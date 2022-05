La crise alimentaire mondiale alimentée par la guerre en Ukraine pourrait provoquer des troubles

Une nouvelle crise mondiale émerge de la guerre de la Russie en Ukraine, avec le potentiel de provoquer la faim chez des millions de personnes, de faire grimper les prix des denrées alimentaires et de déclencher des troubles loin de la zone de conflit.

Plus de 20 millions de tonnes de céréales sont bloquées dans des silos dans les ports ukrainiens, car les blocus russes empêchent les navires de mettre le cap sur le blé, le maïs et d’autres exportations. Les forces russes ont également été accusées d’avoir volé du grain et d’avoir délibérément détruit des entrepôts de stockage en Ukraine.

Le grain risque de pourrir avant d’atteindre le Moyen-Orient et l’Afrique, où il est désespérément nécessaire d’éviter une crise mondiale de la sécurité alimentaire, qui s’aggrave en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires, du carburant et d’autres biens.

Ensemble, la Russie et l’Ukraine représentent plus d’un quart des approvisionnements mondiaux en blé, exportant vers des pays comme l’Égypte, le Liban, la Turquie, le Yémen et la Somalie, entre autres.

“Ce sont les populations les plus vulnérables au monde, donc les conséquences sont extrêmement graves”, a déclaré David Ortega, économiste de l’alimentation et professeur agrégé à la Michigan State University.

Cette semaine, le Canada, les États-Unis et leurs alliés tiennent des pourparlers de crise aux Nations Unies, appelant la Russie à ouvrir des corridors terrestres, ferroviaires ou maritimes afin que les exportations ukrainiennes puissent atteindre leurs destinations – et rapidement.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken, en haut, préside une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies alors que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’exprime sur l’insécurité alimentaire et les conflits à New York jeudi. (Shannon Stapleton/Reuters)

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré que le Canada était prêt à envoyer des cargos et des experts, y compris des inspecteurs de céréales, dans les ports de Roumanie et des pays voisins de la mer Noire, pour aider l’Ukraine à sortir son blé.

L’ONU et d’autres agences internationales affirment que des dizaines de millions de personnes dans les pays en développement souffriront de malnutrition, de faim et de famine alors que les prix des céréales, du pétrole et d’autres aliments montent en flèche à cause de la guerre.

“Il y a assez de nourriture pour tout le monde dans le monde. Le problème, c’est la distribution, et c’est profondément lié à la guerre en Ukraine”, a déclaré jeudi le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, devant le Conseil de sécurité de l’ONU.

Avertissements de troubles potentiels

Au-delà des préoccupations humanitaires, on craint que la hausse des prix des denrées alimentaires, qui découle de la pandémie et des graves sécheresses, ne déclenche des troubles civils.

“Si les gens ne peuvent pas nourrir leurs enfants et leurs familles, alors la politique s’effondre”, a déclaré à CNN le chef du Programme alimentaire mondial des Nations unies, David Beasley, mettant en garde contre le potentiel “d’émeutes, de famine, de déstabilisation puis de migration de masse”. par nécessité”.

Les analystes voient des similitudes entre la situation actuelle et la flambée des prix alimentaires en 2007 et 2008 qui a conduit à des “émeutes de la faim” dans le monde. Selon les experts, les défis actuels de l’approvisionnement alimentaire ont été aggravés par la pandémie.

Des manifestants brûlent des pneus dans les rues de Maputo, la capitale du Mozambique, le 5 février 2008. La colère suscitée par les prix élevés de la nourriture et du carburant a déclenché de violents troubles à travers le monde en 2007 et 2008. (Grant Lee Neuenburg/Reuters)

“En raison des effets du COVID, l’insécurité alimentaire atteignait peut-être les niveaux les plus élevés de ce siècle”, a déclaré Caitlin Welsh, directrice du programme mondial de sécurité alimentaire au Center for Strategic and International Studies à Washington, DC.

