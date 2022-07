La crise au Yémen plane sur la visite saoudienne de Biden — RT World News

Un rapport du gouvernement indique que Washington a fermé les yeux sur les souffrances causées par les armes américaines

Le président américain Joe Biden a revendiqué le cessez-le-feu au Yémen dans un éditorial du week-end défendant son prochain voyage en Arabie saoudite. Il n’a pas commenté le récent rapport de l’organisme de surveillance du gouvernement GAO, qui a déclaré que le département d’État et le Pentagone avaient cessé de tenir Riyad responsable de la façon dont il avait utilisé les armes fournies par les États-Unis contre des civils, a souligné lundi un éminent critique.

Biden avait promis de “désengager complètement” les États-Unis de la guerre menée par les Saoudiens contre le Yémen, mais ils ne l’ont pas fait, a fait valoir Juan Cole, professeur d’histoire du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud à l’Université du Michigan.

Les États-Unis ont fourni 54,6 milliards de dollars d’aide militaire à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis (EAU) depuis qu’ils ont commencé à bombarder le Yémen en mars 2015, a souligné Cole. La loi américaine exige que les bénéficiaires de l’aide militaire américaine évitent de nuire aux non-combattants civils, mais Cole a déclaré que la coalition dirigée par l’Arabie saoudite avait bafoué cette exigence – et a souligné le rapport du mois dernier du Government Accountability Office (GAO) montrant que le gouvernement américain n’a pas la peine de l’appliquer non plus.

Le département d'État a certifié en 2018 que les gouvernements saoudien et émirati "avait fait des efforts pour réduire les dommages causés aux civils au Yémen, mais n'avait pas soumis deux certifications ultérieures requises", dit le GAO. Foggy Bottom aussi "ne pouvait pas fournir" preuve qu'ils ont enquêté "incidents d'utilisation non autorisée potentielle de l'équipement" transféré en Arabie saoudite ou aux Émirats arabes unis, tandis que le Pentagone "n'a pas signalé" toute enquête, a ajouté le chien de garde.















Biden se rendra en Arabie saoudite et en Israël plus tard cette semaine. Dans un éditorial du Washington Post samedi, il a tenté de devancer les critiques en disant qu’il voulait « réorienter – mais pas rompre – les relations » avec le Royaume. Entre autres choses, Biden a crédité “notre diplomatie persistante” avec en tête la trêve actuelle au Yémen, qu’il a déclaré que les Saoudiens soutenaient pleinement.

Ni l’Arabie saoudite ni les rebelles houthis au Yémen n’ont crédité Washington du cessez-le-feu qui est entré en vigueur fin mars. Il a depuis été prolongé au moins jusqu’au début du mois d’août, bien que les deux parties aient accusé l’autre de ne pas en respecter pleinement les termes.

En avril, le Wall Street Journal a rapporté que les relations américano-saoudiennes étaient au pire depuis 1945, citant les critiques personnelles de l’administration Biden à l’encontre du prince héritier Mohammed bin Salman à propos du meurtre en 2018 du dissident Jamal Khashoggi.

La semaine dernière, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a publié un rapport sur la situation humanitaire au Yémen, son auteur Basheer Omar le qualifiant d'« horreur inimaginable ». Les deux tiers des quelque 30,5 millions d'habitants du Yémen n'ont pas accès aux soins de santé de base et plus de quatre millions ont été déplacés par les combats, selon le rapport.















Selon l’ONU, le Yémen est le « la pire crise humanitaire au monde » ce qui a entraîné plus de 377 000 décès à la fin de 2021. Plus des deux tiers des victimes avaient moins de cinq ans.

Bien que Biden lui-même ait utilisé la formulation de l’ONU dans son éditorial, il n’a pas pris la parole en faveur d’une initiative bipartite au Congrès visant à mettre fin au soutien américain à Riyad – non seulement en termes d’armes, mais aussi de soutien au renseignement et à la maintenance – et ainsi obliger la fin de la guerre.