.

M. Gibb a déclaré qu’il n’identifierait les écoles qu’une fois les plans de reconstruction mis en place – et a confirmé que le Trésor paierait la facture des travaux de réparation.

Le RAAC se trouve principalement dans les toitures et a une durée de vie utile d’environ 30 ans seulement.

Il est susceptible de s’effondrer s’il est mouillé, par exemple en cas de fuite d’un toit.

Les craintes grandissent désormais pour la sécurité des autres bâtiments publics.

Quatre centres d’emploi ont été identifiés comme contenant le même matériel léger que les salles de classe concernées, peut révéler The Sun.

Les prisons font également l’objet d’enquêtes, tandis que plusieurs hôpitaux sont déjà en rénovation.

Les experts ont déclaré que le problème était répandu et menaçait de conséquences « soudaines et catastrophiques ».

Les responsables de l’éducation enquêtent sur le problème depuis l’effondrement du plafond d’une école à Gravesend, dans le Kent, en 2018.

Les ministres affirment que l’ordre soudain de cesser d’utiliser certaines salles de classe est intervenu après l’effondrement du toit d’une école cet été.

M. Gibb a déclaré : « Une poutre qui ne présentait aucun signe indiquant qu’elle représentait un risque critique et que l’on pensait sûre, s’est effondrée. »

Les nouveaux conseils ont semé la confusion et la colère chez les enseignants, les parents et les autorités locales qui tentent de revenir à la normale après le Covid et les grèves dévastatrices.

Certaines écoles ont été vues hier en train d’ériger des chapiteaux pour les utiliser comme salles de classe mobiles, tandis que d’autres ont isolé les zones de leurs bâtiments jugées dangereuses.

Le personnel de la Willowbrook Mead Primary Academy de Leicester a été vu en train de vider leurs salles de classe de tables, de chaises et d’équipements.

Des chapiteaux ont été installés à l’extérieur de l’école primaire catholique St Francis à Ascot, Berks, et Caroline Evans, directrice de l’école primaire Parks à Leicester, a enregistré les zones de son bâtiment jugées dangereuses.

Le directeur d’une école pour enfants ayant des besoins spéciaux espérait accueillir à nouveau les enfants suivant semaine.

Au lieu de cela, Louise Robinson a dû appeler les parents pour leur dire que l’école Kingsdown de Southend, dans l’Essex, serait fermée en raison de préoccupations concrètes.

Elle a déclaré : « Nous espérons qu’une solution pourra être trouvée qui nous permettra d’ouvrir, au moins partiellement. »

Il est également apparu qu’une école avait dû fermer 24 heures en raison des inquiétudes du RAAC en avril – et avait réparti ses 500 élèves sur quatre sites, dont un manoir.

Luke Whitney, directeur de Mayflower Primary à Leicester, a déclaré : « C’était un véritable cauchemar. »

La moitié des élèves sont désormais de retour sur le site où une nouvelle école est en construction.

Hier soir, la secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, a écrit à tous les députés pour assurer que les écoles et les crèches qu’ils soupçonnent d’avoir du Raac seraient inspectées « d’ici quelques semaines, dans de nombreux cas en quelques jours ».

Elle a ajouté : « Nous continuerons de faire pression sur tout organisme responsable qui n’a pas effectué de contrôles dans tous ses bâtiments scolaires pour détecter des soupçons de Raac, afin qu’il le fasse. »

Des sources gouvernementales minimisent le nombre d’écoles qu’elles prévoient de fermer complètement, à environ 20 ou 30.

Une vingtaine d’hôpitaux font l’objet de travaux de rénovation soutenus par un fonds de 698 millions de livres sterling dans le but d’éradiquer le béton d’ici 2035.

Le ministère de la Justice a également mené des enquêtes dans les prisons qui pourraient contenir des documents périmés.

La semaine dernière, le tribunal de la Couronne de Harrow, au nord-ouest de Londres, a été contraint de fermer ses portes lorsque Raac a été découvert.

Six autres courts contenaient du béton mais ont été déclarés structurellement solides.

Sur les quatre agences pour l’emploi identifiées par Raac lors d’un récent audit, une a été mise hors service et une autre est vide.

Un troisième est en bon état et le quatrième est à la charge du propriétaire.

Chris Goodier, professeur d’ingénierie et de matériaux de construction à l’Université de Loughborough, a déclaré : « L’ampleur du problème est bien plus grande que les écoles.

« Cela couvre une grande partie du parc immobilier du pays. Cela inclut la santé, la défense, la justice, le gouvernement local, le gouvernement national et une grande partie du secteur privé.

« La plupart des villes du pays ont d’anciennes usines et bureaux et certaines d’entre elles auront Raac. »

Matt Byatt, président de l’Institution of Structural Engineers, a ajouté : « Il est de la responsabilité des propriétaires d’immeubles et des gestionnaires immobiliers de garantir la sécurité des bâtiments.

« L’information était disponible – tout le monde, y compris tous les ministères, en était au courant.

« Heureusement, le problème est réglé maintenant. On ne peut pas attendre que les gens soient blessés avant de prendre ce genre de décision. »

Hier soir, les travaillistes ont exhorté le Premier ministre Rishi Sunak à ordonner une enquête à l’échelle du gouvernement pour évaluer l’ampleur du problème.

La chef adjointe du parti, Angela Rayner, a déclaré : « Un audit complet et urgent est nécessaire pour déterminer dans quelle mesure les ministres conservateurs n’ont pas réussi à remplacer ce béton dangereux dans l’ensemble du secteur public. »

Un porte-parole du gouvernement a déclaré que celui-ci « avait agi de manière décisive pour résoudre ce problème et avait adopté une approche proportionnée éclairée par des experts ».

Ils ont ajouté : « Ces avis professionnels sur le Raac ont évolué au fil du temps, depuis l’avis des années 1990 selon lequel le Raac ne présentait pas de risque pour la sécurité jusqu’à des conseils plus récents sur l’identification et l’évaluation de l’adéquation structurelle. »

Des chapiteaux ont été érigés à l’extérieur de l’école primaire catholique St Francis à Ascot, Berks Crédit : Jeremy Selwyn

Une section enregistrée à l’intérieur de l’école primaire Parks à Leicester Crédit : PA

Dommages à l’intérieur de l’école primaire Parks car des carreaux cassés sont laissés sur le sol du couloir Crédit : PA

Le personnel de la Willowbrook Mead Academy de Leicester a vu vider ses salles de classe de tables, de chaises et d’équipements Crédit : SWNS