“C’est une crise en plus d’une crise. Et aussi, cette crise en ce moment est tout à fait évitable. Elle est due aux décisions d’un seul dirigeant”, a-t-elle déclaré, en référence au président russe Vladimir Poutine.

Cependant, a déclaré Welsh, si les prix des denrées alimentaires peuvent être “l’étincelle dans la poudrière” des troubles, tels que les soulèvements du printemps arabe du début des années 2010, ces mouvements impliquaient également un mécontentement à plus long terme vis-à-vis de la gouvernance.

Les Canadiens ressentent également l’impact de la hausse des prix mondiaux du blé. De nouvelles données sur l’inflation, publiées par Statistique Canada mercredi, montrent que le prix du pain a bondi de 12,2 % entre avril 2021 et le mois dernier, tandis que le prix des pâtes a bondi de 19,6 %.

Une réponse mondiale à une crise mondiale

Les experts en sécurité alimentaire affirment que la crise alimentaire mondiale croissante nécessite une réponse internationale coordonnée, soulignant une nouvelle flambée des prix du blé plus tôt cette semaine après que l’Inde – le deuxième producteur mondial de blé après la Chine – a annoncé qu’elle interdisait les exportations de blé en raison des vagues de chaleur qui retardaient sa récolte. .

Un agriculteur transporte du blé récolté à la périphérie de Jammu, en Inde, le 28 avril. L’Inde a annoncé qu’elle interdirait les exportations de blé après qu’une vague de chaleur ait nui à sa production. (Channi Anand/Associated Press)

“Plus il y a de réaction excessive et plus il y a de réaction non coordonnée [to Ukraine’s grain situation]plus la flambée des prix est susceptible d’être élevée », a déclaré Sophia Murphy, experte en politique alimentaire canadienne et directrice exécutive de l’Institute for Agriculture and Trade Policy du Minnesota.

Même si la Russie accepte de libérer le grain des silos portuaires, il y a de grandes inquiétudes pour les futures récoltes du pays connu comme le “grenier à blé de l’Europe”.

Le département américain de l’Agriculture prévoit que la récolte de blé de cette année en Ukraine sera en baisse de 35 % par rapport à l’année dernière en raison de la guerre. Les agriculteurs ont également du mal à accéder aux semences pour la récolte de l’année prochaine, ainsi qu’au carburant pour faire fonctionner les machines, ce qui signifie que les pays avides de céréales ukrainiennes seront confrontés à un approvisionnement limité pendant un certain temps encore.

“C’est extrêmement inquiétant pour moi que l’activité agricole future ne puisse pas se développer, que l’activité agricole ne puisse pas continuer et que les exportations ne commencent pas … à cause de l’effet de la guerre”, a déclaré Welsh.

Ortega ajoute que toute discussion internationale devrait garantir une aide aux pays qui dépendent des exportations ukrainiennes car “ce sont eux qui sont les plus durement touchés”.

La Russie acceptera-t-elle un accord d’exportation ?

António Guterres a déclaré jeudi qu’il tentait toujours de négocier un “accord global” qui permettrait le mouvement des exportations ukrainiennes, ainsi que les exportations russes d’aliments et d’engrais pour atteindre les marchés mondiaux.

Des responsables gouvernementaux et des soldats ukrainiens inspectent un entrepôt de céréales bombardé par les forces russes près de l’oblast de Kherson à Novovorontsovka, en Ukraine, le 6 mai. (John Moore/Getty Images)

On ne sait pas si la Russie acceptera les propositions ou quelles autres conditions elle pourrait exiger.

“La Russie peut rendre plus ou moins facile l’accès aux ports [but] La Russie n’est vraiment pas intéressée par la stabilisation des prix alimentaires mondiaux, et elle a clairement une agence ici”, a déclaré Murphy.

“Je ne suis pas sûr que les États-Unis et le Canada et même l’ONU aient beaucoup d’influence sur ce que Poutine décidera de faire.”