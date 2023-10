La crise climatique va changer le goût de la bière et la rendre plus chère, disent les scientifiques | Actualités climatiques

La qualité de la bière est en baisse constante et elle risque de coûter plus cher au bar en raison du changement climatique, selon une nouvelle étude.

Les experts estiment qu’avec la baisse des rendements du houblon, les buveurs britanniques et européens devraient s’attendre à voir le prix de la bière augmenter dans les années à venir.

Les chercheurs ont souligné comment l’augmentation des sécheresses agricoles aura un impact direct sur la quantité de houblon cultivé et sur sa qualité.

Le houblon donne à la bière son goût et son odeur distinctifs et se décline en de nombreuses variétés différentes.

La recherche « démontre un climat-le déclin induit par la qualité et la quantité des houblons aromatiques traditionnels à travers l’Europe et appelle à des mesures d’adaptation urgentes pour stabiliser les chaînes de marché internationales ».

L’étude, publiée dans la revue Nature Communications, ajoute que « tous les scénarios prédisent une baisse des rendements du houblon entre 12 % et 35 % entre 2021 et 2050 dans toutes les principales régions productrices de houblon d’Europe ».

La Grande-Bretagne connaîtrait ces déclins, tandis que les baisses les plus fortes de la production de houblon seraient ressenties en Slovénie, au Portugal et en Espagne, indique le rapport.

Certaines régions d’Europe produisent les arômes d’agrumes, de fleurs et de fruits qui sont populaires dans de nombreuses bières au Royaume-Uni.

Les auteurs affirment que les agriculteurs devront trouver des moyens de « s’adapter » pour limiter l’impact du réchauffement climatique sur les cultures.

Le rapport indique : « Étant donné que les sécheresses agricoles devraient augmenter avec un niveau de confiance élevé dans le sud de l’Europe et un niveau de confiance moyen en Europe centrale, il sera nécessaire d’étendre la superficie du houblon aromatique de 20 % par rapport à la superficie de production actuelle pour compenser une future déclin. »

Durant l’été, près de la moitié des terres du L’Union européenne est entrée dans une « grave » sécheresseaugmentant la pression sur la production alimentaire.