La crise alimentaire mondiale met à l’épreuve la volonté occidentale de maintenir les sanctions contre la Russie

WASHINGTON – Au Yémen, le prix du pain a bondi de 35 % la semaine où la Russie a envahi l’Ukraine. Les moulins à blé manquant de céréales au Liban ont cessé leurs activités ces derniers mois, obligeant les boulangeries à fermer. Et au Kenya, l’huile de cuisson est rare.

Alors que les États-Unis et l’Europe envisagent leurs prochaines séries de sanctions pour priver la Russie des revenus qui financent sa guerre, on craint de plus en plus que les retombées n’alimentent un problème de faim alarmant dans le monde qui ne sera pas facilement inversé. Les décideurs politiques se sont efforcés de concocter des plans pour ouvrir les chaînes d’approvisionnement et fournir un financement alimentaire aux pays en développement, mais la combinaison de la hausse des coûts de l’énergie et des exportations limitées de la Russie et de l’Ukraine menace certaines des populations les plus vulnérables du monde.

Le président russe Vladimir V. Poutine a embrassé et exacerbé la crise, bloquant les exportations de denrées alimentaires et de céréales de la région et utilisant les pénuries comme levier pour faire annuler les sanctions occidentales. Les hauts responsables des États-Unis et d’Europe ont jusqu’à présent rejeté ces offres tout en débattant de la manière d’étendre les sanctions sans aggraver les dommages collatéraux.