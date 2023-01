La crise climatique est « en déclin », prévient l’organisme mondial de surveillance de l’énergie | Actualité économique

Le changement climatique est en train de glisser sur l’agenda international, augmentant le risque que les gouvernements ralentissent leur rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, a déclaré à Sky News le chef d’un organisme mondial de surveillance de l’énergie.

S’exprimant en marge du Forum économique mondial de DavosFatih Birol, directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie, a déclaré que l’ambiance de la station balnéaire suisse semblait manquer de l’urgence nécessaire pour maintenir le réchauffement climatique à 1,5 ° C.

L’organisation qu’il dirige travaille avec des pays du monde entier pour façonner des politiques énergétiques pour un avenir sûr et durable.

Mais M. Birol a déclaré: “J’ai le sentiment que le changement climatique et son urgence glissent vers le bas de l’agenda.

“La crise de l’énergie est très importante – elle est cruciale.

“La crise alimentaire est très importante.

“Mais la crise climatique est également très importante.

“Je ne vois pas l’engagement et l’engagement des gens que j’ai vus ces dernières années… Ce n’est pas quelque chose que nous pouvons oublier et c’est un vrai problème.”

Les commentaires sont venus alors que des manifestants pour le climat, y compris Greta Thunbergont défilé à Davos, exhortant les investisseurs réunis ici à ne pas investir plus d’argent dans de nouveaux projets de combustibles fossiles.

La plupart des participants au WEF avaient déjà quitté le sommet au moment de la marche de vendredi, mais Mme Thunberg et d’autres ont rencontré la veille M. Birol, dont l’institution a déclaré que si le monde devait atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre, il devait s’abstenir de tout nouveaux projets d’exploration pétrolière et gazière.

Les réunions hivernales annuelles du forum – les premières à avoir lieu depuis 2020 – ont été dominées par des discussions sur l’économie mondiale et par l’Ukraine.

Bien que les discussions sur le climat soient restées importantes, elles étaient moins importantes qu’à cette dernière réunion.

“C’est maintenant ou jamais”

Roberta Metsola, présidente du Parlement européen, a fait valoir qu’il incombait désormais à ses collègues politiciens de relever le défi.

Elle a déclaré à Sky News: “Nous sommes la dernière génération de politiciens à pouvoir résoudre ce problème.

“Les précédents ne l’ont pas fait. C’est maintenant ou jamais. Nos électeurs le veulent de nous. Nos jeunes générations le veulent de nous. Si nous ne décidons pas, nous ne pouvons pas le leur laisser.”

La conférence de quatre jours s’est terminée vendredi.

S’il a été moins fréquenté que les années précédentes, il a néanmoins attiré des dirigeants politiques du monde entier.

Une exception notable a été le Royaume-Uni, qui n’a envoyé ni son Premier ministre ni son chancelier pour la première fois en près de deux décennies.

