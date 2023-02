La crise climatique a un impact considérable sur la santé mentale dans le Bangladesh durement touché

Lundi, les scientifiques annoncé les résultats alarmants d’une étude qui a examiné l’impact du changement climatique sur la santé mentale des personnes vivant au Bangladesh – un pays considéré comme l’un des les plus vulnérables à la dévastation de la crise, mais l’un des moins responsables pour ça.

Tout d’abord, l’équipe a mesuré des variables climatiques dans 43 stations météorologiques au Bangladesh pour suivre des paramètres tels que la température saisonnière, l’humidité et les inondations sur deux mois. Ensuite, ils ont interrogé 7 000 citoyens dans les zones urbaines et rurales d’abord en août et septembre 2019, puis à nouveau en janvier et février 2020, pour évaluer comment l’anxiété et la dépression des sujets ont changé au milieu des fluctuations météorologiques liées au réchauffement climatique.

Les résultats ont révélé que les personnes ayant connu des températures plus élevées (de 1 degré Celsius) au cours des deux mois précédant l’étude avaient une probabilité 21% plus élevée d’avoir un trouble anxieux et une probabilité 24% plus élevée d’avoir une dépression.

L’article de l’équipe, publié dans la revue Lancet Planetary Health, a également suggéré qu’une augmentation de l’humidité (en particulier, une augmentation de 1 gramme d’humidité par mètre cube d’air) créait une probabilité 6% plus élevée d’avoir à la fois de l’anxiété et de la dépression.

Et en termes de catastrophes naturelles, l’étude a révélé que les inondations induites par le changement climatique entraînaient une probabilité accrue de dépression de 31 %, d’anxiété de 69 % et les deux ensemble par une échelonnement 87 %.

“Nous avons maintenant établi une ligne des hautes eaux qui, hélas, pourrait bientôt être éclipsée pour l’impact du climat sur la santé mentale dans un pays très vulnérable. Cela devrait servir d’avertissement aux autres nations”, a déclaré Syed Shabab Wahid, professeur adjoint au département. de la santé mondiale à l’École de santé de l’Université de Georgetown et auteur principal de l’étude, a déclaré dans un communiqué.

Cette étude s’ajoute à un nombre croissant de recherches sur les impacts du changement climatique sur la santé mentale, soulignant une fois de plus comment cette crise semble toucher tous les aspects de nos vies. En juin de l’année dernière, l’Organisation mondiale de la santé a présenté une note d’orientation exhortant tous les pays à intégrer une sorte de soutien en santé mentale dans leurs plans de secours en cas de crise.

“Alors que le changement climatique s’aggrave, les températures et l’humidité continueront d’augmenter, tout comme les catastrophes naturelles, telles que les inondations extrêmes, qui laissent présager une aggravation de l’impact sur notre santé mentale collective, à l’échelle mondiale”, a déclaré Wahid.

Mais ce qui est particulièrement préoccupant pour le Bangladesh, c’est que des choses comme l’augmentation de la température, l’augmentation de l’humidité et les inondations excessives sont vouées à s’intensifier sérieusement là-bas à mesure que le changement climatique, provoqué en grande partie par la combustion de combustibles fossiles, s’aggrave. Déjà, de nombreuses zones côtières subissent des cyclones deux fois par an en raison de la vitesse à laquelle notre planète se réchauffe – des catastrophes qui détruisent des maisons et entraînent un nombre choquant de morts.

Sazzad Hossain/SOPA Images/LightRocket via Getty Images



Pour aggraver les choses, de nombreux scientifiques affirment que notre trajectoire climatique actuelle – y compris les progrès que nous avons réalisés jusqu’à présent dans l’atténuation du réchauffement climatique – ne semble vraiment pas bonne. Il est donc fort probable que les risques pour la santé mentale découverts par Wahid et ses collègues chercheurs pourraient faire allusion à une conclusion beaucoup plus tragique qu’il n’y paraît à première vue. Surtout compte tenu de la façon dont l’étude a été menée il y a plusieurs années, lorsque les conséquences du changement climatique étaient relativement «meilleures» en soi.

“Nos prochaines étapes sont doubles. Nous voulons développer et évaluer des interventions communautaires adaptées à la culture du Bangladesh, telles que l’offre de services de santé mentale aux communautés touchées par le climat, qui sont nombreuses dans tout le pays”, a déclaré Wahid.

“Nous prévoyons également de mener d’autres recherches au Bangladesh”, a-t-il déclaré. “Et globalement sur les associations identifiées dans cette étude en utilisant des approches à plus long terme pour réduire les causes et les effets des changements climatiques sur la santé mentale.”

Cependant, cela ne vaut rien que pour les pays vulnérables tels que le Bangladesh, l’argent nécessaire à la mise en œuvre des interventions soit une étape limitante.

Il n’est pas toujours facile de trouver un soutien financier alors que la plupart des budget climatique doivent être dépensés pour loger les personnes dont les maisons ont été ravagées par les cyclones et pour prévenir la mort. Selon un communiqué de presse publié l’année dernière par la Banque mondiale – une organisation qui a aidé à financer l’étude de Wahid – les cyclones tropicaux moyens coûtent au Bangladesh environ 1 milliard de dollars par an.

Il y a plus de dix ans, lors d’une grande conférence sur le climat à Copenhague appelée COP15, les pays industrialisés ont officiellement promis de fournir un collectif de 100 milliards de dollars chaque année pour aider les pays en développement à partir de 2020 et se terminant en 2025. Cela représente un total de 500 milliards de dollars. Cela semble beaucoup, mais cette somme est en fait maintenant considérée comme conservatrice.

Puis, en 2020, cette promesse de 100 milliards de dollars est devenue hors de portée, alors que les pays prêteurs se disputaient des mises en garde compliquées comme qui doit quoi et comment tout sera livré.

En fin de compte, seulement environ 83 milliards de dollars ont été officiellement réunis pour aider les pays en développement.

Du côté positif, lors de la COP27 de l’année dernière, les pays industrialisés ont finalement mis en place un mécanisme de financement pour fournir de l’argent afin d’aider les pays en développement à faire face à la crise. C’était une énorme victoire. Mais comme l’a dit peu après le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, « cela ne suffira manifestement pas, mais c’est un signal politique indispensable pour reconstruire la confiance brisée ».