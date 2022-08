La crise alimentaire mondiale voit 150 millions de femmes de plus que d’hommes souffrir de la faim

Monde majoritaire | Groupe d’images universelles | Getty Images

Pour Rouaya, 33 ans, qui élève cinq enfants dans un petit village du Akkar, au nord du Liban, les temps sont durs. Suite à la double crise de la pandémie de Covid-19 et de l’effondrement économique du Liban, elle a dû doubler sa charge de travail, “travaillant aux champs et à la maison”. Mais encore, elle a du mal à gagner assez d’argent pour manger. L’invasion de l’Ukraine par la Russie et son impact sur l’approvisionnement alimentaire n’ont fait qu’empirer les choses. “Souvent, je n’ai pas assez d’argent pour acheter de la nourriture à cuisiner, alors je donne aux enfants du pain saupoudré de thym. Parfois aussi, nous ne mangeons que deux fois par jour. Les temps n’ont jamais été aussi mauvais”, dit-elle. Rouaya n’est pas seul. Elle fait partie des dizaines de millions de femmes dans le monde qui se retrouvent à manger en dernier et le moins alors que l’aggravation de la crise alimentaire exacerbe les problèmes d’inégalité entre les sexes existants.

Une disparité croissante entre les sexes dans l’accès à la nourriture

Sur les 828 millions de personnes estimées dans le monde qui ont été touchées par la faim en 2021, environ trois sur cinq (59 %) étaient des femmes, selon un rapport publié plus tôt ce mois-ci par l’organisation humanitaire Care. Cela équivaut à 150 millions de femmes de plus confrontées à l’insécurité alimentaire que les hommes. Et l’écart se creuse. Depuis 2018, l’écart entre la sécurité alimentaire des hommes et des femmes a été multiplié par 8,4, accéléré en partie par la pandémie de coronavirus. Aujourd’hui, avec le début de la guerre russe en Ukraine et les pénuries alimentaires qui l’accompagnent, ainsi que des facteurs inflationnistes plus larges, la situation semble devoir se détériorer davantage.

Les implications sont astronomiques… nous savons qu’elles vont lourdement toucher les femmes et les filles. Emilie Janoch Directeur principal du leadership éclairé chez Care

“Non seulement c’est un écart important, mais c’est un écart par rapport à 2018 qui augmente rapidement”, a déclaré à CNBC Emily Janoch, directrice principale du leadership éclairé de Care et l’un des auteurs du rapport. Les conclusions, qui s’appuient sur des données des Nations Unies et de la Banque mondiale, font état de l’état des lieux jusqu’en décembre 2021. Les retombées des crises de 2022 ne seront connues que l’année prochaine, mais les prévisions semblent sombres. “Tout ce que nous voyons nous dit que ça va empirer”, a déclaré Janoch. “Si vous regardez l’impact sur l’agriculture suite à la crise des engrais en Russie, les implications sont astronomiques. Nous ne savons pas exactement à quoi elles ressembleront, mais nous savons qu’elles vont lourdement toucher les femmes et les filles”, a-t-elle déclaré. .

L’insécurité alimentaire augmente à mesure que l’égalité des sexes diminue

Selon le rapport 2022 de l’ONU “L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde” rapport, les femmes ont une sécurité alimentaire inférieure à celle des hommes dans toutes les régions du monde. Cette disparité est particulièrement prononcée dans les pays en développement et plus particulièrement dans les pays du Sud. Le rapport de Care a également révélé qu’à mesure que l’inégalité entre les sexes augmentait dans 109 pays, l’insécurité alimentaire augmentait également. Au Soudan, par exemple — que la Banque mondiale a obtenu une note de 2,5 sur 6 pour l’égalité des sexes — près des deux tiers des femmes (65 %) ont déclaré être en situation d’insécurité alimentaire contre près de la moitié (49 %) des hommes. Que comme les filles et les femmes sont responsables de 85 à 90 % de la préparation des aliments des ménages dans le monde et la plupart des achats alimentaires, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Sopa Images | Fusée lumineuse | Getty Images

“Les femmes sont très fortement socialisées pour se décharger de ce fardeau. Et tout le monde autour d’elles est socialisé pour supposer qu’elles le feront”, a déclaré Janoch. En effet, même lorsque les hommes et les femmes sont techniquement en situation d’insécurité alimentaire, les femmes ont toujours tendance à supporter le plus lourd fardeau. En Somalie, par exemple, les hommes ont déclaré manger de plus petits repas tandis que les femmes ont déclaré sauter des repas. Au Liban, au début de la pandémie de Covid-19, 85 % des personnes ont déclaré avoir réduit le nombre de repas qu’elles prenaient, mais plus de femmes (85 %) que d’hommes (57 %) ont également déclaré manger de plus petites portions. Pendant ce temps, au Bangladesh, une femme sur cinq (21 %) ont déclaré avoir subi une augmentation de la violence à la maison en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires.

“Un dollar entre les mains d’une femme”

Ces écarts de sécurité alimentaire liés au genre ont des implications majeures non seulement pour les femmes et les familles dont elles peuvent être responsables, mais aussi pour l’économie au sens large. Souvent, une grande partie de la contribution économique des femmes n’est pas reconnue ou est difficile à calculer, du moins dans les données économiques. En effet, le Estimations du FMI que la valeur économique du travail non rémunéré, qui, selon elle, est principalement effectué par des femmes, représente entre 10 % et 60 % du produit intérieur brut. Rebecca Burgess, directrice nationale de The Hunger Project UK, a déclaré que permettre davantage la participation économique et la prise de décision des femmes – tant au niveau du ménage qu’au niveau législatif – contribuerait grandement à réduire la pauvreté et à améliorer les résultats nutritionnels à tous les niveaux.

[Women] investissent régulièrement une part importante de leurs revenus dans l’alimentation, les soins de santé et l’éducation de leur famille. Rebecca Burgess Directeur pays chez The Hunger Project UK