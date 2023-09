La crise climatique en Occident est également une mauvaise nouvelle pour les pays du Sud | Crise climatique

Les systèmes mondiaux d’investissement et de prêt sont au bord d’une métamorphose centrée sur le climat, alors que les conséquences du réchauffement climatique sur les économies du monde entier deviennent impossibles à ignorer.

Ce changement devrait être une bonne nouvelle, mais ce sont les pays du Sud, en difficulté économique, qui pourraient supporter le plus lourd fardeau de ce changement.

Avant 2021, le changement climatique était avant tout considéré comme une préoccupation touchant de manière disproportionnée les pays du Sud. Les institutions financières internationales et les économies avancées ont orienté une part importante de leurs financements destinés à l’atténuation et aux investissements liés au climat vers les zones vulnérables afin de renforcer leur capacité d’adaptation.

Toutefois, les deux dernières années ont provoqué un changement radical. L’année 2023, en particulier, a été témoin d’une augmentation sans précédent des effets dramatiques du changement climatique en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie de l’Est. Des vagues de chaleur prolongées, des inondations, des incendies de forêt dévastateurs et des ouragans dévastateurs ont frappé ces régions les plus riches, les laissant perplexes.

Dans ce contexte, cela ne devrait surprendre personne si les pays les plus riches réorientent les financements précédemment alloués aux efforts d’adaptation des pays du Sud, en les canalisant plutôt vers les efforts de relance nationaux.

Ce changement est déjà perceptible dans des mécanismes tels que les fonds multilatéraux pour le climat, comme l’ont souligné récemment les difficultés du Fonds vert pour le climat (FVC) en 2017. obtenir des promesses de don des pays riches pour son prochain cycle de financement. N’oubliez pas qu’il n’existe pour commencer que des sources limitées de financement dédié au climat.

Et même s’il est extrêmement difficile d’accéder au financement de ces plateformes, elles jouent un rôle crucial et pourraient constituer la seule bouée de sauvetage pour de nombreuses régions vulnérables. Si ces fonds viennent à manquer, les pays du Sud n’auront plus aucune porte à laquelle frapper. Le Fonds pour les pertes et dommages (L&D), créé l’année dernière, pourrait également être la proie de ce paysage changeant. Dans une certaine mesure, c’est déjà le cas.

Le fonds ne dispose pas encore de suffisamment d’engagements, sans parler du capital nécessaire, pour lutter contre le changement climatique. De plus, il est régulièrement confronté à des commentaires dédaigneux de la part des pays riches concernant les contributions. Les États-Unis, en particulier, restent opposés à l’idée de tenir les émetteurs historiques pour responsables du paysage climatique actuel ou d’indemniser les pays touchés par des catastrophes.

La COP28 devrait inclure l’opérationnalisation du fonds L&D à son ordre du jour. Il sera fascinant de voir comment les délégués relèveront le défi de rendre opérationnel un fonds presque vide.

Une autre implication de la transformation des systèmes financiers induite par le climat, qui pourrait avoir l’impact le plus significatif sur les pays du Sud, concerne les éléments concessionnels de la dette mondiale.

Pour les prêteurs institutionnels comme le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale, les risques climatiques deviennent de plus en plus évidents à travers une probabilité élevée de prêts que les emprunteurs ne sont pas en mesure de rembourser en raison de difficultés.

Ces défis proviennent du fait que les emprunteurs sont confrontés à des catastrophes climatiques récurrentes ou à une dépréciation de leurs actifs existants causée par l’escalade de l’inflation mondiale, qui peut elle-même être provoquée par le changement climatique.

Les prêteurs sont confrontés à un dilemme. D’une part, leur mandat principal est de fournir une aide financière aux pays dans le besoin. Toutefois, ils doivent également faire preuve de prudence lorsqu’ils accordent des prêts à des pays qui pourraient ne pas être en mesure de les rembourser.

Par conséquent, dans le cadre d’un exercice d’équilibre délicat, les institutions s’éloignent désormais du caractère concessionnel des instruments de dette et abandonnent leur clémence antérieure.

Le Pakistan constitue un exemple notable.

Les inondations de l’année dernière ont plongé le pays dans des polycrises, le poussant dangereusement près d’un défaut de paiement de sa dette souveraine. En fin de compte, l’effondrement économique a été évité grâce à l’approbation d’un programme de prêts de 3 milliards de dollars par le FMI.

On pourrait s’attendre à ce que le FMI fournisse ce montant à des conditions favorables pour aider à atténuer les difficultés économiques du Pakistan. Cependant, la réalité est tout le contraire.

Les réformes liées au plan de sauvetage ont entraîné une forte hausse de l’inflation annuelle au Pakistan, atteignant un sommet historique de 38 pour cent en mai. Les taux d’intérêt ont également augmenté et la roupie pakistanaise a atteint des niveaux sans précédent, avec une baisse de 6,2 % par rapport au dollar américain le mois dernier.

Les pays africains vulnérables au climat présentent d’autres cas concrets. Selon le propre rapport du FMI évaluation, 13 pays africains sont actuellement au bord du surendettement et du climat. La Zambie, frappée par la sécheresse, et, plus récemment, le Ghana, sujet aux inondations, n’ont déjà pas honoré leurs dettes.

La perspective d’une remise de dette, un plaidoyer que défendent avec ferveur les pays du Sud accablés par la dette, n’est pas appréciée des prêteurs. Le climat a changé, pas les principes du capitalisme.

« Nous voulons payer », a déclaré le président kenyan William Ruto lors du sommet du Nouveau Pacte financier mondial en juin. « Mais nous avons besoin d’un nouveau modèle financier », a-t-il soutenu. « L’architecture financière actuelle est injuste, punitive et inéquitable.

Il est certain que les pays du Sud devront dépendre en grande partie de leurs ressources internes pour stimuler les investissements climatiques. Ces pays doivent chercher à se libérer du cycle incessant de la dette et des crises climatiques.

Mais pour y parvenir, ils ont besoin d’un système financier fondé non pas sur le principe de la survie du plus fort, mais plutôt sur des opportunités équitables pour tous.

La simple sympathie des riches ne suffira plus. Ce dont les pays du Sud ont besoin, et qu’ils méritent à juste titre, c’est d’une empathie systémique.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.