WASHINGTON – Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a décrit jeudi la crise climatique comme l’une des menaces existentielles du pays avec le potentiel de déstabiliser profondément la sécurité mondiale.

« D’un océan à l’autre et à travers le monde, la crise climatique a causé des dégâts considérables et mis les gens en danger, ce qui nous rend plus difficile de mener à bien notre mission de défense des États-Unis et de nos alliés », a déclaré Austin dans un discours à un sommet avec les dirigeants mondiaux axé sur le changement climatique.

« Avec la fonte de l’Arctique, la concurrence pour les ressources et l’influence dans la région s’intensifie. Plus près de l’équateur, la hausse des températures et des événements météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses en Afrique et en Amérique centrale menacent des millions de personnes de sécheresse, de faim et de déplacements », a ajouté le chef du Pentagone. .

Le président Joe Biden a lancé le sommet virtuel, qui tombe à l’occasion du cinquième anniversaire de la signature de l’Accord de Paris et du Jour de la Terre, en s’engageant à réduire les émissions de 50% à 52% d’ici 2030.

Le nouvel objectif fait plus que doubler l’engagement antérieur de l’administration Obama dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat de 2015. L’ancien président Donald Trump a retiré les États-Unis des accords en 2019.

« Je salue le leadership du président Biden dans la lutte contre le changement climatique », a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, dans son discours d’ouverture du sommet.

« Le réchauffement climatique rend le monde plus dangereux. Il a un impact sérieux sur notre sécurité, c’est donc important pour l’OTAN », a-t-il déclaré, ajoutant que les membres de l’OTAN redoubleraient d’efforts pour faire face à la crise climatique.